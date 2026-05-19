「果汁グミダークチェリーミックス」 5月26日から全国で新発売！

「果汁グミダークチェリーミックス」（47g）価格：オープンプライス

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、ダークチェリーミックス果汁を使用した「果汁グミダークチェリーミックス」を、2026年5月26日（火）より期間限定で全国にて発売します。

・ダークチェリーとプラムをミックスした果汁100（生果汁換算比）※１

・素材の色を生かした着色料不使用

・歯切れが良く果汁のジューシーさが感じられるソフトな食感

2025年度のグミ市場は2021年度と比較して約2倍※2となり急成長しています。また、グミの販売金額が2025年度に初めてハードキャンディーを上回りました※3。このような市場拡大の中、当社では2025年4月8日に発売した「果汁グミダークチェリーミックス」が、ダークチェリーの甘酸っぱいおいしさで大変好評をいただきました。お客さまからの人気にお応えし、果実のフレッシュな味わいを表現したかわいいパッケージに変更して再登場します。



本商品は、濃密でジューシーな味わいに加え、ソフトで心地よい弾力が特長です。当社では、お客さまがご自身の好みに合わせてグミを選んでいただけるよう、グミの処理に要する力をレベル分けした「かみごたえチャート」を採用しており、本商品はリラックスタイムに適した「レベル 2 」となっています。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、6.1倍濃縮の果汁(さくらんぼ、すもも)を約7.8g配合しております。

※2 インテージ社SRI＋グミ市場 2021年4月～2022年3月と2025年4月～2026年3月との比較

※3 インテージ社SRI＋キャンディー市場 2025年4月～2026年3月