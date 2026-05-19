【箱根小涌園ユネッサン】6月2日（火）は横浜開港記念日！「勝手に横浜市民割！」キャンペーン実施！6月2日当日は入場料が1,000円ポッキリで超おトク！

藤田観光株式会社

2026年元旦に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：ユネッサン）では、2026年6月2日（火）に開港記念日を迎える横浜市民の皆さまを対象に、2026年6月2日（火）～2026年6月8日（月）の間、おトクにユネッサンをご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。

横浜港の開港を祝う6月2日は、横浜市にとって「誕生日」とも言われています。箱根が国際的な観光地として、世界中にその名が知られるようになったのは、横浜港の開港がきっかけであり、こうした感謝の気持ちを込め、本キャンペーンを企画いたしました。

本キャンペーンでは、横浜市民の皆さま限定で、水着で遊べる温泉「ユネッサン」が通常料金の約30％OFFでご入場いただけます。さらに6月2日(火)の横浜開港記念日当日は、大人（中学生以上）1名様 1,000円でご入場いただける大変おトクなキャンペーンをご用意いたしました。そして期間中は、季節 の変わり湯「ほたるの星空風呂」を開催中です。天井に映し出される星空の下、まるで蛍がほのかな灯をともしているかのような幻想的な空間演出の中でご入浴をお楽しみいただけます。ユネッサンでは、館内の浴槽やプールに温泉や温水を使用しています。その上、ユネッサンは屋内エリアも充実していますので、雨天日が多い梅雨の時期でも天候に左右されず、安心してお過ごしいただけます。

ユネッサンをとことん遊びつくしたい方には、滞在期間中はユネッサンが入り放題となる隣接の箱根ホテル小涌園がおすすめ！この初夏の時期にピッタリな宿泊プランをご用意いたしましたので、お見逃しなく！

ぜひこの機会に、ご家族やパートナーとご一緒に箱根へ足を延ばし、初夏のやわらかな風を感じつつ温泉を満喫する素敵な休日を過ごしてみるのはいかがでしょうか。

「勝手に横浜市民割！」 キャンペーン概要

内容：水着で遊べる温泉「ユネッサン」（水着エリア）の入場料金が特別料金に！

※他の割引との併用はできません。

期間：2026年6月2日（火）～2026年6月8日（月）

利用方法：ユネッサン4階総合フロントにて受付時、横浜市民であることを証明できるもの※をスタッフへご提示ください。

※証明できるもの：運転免許証・パスポート・マイナンバーカード

専用クーポン https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=426134

箱根ホテル小涌園 おすすめの宿泊プラン（箱根小涌園ユネッサンオフィシャルホテル）

【お日にち限定★新緑プラン】

<ビュッフェ夕食/前半>食べ放題・飲み放題付き＆ユネッサン・森の湯入り放題～1泊2食付き ♪

期間： ～2026年6月30日（火）迄

料金： 24,750円～（入湯税別）スタンダードルームType-A（30平方メートル ）※1室2名利用時の1名料金

特典： １.夕朝食共にアルコール・ソフトドリンクが飲み放題！

２.箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯がチェックイン前からチェックアウト後も何度でも入り放題！

プランURL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10189152 （夕食前半プラン）

※その他ご夫婦やグループ旅行でおすすめの宿泊プランもございます。是非公式HPをご確認ください。

―箱根ホテル小涌園―

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル◆

～箱根ホテル小涌園の宿泊者は、チェックイン前からチェックアウト後まで滞在中は何度でも箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！～

公式HP： https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や広大な敷地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根 小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を 通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

＜宿泊のご予約に関するお問合せ＞

箱根ホテル小涌園 予約センター / TEL：0465-22-5489（10：00～18：00）