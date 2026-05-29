24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年6月1日(月)から、エニタイムフィットネスジャパン Xアカウントでフォロー&リポストキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間

2026年6月1日(月) 8:00 ～ 2026年6月7日(日) 23:59

賞品

応募いただいた方の中から抽選で1,000名様に、以下の賞品をプレゼントいたします。 Amazonギフトカード 500円分

応募方法

1. エニタイムフィットネスジャパン公式X（旧Twitter）アカウント「@Anytime_japan」をフォローしてください。 2. 2026年6月1日(月) 8:00に投稿される対象のポストをリポストしてください。 3. オートリプライ（自動返信）で届く動画の最後で、当落結果が即時にわかります。

応募にあたっての注意

※エニタイムフィットネス会員様・非会員様にかかわらず応募できます。 ※ご応募は、13歳以上かつ日本在住の方に限ります。 ※以下の場合は抽選対象外となります： 13歳未満、日本国外在住、規約違反、期間外のリポスト、非公開アカウント、DM受信拒否、フォロー解除。 ※当選者には即時または後日、DMにてギフトカード番号をお送りします。 ※必ず応募規約をご確認の上、ご応募をお願いします。 応募規約：https://www.anytimefitness.co.jp/application_terms-x_cam_202606/

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/Anytime_japan

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,500店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 井上 耕平 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/