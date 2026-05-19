この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、5月19日（火）より、自社カフェインレスコーヒーに「コラーゲン1000mg」「ヒアルロン酸 120ｍg」を配合した『DECAF＆BEAUTY COFFEEドリパック®︎』を発売いたします。 コラーゲンは、肌の潤いやハリ・弾力維持、しわ・たるみ予防に効くなど美容と健康の維持に役立ち、 ヒアルロン酸は、高い保水力で肌に潤いとハリを与え、乾燥や小じわを目立たなくする効果があります。

2026年5月19日（火）～

オンラインショップおよび直営店舗にて販売

https://www.caravan-coffee.jp/decafe-dripackseries

～商品特長～

**・カフェインレス、無糖 カフェイン９７％カット、砂糖不使用なので夜にもおすすめです。**

・コラーゲン1000mg、ヒアルロン酸 120ｍg配合

**1日分の2大美容成分を同時に摂取することができます。** **コラーゲンは、肌の潤いやハリ・弾力維持、しわ・たるみ予防に効くなど、美容と健康の維持に役立つ成分です。ヒアルロン酸は、高い保水力で肌に潤いとハリを与え、乾燥や小じわを目立たなくする効果があります。**

・おいしさ

**きちんと美味しいカフェインレス、ほのかな香りと柔らかな口当たりの優しい味わいです。コロンビアの酸味がブラジルの持つ甘さを引き立て、わずかに感じる苦みと調和した深みのある味わい。心地よい後味と豊かなコクをお楽しみいただけます。**

～開発背景～

**コーヒーの味や香りを好んでいても、体質や体調などによってカフェイン摂取を制限する必要があり、カフェインレスコーヒーを選択するものの、味に不満がある（味、香りが薄い、コクが感じられないなど）方が多い。コーヒーでリラックスしたいけれどカフェインは摂取せずに、リラックスしながら同時にヘルスケアもできたら嬉しい。これらの声に応える商品として「DECAF+シリーズ DRIPACK®︎」を開発いたしました。**

【商品名】 DECAF＆BEAUTY COFFEE ドリパック®

**【発売日】 2026年5月19日（火）～ 【販売場所】キャラバンコーヒー直営店**

**公式オンラインショップ 【内容量】 1 袋（10g）/ 1箱 10g×５袋入り 【販売価格】226円（税込）/ 1,134円（税込） 【原産国】ブラジル、コロンビア**

【公式オンラインショップ商品ページ】

https://www.caravan-coffee.jp/decafe-dripackseries

《公式オンラインショップ》

https://www.caravan-coffee.jp

《直営店舗一覧》

https://www.caravan-coffee.com/shop

※「ドリパック(DRIPACK®)」は当社の登録商標です。

【キャラバンコーヒー】

1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。

https://www.caravan-coffee.com/ https://www.instagram.com/caravan.coffee.1928

【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】

1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。

https://www.unimat-life.co.jp/ https://www.unimat-caravan.co.jp/