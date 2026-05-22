Hikvision¡¢Guanlan Encoding¤Ç¥Ó¥Ç¥ª°µ½Ì¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¥³¥¹¥È¤òºÇÂç50%ºï¸º

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Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50%
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PR Newswire Asia Ltd.
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