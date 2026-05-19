東北楽天ゴールデンイーグルスとのオフィシャルスポンサー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1 の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、 https://basefood.co.jp(https://shop.basefood.co.jp/)）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、東北楽天ゴールデンイーグルスとのオフィシャル スポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

(C)Rakuten Eagles

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸 術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身 の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開し ています。 この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」 において、東北楽天ゴールデンイーグルスとのオフィシャルシルバースポンサーの締結が実現いたしま した。今後は、東北楽天ゴールデンイーグルスに所属する選手の皆さんへの「食」のサポートとして各種「 BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種プロモーション活動など、幅広く活動を共に展開していきたい と考えています。

【東北楽天ゴールデンイーグルス】

日本のプロ野球界で50年ぶりの新球団として2004年に誕生。2013年には初のリーグ優勝・日本一に。 球団創設20周年にあたる2024年には日本生命セ・パ交流戦で初優勝を達成。

「東北」を冠に掲げる唯一のプロスポーツチームとしてファンの皆様とともに、野球を通じて東北を盛り上 げる活動を行っています。

球団WEBサイト：https://www.rakuteneagles.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rakuten_eagles/

X：https://x.com/Rakuten__Eagles

YouTube：https://www.youtube.com/c/rakuteneagles

＜球団コメント＞

この度、ベースフード株式会社様とスポンサー契約を締結できましたことを、心より感謝申し上げます。 また、選手たちのコンディション管理に欠かせない栄養豊富な商品を多大なるご支援としてご提供いただ けますこと、重ねて御礼申し上げます。プロ野球という厳しい世界で戦う選手たちにとって、食を通じた体 づくりはパフォーマンスを左右する重要な基盤です。特に成長著しい若手選手たちが、ベースフード様の 商品を取り入れることで、より強靭な体を手に入れ、フィールドでさらなる飛躍を遂げることを強く期待して おります。まさに、選手たちの成長を底上げする「ベースアップ」のパートナーとして、多大なる貢献をい ただけることと確信しております。 私たち東北楽天ゴールデンイーグルスは、ベースフード様をはじめ、日頃より温かいご支援を賜るスポン サー各社様と共に、野球を通じて東北の地をより一層熱く盛り上げていく所存です。今後とも末永いお付 き合いを、何卒よろしくお願い申し上げます。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/322_1_e035e68d8f91826988fc153c546052fb.jpg?v=202605190851 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。