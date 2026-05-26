VT Markets、AI、宇宙、エネルギーにまたがる39の米国株とETFを追加

シドニー、2026年5月25日 /PRNewswire/ --グローバルなマルチアセット取引プラットフォームの大手であるVT Marketsは、新たに39銘柄の米国株とETFを追加して商品ラインアップを拡充し、米国上場株とETFの合計ラインアップは500銘柄以上となりました。



VT Markets Adds 39 US Stocks and ETFs Spanning AI, Space, and Energy



今回の追加銘柄は、世界市場がテーマ性やマクロ主導の取引機会を求める傾向を強めており、人工知能（AI）、エネルギー・インフラ、半導体、地域成長市場に対する市場の関心が高まっていることを受けたものです。個人トレーダーはまた、市場のモメンタムが複数のセクターにわたって拡大するなか、伝統的な優良株以外の、より的を絞ったエクスポージャーを求めています。

AIインフラ、商業宇宙技術、光通信、半導体製造、クリーンエネルギー、原子力エネルギー、地政学的な 国防費に関連する企業が今回ラインナップに加わりました。また、光ネットワーキング、発電、大規模データセンターの拡張をサポートする機器など、消費者向けAIの物語からAIの導入を後押しするインフラへのシフトが進んでいることを反映しているものもあります。

新たに追加された銘柄には、Arm Holdings (ARM)、AppLovin (APP)、ASML Holding (ASML)、AST SpaceMobile (ASTS)、Constellation Energy (CEG)、Circle Internet Group (CRCL)、Rocket Lab (RKLB)、Galaxy Digital (GLXY)などが含まれます。

また、中国、日本、インド、韓国、ブラジル、米国債をカバーする地域別・テーマ別ETFも発売され、世界の市場環境が変化するなか、トレーダーにマクロ経済および金利への幅広いエクスポージャーを提供します。

今回の拡張により、 VT Marketsは、2026年の世界市場を形成するセクターとトレンドに沿ったマルチアセットの提供を強化し続けるとともに、世界のトレーダーに世界クラスの取引経験と革新的な商品を提供することに引き続き尽力します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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