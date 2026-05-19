“ムー”の世界観をぬいぐるみに。『にっこりーノ×ムー』コラボPOPUP SHOPが5/20(水)よりgashacoco池袋にて開催！

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」と、スーパーミステリー・マガジン 「ムー」（株式会社ワン・パブリッシング刊）とのコラボカプセルトイの発売を記念し、限定コラボレーションPOPUP SHOP「にっこりーノ×ムー ふしぎPOPUP SHOP」を開催します。本イベントは、gashacoco池袋にて2026年5月20日（水）から5月31日（日）までの期間限定で開催します。会場には、新作グッズや特別な購入特典をご用意しております。この機会に、意外な組み合わせによる“未知の融合”をぜひお楽しみください。

メインビジュアルポスター

✧ 新作グッズ

にっこりーノ定番キャラクター「クリームソーダ」と「タコさんウィンナー」がUMAに・・・！？

妖怪や土着的なテーマを得意とするイラストレーター・鈴木旬による、ムーの世界観を彷彿とさせる描き下ろしイラストを使用したコラボグッズが登場。ここでしか手に入らないオリジナルデザインのアイテムを、ぜひお楽しみください。

ダイカットステッカー全5種「クリームソーダUMA」「タコさんウィンナーUMA」「ミイラ」「介良UFO事件の小型円盤」「フラットアース（地球平面説）」 ※画像はイメージです。A4クリアファイル・タコさんウィンナーUMA＆クリームソーダUMAA4クリアファイル・総柄

✧ 限定特典

イベント期間中、会場で下記いずれかの条件を満たすと、先着でオリジナルステッカーをプレゼント！

- 「にっこりーノ×ムー」のコラボカプセルトイを3点購入- 物販商品を税込1,500円以上購入

※数量に限りがございます。ノベルティはなくなり次第終了となります。

※予告なく変更・中止させていただく場合がございますのでご了承ください。

※カプセルトイ商品につきましては、対象商品のカプセルに封入されたミニパンフレットをスタッフにお渡しください。

※物販商品につきましては、1会計につき、1500円(税込)購入ごとに「オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。複数の会計の合算することはできません。

オリジナルステッカー特典 詳細画像

✧ グッズ一覧

新作グッズのほか、「にっこりーノ」からは、メインビジュアルに登場する「タコさんウィンナー」と「クリームソーダ」の2キャラクターをメインにしたグッズを展開。

「ムー」からは、これからの季節にぴったりなTシャツや、思わずクスッと笑える文言ステッカーなど、多彩なアイテムをご用意しています。

ぜひ会場にてお買い物をお楽しみいただき、限定特典を手に入れてください。

グッズ一覧表

✧ コラボカプセルトイ「 にっこりーノ × ムー のぬいぐるみ」発売！

ディスプレイポップ画像

開催同日の2026年5月20日（水）より、コラボカプセルトイ「にっこりーノ × ムー のぬいぐるみ」を、会場に加え全国でも一般販売いたします。ラインナップは、「フラットアース(地球平面説)」「介良UFO事件の小型円盤」「獣人ヒバゴン」「ミイラ」「ミステリーサークル」「シークレット」の全6種。

謎の現象や未知の存在など「ムー」ならではの世界観を、ユニークなぬいぐるみに仕上げました。すべてムーのロゴ入り仕様で、にっこりーノファンはもちろんムーファンにもたまらない仕様に。

気になるシークレットの正体は……？ ぜひ、お手に取ってお確かめください。

✧ ラインナップ

キャラクター解説フラットアース(地球平面説)介良UFO事件の小型円盤獣人ヒバゴンミイラミステリーサークルシークレット

■商品情報

発売日：2026年5月20日（水）

価格：1回500円（税込）

種類：全6種

販売：全国のカプセルトイ売場、「にっこりーノ×ムー ふしぎPOPUP SHOP」会場内

✧ 「にっこりーノ×ムー ふしぎPOPUP SHOP」開催概要

■開催場所

gashacoco池袋（〒170-0013住所東京都豊島区東池袋1-41-6池袋菊邑ビル 1F・B1F）

公式HP： https://gashacoco.jp/shop-list/2482/

■開催期間

2026年5月20日（水）～5月31日（日）

■営業時間

11:00～22:00

■イベント情報

https://niccolino.jp/20260520_mu/(https://niccolino.jp/20260520_mu/)

※近隣のご迷惑となりますので、営業時間前の待機はご遠慮ください。

※混雑時は整理券配布を行う場合があります。

「ムー」とは

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で46周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式X（@mu_gekkan(https://x.com/mu_gekkan)）

・ムー公式TikTok（@mu_plus(https://www.tiktok.com/@mu_plus)）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/

株式会社ワン・パブリッシング

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

代表取締役社長：松井謙介

事業内容 ：雑誌・書籍の出版・販売、Web・映像・イベントなどの企画・制作、その他関連事業

にっこりーノとは

ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。

「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。

2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。

現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！

にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」

公式HP ：https://niccolino.jp/

公式X（旧Twitter） ：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)

公式Instagram ：niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/)

会社概要

会社名：株式会社 Qualia（クオリア）

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

代表者：代表取締役 小川 勇矢

事業内容：玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

公式サイト ：https://qualia-45.jp/

Youtube ：@qualia45(https://www.youtube.com/channel/UCdmF84iFQTEaEz5WSu7gm7Q)

公式X ：@Qualia_45_(https://x.com/Qualia_45_)

公式Instagram ：qualia45(https://www.instagram.com/qualia45/)