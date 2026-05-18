注文住宅を建てたきっかけ、約24％が「子どもの成長・進学」でトップ。家づくりへの期待1位は「長く快適に住める家」

株式会社NEXER

■注文住宅を建てた人121名に聞く「家づくりのきっかけと選んだ理由」

人生のなかでも大きな買い物といわれる「家」。

なかでも注文住宅は、家族の暮らし方や理想を反映しながら、自分たちらしい住まいを形にできる選択肢として、多くの人に選ばれています。

では、実際に注文住宅を建てた人は、どのようなタイミングで「家を建てよう」と決めたのでしょうか。

また、注文住宅を選んだ背景には、どのような期待や不安があったのでしょうか。

ということで今回は三条市の注文住宅・リフォーム『市川建築店』と共同で、事前調査で「注文住宅を建てた経験がある」と回答した全国の男女121名を対象に「注文住宅を選んだ理由と家づくりのきっかけ」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと三条市の注文住宅・リフォーム『市川建築店』による調査」である旨の記載

・市川建築店（https://www.ichikawakenchikuten.com/）へのリンク設置

「注文住宅を選んだ理由と家づくりのきっかけに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月7日 ～ 5月14日

調査対象者：事前調査で「注文住宅を建てた経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：121サンプル

質問内容：

質問1：注文住宅を建てようと思った最大のきっかけは何ですか？

質問2：注文住宅を建てるにあたり、上記のきっかけに至った具体的な背景や思いを教えてください。

質問3：「建売住宅」「分譲マンション」「中古住宅＋リフォーム」ではなく、「注文住宅」を選んだ理由は何ですか？（複数選択可）

質問4：最も大きな決め手とその理由を教えてください。

質問5：家づくりを始める前に、どのようなことに期待していましたか？（複数選択可）

質問6：家づくりを始める前に、どのようなことに不安を感じていましたか？（複数選択可）

質問7：家づくりを始める前に感じていた期待や不安を具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■24.0％が「子どもの成長・進学（部屋が必要になった）」と回答

まずは、注文住宅を建てようと思った最大のきっかけについて聞いてみました。

最も多かったのが「子どもの成長・進学（部屋が必要になった）」で24.0％でした。

次いで「子どもの誕生・出産」が16.5％、「結婚・パートナーとの新生活」が11.6％と続きました。

家族構成やライフステージの変化が、家づくりを考える大きなきっかけになっていることがうかがえます。

そこで、なぜそのきっかけに至ったのか、具体的な背景や思いについても聞いてみました。

注文住宅を建てるにあたり、上記のきっかけに至った具体的な背景や思いを教えてください。

・結婚をきっかけに新たな環境で人生をスタートさせたかったから。（20代・女性）

・子供が増える予定だったのでマンションだと狭かった。（30代・女性）

・小学校の校区も関わってくるから。（30代・男性）

・テレワーク。（40代・男性）

・子供ができて資産を残したかったから。（40代・男性）

・子どもが進学で転校しないように。（50代・女性）

「家族が増える」「子どもに部屋が必要になる」「進学や校区を考える」といった、家族の暮らしに関する理由が多く挙げられました。また、「結婚を機に新しい生活を始めたい」「子どもに資産を残したい」など、将来を見据えた思いも見られます。

なかには「テレワーク」を理由に挙げる声もあり、働き方の変化によって、住まいに求める役割が広がっていることもうかがえます。ライフステージが変わるタイミングは、これからの暮らしに合った住まいを考える自然な節目になっているようです。

■51.2％が「間取りや内装を自由に設計できるから」と回答

続いて、「建売住宅」「分譲マンション」「中古住宅＋リフォーム」ではなく、注文住宅を選んだ理由について聞いてみました。

最も多かったのは「間取りや内装を自由に設計できるから」で51.2％でした。

次いで「家族のライフスタイルに合った家にしたいから」と「長く住める家を建てたかったから」がともに32.2％、「土地から自分で選びたかったから」が19.0％という結果になりました。

自分たちの暮らしに合わせて、間取りや内装を自由に考えられる点が、注文住宅の大きな魅力として支持されていることがわかります。

最も大きな決め手についても、具体的な理由を教えてもらいました。

最も大きな決め手とその理由を教えてください。

・拘りのオープンキッチンにしたかったから。（20代・女性）

・建売など自分たちが納得できる家がなかった。（30代・女性）

・落ち着ける家が欲しいと思ったから。（30代・女性）

・カスタマイズしやすい。（40代・男性）

・使い勝手が良いように作れるから。（40代・女性）

・地震につよい。（50代・男性）

「こだわりのオープンキッチンにしたい」「使い勝手のよい家にしたい」など、自分たちの希望や暮らし方を住まいに反映したいという声が目立ちました。

また、「建売などでは納得できる家がなかった」という意見からは、既存の住宅では満たせない条件を、注文住宅で実現したいという思いもうかがえます。

注文住宅は、理想の住まいを形にできるだけでなく、家族構成や生活動線、安心して長く暮らせる性能などを、自分たちに合わせて考えられる選択肢といえそうです。

■49.6％が「長く快適に住める家になること」に期待

続いて、家づくりを始める前に、どのようなことに期待していたかを聞いてみました。

最も多かったのは「長く快適に住める家になること」で49.6％でした。

次いで「自由設計で理想の間取りを実現できること」が47.9％、「家族の希望やこだわりを形にできること」が33.1％と続きました。

注文住宅には、間取りを自由に決められることだけでなく、長く安心して快適に暮らせる住まいになることへの期待も大きいようです。

また、家族の希望やこだわりを形にしたいという声も多く、家を単なる建物ではなく、家族の暮らしを支える大切な場所として考えていることがうかがえます。

■47.9％が「費用・予算オーバーへの不安」を感じていた

一方で、家づくりを始める前に感じていた不安についても聞いてみました。

最も多かったのは「費用・予算オーバーへの不安」で47.9％でした。

次いで「住宅ローン・資金計画への不安」が30.6％、「失敗したくない・後悔したくない気持ち」が27.3％と続きました。

やはり、家づくりにおける最大のハードルは「お金」です。

続いて多かった「住宅ローン・資金計画への不安」「失敗・後悔したくない」といった声からは、初めての家づくりに対する迷いや、情報不足からくる不安もうかがえます。

具体的にどのような期待や不安を感じていたのかを聞いてみました。

家づくりを始める前に感じていた期待や不安を具体的に教えてください。

・本当に思っている家が完成するのか。（20代・女性）

・お金がどれだけかかるか。（30代・男性）

・ローンが組めるのかどうか。（30代・女性）

・どこから手をつけて良いかわからない。（30代・女性）

・どのハウスメーカーが良いか分からない。（40代・男性）

・ローンなどの返済がちゃんと続けていけるか。（40代・女性）

費用や住宅ローンなどのお金に関する不安に加え、何から始めればよいのか、どの住宅会社を選べばよいのかといった迷いも見られました。

注文住宅は自由度が高い分、決めることも多くなります。

そのため、家づくりを始める前には、期待と同じくらい不安を感じる人も多いようです。

こうした不安を減らすには、情報を集めるだけでなく、自分たちの希望や予算を丁寧に相談できる相手を見つけることが大切です。信頼できる住宅会社や専門家と一緒に進めることで、納得のいく家づくりに近づけるのではないでしょうか。

■まとめ

今回の調査では、注文住宅を建てるきっかけとして、「子どもの成長・進学」「子どもの誕生・出産」「結婚」など、家族のライフステージの変化が多く挙げられました。

また、注文住宅を選んだ理由では、「間取りや内装を自由に設計できるから」が最も多く、自由設計によって自分たちらしい住まいを形にできる点が、大きな魅力として支持されていることがわかります。

一方で、家づくりを始める前には、費用や住宅ローン、知識不足などに不安を感じていた人も少なくありませんでした。

理想の住まいを実現するためには、家族の希望やライフスタイルを整理したうえで、信頼できる建築会社に相談しながら、無理のない計画で進めていくことが大切だといえそうです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと三条市の注文住宅・リフォーム『市川建築店』による調査」である旨の記載

・市川建築店（https://www.ichikawakenchikuten.com/）へのリンク設置

【市川建築店について】

社名：有限会社市川建築店

所在地：〒955-0107 新潟県三条市飯田623-3

代表者：市川 誠

Tel：0256-46-4504

URL：https://www.ichikawakenchikuten.com/

事業内容： 新潟県三条市を拠点に「地域の皆様に愛される住まいづくり」を目標に掲げる地域密着型工務店。建築士、大工、土木を自社で請け負っており、住宅の設計から基礎工事、外構工事に至るまで一貫した住まいづくりを行います。

施工エリアは三条市を中心に、新潟市エリアから長岡市エリアまで幅広く対応しています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア