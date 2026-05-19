アルシャンのツツジの海

AsiaNet 201535（0072）

【ヒンガン盟（中国）2026年5月19日新華社＝共同通信JBN】「2026 Arxan Azalea Viewing Season（2026年アルシャン・ツツジ花見シーズン）」が中国観光の日の5月19日、内モンゴル自治区ヒンガン（興安）盟アルシャン市で公式に開幕しました。アルシャンは中国とモンゴルの国境地帯という地理的・生態学的な利点を活かし、ツツジの海を媒体として「国境の花見と国境越しの体験」という新しい文化観光ブランドを創作し、世界の観光客を誘致して、人目に付かない北辺を探訪する体験を提供しています。

この花見シーズンは、中国とモンゴルの国境越しの観光を深掘りし、相互の来訪者の交流と相互接続を強化することで、外国の観光客に対するより便利で充実した国際的体験の提供を目指しています。このシーズン中は、アルシャンのシカを主役にしたパフォーマンスや国境景勝地ハイキングなどの特別行事が次々と開催されます。国境景勝地では、海外観光客向けに無料の国家ゲートツアーが開催され、文化と観光の恩恵を心から共有します。

ヒンガン盟は6万平方キロの広大な生態系を擁し、その3分の1が草原、3分の1が森林、10分の1が相互に入り組んだ自然保護区となっており、温泉、森林の海、湿地帯が一体となっています。ここの観光モデルは「春の花見、夏の避暑、秋の紅葉鑑賞、冬の雪遊び」といった夏のリゾート地の季節的な制約を打破し、北東中国から北京・天津・河北地域、長江デルタ地域へと来訪者基盤を急速に拡大し、全地域、年間を通しての発展を遂げています。

独特の国境の魅力と火山地形のアルシャンは、若者のディープトラベルや旅行写真の新たな注目スポットとなり、ソーシャルメディアで爆発的な人気を集めています。ここでは、観光客は中国とモンゴルの素晴らしい国境沿いを散策できるだけでなく、氷と雪が融合した火山温泉という珍しい自然の驚異を体験できます。特に、アルシャンは中国では珍しい国境越しの火山温泉地帯を有しています。ここを歩くと、山々はツツジと異国情緒に覆われ、どの旅行写真も傑作となります。観光シーズンの開幕とともに、ヒンガン盟は開放性と国境を越えた協力のビジョンを掲げ、すべての季節を楽しめる中国北部の活気に満ちた新しい文化観光の名所を世界に披露しています。

ソース: The Organizing Committee of the "2026 Arxan Azalea Viewing Season"