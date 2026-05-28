Fortress Investment Group、IPValue Management Group の買収を発表

知的財産ライセンス分野をリードするプラットフォームは、経験豊富な現経営陣の下で独立企業として運営を継続

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Fortress Investment Group は本日、世界有数の知的財産（IP）ライセンス企業の一つである IPValue Management Group（以下「IPValue」）の買収を発表しました。Fortress Investment Group 関連会社（以下「Fortress」）が運用するファンドが、同社を買収する投資家グループを主導しました。

IPValue の最高経営責任者（CEO）である John Lindgren 氏は次のように述べています。「当社は過去最高の業績を達成した直後にあり、今後の新たな事業機会の推進と商業化プログラムの拡大を進める中で 、Fortress はIPValue の次なる成長段階を支える理想的なパートナーであると考えています。25年にわたり、事実に基づくプロフェッショナルなビジネス交渉を通じて優れた成果を提供してきた実績により、IPValue は高く評価される IP 商業化パートナーとなっています。今回の投資によって実現するさらなる成長機会を大変楽しみにしています。」

2001年の創業以来、IPValue は世界有数のテクノロジー企業が保有する知的財産の管理およびライセンス分野におけるリーダーとして事業を展開してきました。同社は、ディスプレイ、半導体、メモリ、IT 機器・サービス、ネットワークなど幅広い技術分野におけるイノベーションを対象に、20,000件を超える特許の戦略的ライセンス業務を委託されています。

IPValue は、知的財産の長期的価値を最大化する戦略的視点のもと、イノベーションとイノベーターを支援するとともに、業界参加者に公平な競争環境を提供し、パートナー企業の研究開発投資に対する適正なリターンを実現しています。同社のグローバルな事業基盤は、これまでにパートナー企業へ20億ドル超の収益をもたらし、ライセンスを通じて事業活動の自由度向上などの戦略的メリットを提供してきました。

Fortress Investment Group の知的財産部門グローバル責任者である Eran Zur 氏は次のように述べています。「IPValue は、世界有数の特許商業化企業としての地位を確立しており、業界トップクラスの専門家チームと、世界で最も革新的な複数の企業からの特許活用プログラムを擁しています。John 氏および IPValue チームが築き上げてきた成果に深い敬意を表します。新たなオーナーグループによる大規模な投資を通じて、同社は現在の事業モデルをさらに強化し、既存および将来のパートナーに対してさらなる価値を提供できると確信しています。」

IPValue は、現行の上級経営陣の下で独立企業として引き続き運営されます。新たなオーナーグループの支援により、同社は資本へのアクセスを強化し、より幅広い事業機会を追求するとともに、パートナー企業が知的財産ポートフォリオの価値最大化を図る上で、より多様な選択肢を提供できるようになります。

IPValue Management Inc. について

IPValue の使命は、世界有数のテクノロジー企業と連携し、その知的財産ポートフォリオから価値を引き出し、イノベーションを促進することです。2001年の創業以来、IPValue は特許ライセンスを通じてパートナー企業に数十億ドル規模の収益をもたらし、事業活動の自由度向上にも貢献してきました。詳細は www.IPValue.com をご覧ください。

Fortress Investment Group について

Fortress Investment Group LLCは、業界をリードする高度に多角化したグローバルな投資マネージャーです。1998年に設立されたFortressは、2025年 12月 31日時点で約550億ドルの運用資産（AUM）を擁し、クレジット、不動産、プライベートエクイティ、パーマネント・キャピタル等の多様な投資戦略を通じて、世界中の約 2,000 の機関投資家および個人投資家のために資産運用を行っています。AUMとは、Fortressが運用する資産を指し、投資家が各種ファンドまたは運用口座への資本コミットメントに従って、Fortressが投資家から拠出を請求する権利を有する資本、または投資家が拠出義務を負う資本を含みます。。詳細は www.fortress.com をご覧ください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260522363790/ja/

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Fortress Investment Group：mlane@fortress.com

IPValue Management：press@ipvalue.com

Source: Fortress Investment Group