NEXT INNOVAITION代表・黒山結音、5月20日開催の無料ウェビナー「Claude Design活用術と漫画AIの発明」に登壇

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山結音）は、2026年5月20日（水）11:00より株式会社on the bakeryが主催する無料オンラインウェビナー「Claude Design活用術と漫画AIの発明」に、代表取締役の黒山結音が登壇することをお知らせします。

本ウェビナーでは、AIを活用したクリエイティブ制作の最前線をテーマに、AI先進企業2社が登壇。当社の黒山は「Claude Design活用術」を中心に、デザイン制作を単発の生成で終わらせず、Design.mdによる要件定義、Claude Codeとの連携、OpenClawを活用したAIエージェント運用までつなげる実践的なワークフローを紹介します。

登壇背景：AIクリエイティブは“早く作る”から“再現できる仕組みにする”段階へ

生成AIの進化により、バナー、スライド、LP構成案、営業資料などの制作スピードは大きく向上しました。一方で、企業が実務で活用するには「毎回それっぽいものを作る」だけでは不十分です。

ブランドトーン、訴求軸、レイアウトのルール、ターゲットごとの表現差分、修正履歴、社内レビューの観点まで含めて、誰が実行しても一定品質で再現できる状態にする必要があります。

黒山は今回のセッションで、Claude Designを企業の制作現場に導入する際の考え方として、Design.mdを軸にした設計手法を解説します。Design.mdとは、制作物の目的、ターゲット、ブランドルール、構成、トーン、禁止表現、参考デザイン、納品形式などをAIが読み取りやすい形で整理する設計ファイルです。

このDesign.mdを用いることで、AIへの指示が属人的なプロンプトから、チームで共有・改善できる制作仕様へと変わります。

セッションで扱う主な内容

- Claude Designを使った資料デザインの実践例- Design.mdの失敗しない作り方- Claude Codeと連携し展開する方法- OpenClaw上のAIエージェントと連携し制作を自動化するワークフロー

特に、当社が提供する「あなたのAI顧問」では、Google Apps Scriptによる業務自動化、AI研修、OpenClawを活用したAIエージェント導入支援を組み合わせ、中小企業のDXとAI活用を伴走支援しています。

今回の登壇では、単なるツール紹介ではなく、企業がAIを日常業務に組み込み、制作スピードと品質の両方を高めるための実装視点を共有します。

こんな方におすすめ

開催概要

- AIをマーケティング、営業、資料作成に実装したい経営者・事業責任者- Claudeや生成AIを使っているが、成果物の品質が安定しない方- バナー、スライド、LP、営業資料の制作工数を削減したい方- AIエージェントやClaude Codeを実務にどうつなげるか知りたい方- BtoB領域での最新AI活用トレンドを把握したい方

イベント名：Claude Design活用術と漫画AIの発明

開催日時：2026年5月20日（水）11:00～12:00（日本時間）

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社on the bakery

登壇企業・登壇者：NEXT INNOVAITION株式会社 黒山結音／木村情報技術株式会社 吉村眞

参加登録URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c8hFkKTnTCya4RyCHkZkIg

NEXT INNOVAITION株式会社について

NEXT INNOVAITION株式会社は、中小企業向けにAI導入コンサルティング、AI教育・研修、業務自動化支援を提供するAIコンサルティング企業です。サービスブランド「あなたのAI顧問」として、Google Apps Scriptを中心とした業務自動化、生成AI活用研修、OpenClawを活用したAIエージェント導入支援を展開しています。

代表の黒山結音は、法人向けAI活用ワークショップなどを通じて累計100社以上にAI活用を指導。YouTubeチャンネル「あなたのAI顧問」でも、AIツールの実務活用法や最新情報を発信しています。

会社概要

会社名：NEXT INNOVAITION株式会社

代表者：代表取締役 黒山結音

事業内容：AI導入コンサルティング、AI教育・研修、業務自動化支援、AIエージェント導入支援

サービスブランド：あなたのAI顧問

【本件に関するお問い合わせ】

NEXT INNOVAITION株式会社

あなたのAI顧問

お問い合わせ先：https://ai-advisors.jp/