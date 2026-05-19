大阪芸術大学短期大学部 2027年4月、新コースが誕生！「インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース」を開設

大阪芸術大学

大阪芸術大学短期大学部（所在地：兵庫県伊丹市／学長：塚本 英邦）は、2027年4月より、メディア・芸術学科内に「インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース」を新設いたします。これに先立ち5/24（日）に、新コースの学びをいち早く体験できる「オープンキャンパスde体験入学」を実施いたします。

■新コースの開設

本学は2027年4月、メディア・芸術学科内に「インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース」を新設します。本コースは、エンターテインメントビジネスへの深い理解と、ダンス・演技・実践英語などのスキルを総合的に習得できるカリキュラムを提供します。



■世界のテーマパークで活躍できる人材を目指しエンターテインメント業界の全てを本気で学ぶ！

本コース最大の特長は、国内のみならず、世界のテーマパークで活躍する人材を育成することを目指し、より実践的なカリキュラムで即戦力を育てることです。

拡大するエンターテインメント市場の現場で必要とされているのは、華やかな表現力と確かな技術、職業意識を兼ね備えた「プロフェッショナル」。本コースでは、テーマパークダンサーやエンターテイナーを職業と位置づけ、エンターテインメントビジネスへの理解と技術を学び、即戦力として活躍できるスキルを身につけます。

■テーマパークに特化し、圧倒的な実績を持つプロ教員陣と産学連携による実学教育

テーマパークで活躍するには、歌やダンス、演技、英語での表現力など実践的なスキルが必要です。本コースでは、理論と実技を組み合わせた多角的なカリキュラムで、それらのスキルを総合的に学んでいきます。

そのために結集したのは、業界の第一線で活躍する現役プロフェッショナル陣です。MBS「情熱大陸」（2020年8月30日放送）への出演歴があり、大型テーマパークや著名アーティストのライブ演出を手掛ける演出家の金谷かほり氏をはじめ、ダンサー・振付師のTERU氏、俳優・演出家の松崎建ん語氏、ダンサー・コレオグラファーの熊谷佳久氏、テーマパークダンサー・振付師のRin氏ら、確固たる実績を持つ教員陣を厳選し、現場で求められるリアルなスキルを伝授します。

■確かなキャリアパスの構築と手厚い進学サポート

技術や知識の習得だけでなく、就職に向けたサポートも充実。実際にテーマパークで働き、いくつものショーに携わった経験を持つ私たち教員が一人ひとりの適性を見極め、「エンターテイナーになりたい」「誰かを元気にしたい」というあなたの想いを明確な目標へと導きます。

さらに、短期大学部での2年間の実践教育に加え、さらに学びを深めたい学生には、グループ校である四年制の「大阪芸術大学」への3年次「内部推薦編入学制度」が用意されています。この制度を利用する場合、面談のみでの編入学が可能であり、短期大学部での２年間で歌、ダンス、実践英語の基礎を習得、大阪芸術大学での２年間で、演出や舞台裏までを学び、4年間で大学卒業資格(学士)を取得。世界に通用するエンターテイナーへの扉を開きます。編入学金が免除されるなどもあり、経済的負担を抑えつつ多様な進路を選択できる手厚いサポート体制が整っています。

■次世代エンターテイナーへの第一歩。5月よりオープンキャンパスを開催

新コースの学びをいち早く体験できる体験授業型オープンキャンパスを、2027年度入学生に向けて5月より順次開催します。

5/24(日)のプログラムとして、2限目（12:50-13:50）には金谷かほり先生による「テーマパークエンターテインメントを体験しよう」と題した講義を、3限目（14:10-15:10）にはTERU先生による「テーマパークダンスに挑戦」という実技の授業を開催いたします。5/21（木）9:00まで大阪芸大短大部のオープンキャンパスDE体験入学のページより申し込み受付中です。https://taiken.osaka-geitan.jp/

学びの場を確認するだけでなく、大学生活全般のイメージを固めるためのサポートも充実しています。キャンパスツアーでは、専門教育施設はもちろん、図書館や茶室、体育館といった芸短ならではの施設を巡り、充実した学生生活を肌で感じていただけます。さらに、入試や学生生活、奨学金、将来の進路に関する不安を解消できるよう、個別相談コーナーも設けており、一人ひとりの疑問や悩みに丁寧に応え、夢への道のりをバックアップいたします。

【オープンキャンパス開催日程】

2026年： 5/24(日)、6/21(日)、7/20(月・祝)、8/2(日)、8/22（土）、11/1(日)

2027年： 2/7(日)

■教員紹介

金谷 かほり

大阪芸術大学 舞台芸術学科教授

国内外の人気テーマパークにてライブショーを手がけるほか、B’zやLittle Glee Monsterなどのアーティストライブ、『新作歌舞伎ファイナルファンタジーX』、『ドラゴンクエストライブスペクタクルツアー』といった舞台公演や、『ワンピース・オン・アイス』など多岐にわたり活躍。「ティア・アワード」や「アウトスタンディング・アチーブメント・アワード」など国際的な賞も受賞。

松崎建ん語

大阪芸術大学 舞台芸術学科講師

冷静な眼差し...彼がいたらみんなが安心するベテラン俳優。現在指導者としても大活躍中。

2004年劇団俳優座に入団。2004年、俳優座公演「ザ・パイロット」に出演。外部出演や、2014年「クレアモントホテル」などの舞台出演している。NHK大河ドラマ「平清盛」、TBS「釣り刑事4」、テレビ東京「孤独のグルメ4」などではテレビ出演を果たし、「向日葵」などの映画にも出演している。また、執筆、演出の分野でも活動しており、「乾いた絵筆」「二足歩行」「大岡越前卯の花が咲くとき」などの執筆作品がある。趣味・特技はサッカー、テニス、水泳、料理、鹿児島弁。

TERU

大阪芸術大学 舞台芸術学科講師

テーマパーク、アーティストバックダンサー、コンテストなど様々な舞台で成績を残すカメレオンダンサー。

現在はコレオグラファー・ステージングディレクターとして活動しテーマパーク、アーティストのライブやMVの振付を手掛けるなど幅広く活動している。

熊谷佳久

大阪芸術大学短期大学部 メディア・芸術学科講師（就任予定）

22才でNYへ単身渡米。サルサカンパニーの一員として海外でのショー出演など経験を積み、帰国後、2017年日本サルサコンペティションで優勝、同年アメリカオーランドで行われたWorld Latin Dance Cupにファイナリストとして参加。 パフォーマンスチームのディレクターやソロで日本国内外でも活躍し、現在拠点を日本をベースに、国内外でダンサー,モデル／振付師として活動中。

Rin

大阪芸術大学短期大学部 メディア・芸術学科講師（就任予定）

3歳よりクラシックバレエやジャズ等を学び、12歳から新体操を始める。宝塚北高校演劇科に在学中、新体操団体でインターハイ3位国体4位等の成績を修める。その後、関東関西大手テーマパークでダンサーとして数々のショーに出演。

現在はCM、イベントや舞台、広告に出演しながら後進の指導、振付師として活動する。

YuiYui

大阪芸術大学短期大学部 メディア・芸術学科講師（就任予定）

ストリートダンサーからテーマパークダンサーへ、パフォーマンスで人を笑顔にする喜びを感じそこから世界へ。日本のエンタメを盛り上げたく舞台制作や、育成、振付、ソロパフォーマーとして活動。関西某テーマパークにてダンサー・振付を担当。

■新コース概要

名称 ：大阪芸術大学短期大学部 メディア・芸術学科 インターナショナル・テーマパーク・エンターテインメントコース

開設時期 ： 2027年4月

設置学科 ：大阪芸術大学短期大学部 メディア・芸術学科

キャンパス：伊丹キャンパス（兵庫県伊丹市）

公式サイト：https://osaka-geitan.jp/(https://osaka-geitan.jp/)