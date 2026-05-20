花西子FLORASIS、5月20日よりフルーツギャザリング(米子しんまち天満屋店)に期間限定ショップ出店

杭州宜格化粧品有限公司

中国伝統漢方の知恵と現代の美学を融合したコスメブランド「花西子 FLORASIS（フローラシス）」は、5月20日（水）に、鳥取県米子市のフルーツギャザリング 米子しんまち天満屋店に期間限定ショップを出店いたします。同ブランドにとって、アットコスメ、ロフト、アインズ＆トルペに続く、日本オフライン市場へのさらなる戦略的進出。

厳選されたコスメブランドが集うセレクトショップ「フルーツギャザリング」

「フルーツギャザリング」は、世界中から選りすぐられたビューティプロダクト（果実）を、自分の“今”を大切にした感性で自由に選べるビューティセレクトショップです。

“自由に選ぶこと”“悩むこと”を楽しむすべての方に、明日の「きれい」を提案します。

ブランドミッション「For Your Fruitful Life」のもと、より実りあるライフスタイルをお届けします。

今回出店するフルーツギャザリング（米子しんまち天満屋店）は、2013年2月のエキュート品川店をオープン以来、フルーツギャザリングとして全国30店舗目となります。

期間限定ショップに、限定商品と人気商品が一堂に揃う

『フルーツギャザリング 米子しんまち天満屋店』イメージ。

花西子は、伝統的な中国漢方の知恵や匠の技を現代テクノロジーと融合させた化粧品を一貫して提供しております。東方美学を現代のライフスタイルに寄り添うかたちで表現し、使い心地とデザインの両面からユーザー体験の向上を追求してまいります。

今回の期間限定ショップでは、花西子を代表する人気製品に加え、日本旗艦店である花西子FLORASIS GINZA SIX店でしか体験できないマルチパレットをご用意いたします。ぜひこの機会に、花西子が大切にする東方の美しさを、ご体験ください。

以下に今回取り扱う商品の一部をご紹介いたします。

玉容桃花ルースパウダー UV

商品名：玉容桃花ルースパウダー UV

読み方：ギョクヨウトウカ ルースパウダー ユーブイ

本製品は、独自のフィルム処方により均一なUVカット（SPF50+・PA+++）を実現。さらに、3種のパウダー配合※1による皮脂の吸着と、蝶の翼から着想を得た光調整アプローチを兼ね備えています。また、アジア人女性の肌に向けて開発されたラベンダーカラーが、黄ぐすみを自然に補正し、透明感のある明るい仕上がりへ導きます。

内容量：8.5g

価格：\5,060 (税込)

色番号：01 ナチュラルパール/03 セミマット/05 ラベンダー

※1：シリカ（皮脂を吸着）、ポリメチルシルセスキオキサン（肌をなめらかに整える）、HDIクロスポリマー（化粧持ちを向上）

蝶翼清影 マルチパレット

商品名：蝶翼清影 マルチパレット

読み方：チョウヨクセイエイ マルチパレット

花西子FLORASIS GINZA SIX店限定のこのパレットは、チーク・シェーディング・ハイライトが一体となったマルチパレットです。シルクパウダーによるなめらかで絹のような肌触りに加え、四重花萃エキス※1を配合。保湿しながら皮脂のバランスをコントロールし、テカリや化粧崩れを防ぐことで、長時間美しい仕上がりを持続します。

内容量：14g

価格：\4,180（税込）

※1：エリンギウムマリチムムカルス培養液（肌を整える）、ヒマワリ種子油不けん化物（保湿）、エーデルワイスカルス培養エキス（肌を整える）、サウスレアインボルクラタエキス（保湿）

星宿彫刻 4色パレット

商品名：星宿彫刻 4色パレット

読み方：セイシュクチョウコク ヨンショクパレット

中国の伝統的な彫刻工芸で四大霊獣「青龍」「朱雀」「白虎」「玄武」を表現した、ファンタジー感あふれるメイクパレット。精巧な彫刻には幸福と幸運の願いが込められています。日常使いやすい4色入りで、アイシャドウ・ハイライト・シェーディング・チークとして機能。ラメとマット、2種類の質感を組み合わせています。さらに、ボタンエキスとカレンデュラエキスを配合し、肌にうるおいを与え、なじみやすくぼかしやすいのが特長です。

内容量：10.8g

価格：\5,600（税込）

色番号： 01/02/03

百花同心錠 彫刻リップ

商品名：百花同心錠 彫刻リップ

読み方：ヒャッカドウシンジョウ チョウコクリップ

愛情の象徴である同心錠をモチーフにした外観と、リップ本体に刻まれた中国古代の恋物語「張敞画眉（ちょうしょうがび）」。記念すべき日に大切な人へ贈るのに最適なリップスティックです。さらに、肌に優しいモクフヨウエキス、オオマツユキソウの球根由来の水溶性エキス、ユリエキスなどの天然植物エキスを配合し、唇に潤いを与えます。発色もよく、なめらかな付け心地で、ふんわりとした透明感のあるメイクに仕上がります。

内容量：3.2g

価格：\6,270（税込）

色番号：M520モミジレッド/M1666キャラメルブラウン/M9420スモウキーベリー

花萃凝香 ハンドクリーム スノームーン

商品名：花萃凝香 ハンドクリーム スノームーン

読み方：カスイギョウコウ ハンドクリーム スノームーン

独自の「百花玉屏（ひゃっかぎょくへい）」処方を採用。シャクヤクエキス、クチナシエキス、キクエキス、ウメエキスなどの植物エキスに加え、中国新疆産の厳しい寒さで育った天山雪蓮から抽出したサウスレアインボルクラタエキスを配合し、お肌をやさしく守ります。香水のような調香で、トップ・ミドル・ラストノートが織りなす豊かな香りが持続。軽やかな使い心地で、しっかりとうるおいを感じられます。

内容量：30g

価格：\2,530（税込）

※諸般の事情により、商品変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

フルーツギャザリング 米子しんまち天満屋店

住 所：鳥取県米子市西福原2-1-10 米子しんまち天満屋1F

営 業：10:00～19:30

情 報：HP(https://fruitgathering.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/fruitgathering.jp/)

花西子FLORASIS について

花西子FLORASISは、2017年に中国・杭州の西湖のほとりで誕生した、花が持つ美の力と中国の伝統技法でアジア女性のエレガンスを表現するコスメブランドです。

古くから伝わる花を用いた美容法と現代の科学技術と融合させ、上質なアイテムをお届けします。

会社概要

社 名：杭州宜格化粧品有限公司

所在地：中国浙江省杭州経済技術開発区白楊街道科技園路2号5幢6層06单元

ホームページ：https://jp.florasis.com

公式Instagram：@florasis.jp(https://www.instagram.com/florasis.jp/)

公式X：@FlorasisJP(https://x.com/FlorasisJP)

公式TikTok：@florasis.jp(https://www.tiktok.com/@florasis.jp)

公式YouTube：@FlorasisJP(https://www.youtube.com/@FlorasisJP)

公式LINE：花西子Florasis(https://page.line.me/619racvd)

花西子FLORASIS GINZA SIX店 概要

花西子FLORASIS GINZA SIX店

所在地 ：東京都中央区銀座6丁目10-1 B1F

営業時間：10:30～20:30（※ 施設営業時間に準ずる）

開業日 ：2025年1月27日(月)

花西子FLORASIS 公式オンラインストア及び店舗について

花西子FLORASIS 公式オンラインストア情報

公式サイト：https://jp.florasis.com

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/florasis/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/Florasis-official

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/FLORASIS/page/01AACEE9-113F-4EF5-BEF8-0450E5839698