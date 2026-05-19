三菱商事テクノス×APT、大規模物流変革プロジェクトの対談記事を公開～協業の舞台裏を語る特別ウェビナーを6月25日開催～

株式会社APT

株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、三菱商事テクノス株式会社様(本社:東京都港区、以下三菱商事テクノス様)との協業による国内大規模の製造物流変革プロジェクトに関する対談記事を公開いたしました。また、本対談内容をさらに深掘りする特別共催ウェビナーを2026年6月25日(木)に開催いたします。

■対談の背景

左から、三菱商事テクノス 馬野氏、早坂氏、柴山氏、APT勝谷、高田、栗原

商社として長年モノづくり産業を支えてきた三菱商事テクノス様は、中期経営計画において従来の商社機能にとどまらず、自社にエンジニアリング力を備えることで顧客に最適なソリューションを提供する新たなビジネスモデルの構築を推進しています。その中で、高度な機密性と技術要件が求められる「国内大規模の製造物流変革プロジェクト」のパートナーとして選定されたのがAPTでした。

本対談記事では、タイでの偶然の出会いから始まった両社の協業、APTが選ばれた理由、そしてプロジェクトを支える「やりきる力」と「実装力」について、プロジェクトを牽引する両社のキーパーソンが語り合いました。

■対談記事の主要内容

【1】両社の思惑が合致した新たなパートナーシップ

三菱商事テクノス様が単なる工作機械・産業機械の専門商社としての発展を目指し、高度なエンジニアリング力とソリューション力を持つAPTとの協業に至った経緯。

【2】難易度の高い大規模プロジェクトでAPTが選ばれた理由

「やりきる力」、圧倒的な対応スピード、そして要素技術を最適に組み合わせるベンダーフリーの実装力。

【3】両社の強みを掛け合わせた「相乗効果」と今後の展望

三菱商事テクノス様側の営業力・技術力とAPTの開発力が融合した早期受注の実現と、異業種展開を見据えた共創の未来。

■ウェビナー概要

対談記事はこちら :https://n-apt.com/?post_type=case&p=6213&preview=true

上記の対談記事で紹介した協業の経緯や選定理由について、プロジェクトを実際に推進する両社のメンバーがより詳しく解説するウェビナーを開催します。記事では触れられなかった技術的な難所、失敗とリカバリーの実例、そして商社変革における具体的な障壁など、実務者だからこそ語れるリアルな知見を2部構成でお届けします。

■ウェビナーで取り上げるテーマ例

■こんな方におすすめ

■セミナー概要

【第1部】経営・事業戦略視点でのトークセッション- 「やりきる力」の実態 ― APTが過去に苦慮したプロジェクトとリカバリーの実例、そして商社側がリスクをどう評価・許容しているか- 信頼獲得の瞬間 ― 「APTであれば対応可能」と判断された具体的な場面やきっかけを、評価する側・される側の両視点から- 商社の変革における最大の障壁 ― 「モノ売り」から「ソリューション提供」への転換を両社がどう実現しているか- 「ベンダーフリー」の実態 ― 強みとして掲げる一方で、現場における特定メーカーとの関係性や制約の実際【第2部】現場・技術視点でのトークセッション- 圧倒的なスピードの背景 ― 「群を抜いて回答が早い」と評価される意思決定構造・体制・社内文化- システム統合の最難関ポイント ― AGV・WCS・WMSを「つなぎ込む」際の技術的リスクと実プロジェクトでのエピソード- 自動化が進まない現場の共通課題 ― 投資判断、社内合意形成、要件定義の難しさなど、頻出するボトルネックと解決策- 製造・物流現場の自動化や省人化を検討されている方- 大規模プロジェクトにおけるパートナー選定のポイントを知りたい方- 商社とソリューションベンダーの協業モデルに関心がある方- 物流DXの具体的な成功事例を知りたい方- タイトル:「大規模物流変革プロジェクトの舞台裏――三菱商事テクノスはなぜAPTを選んだのか」- ライブ配信: 2026年6月25日(木) 14:00～15:00- アーカイブ配信: 2026年7月3日(金) 13:00～14:00- 開催形式: オンライン（Bizibl）- 参加費: 無料- 定員: 100名- 主催: 株式会社APT 調査チーム- 登壇者: 三菱商事テクノス株式会社様・株式会社APT- 申込方法: 以下のURLよりお申し込みくださいhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/seSbJjNtCsNz■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

【株式会社APT】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業