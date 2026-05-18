「お気に入りの服で夏を迎える」プラステ感謝祭が、5月22日（金）～5月28日（木）にて開催決定！夏のファッションを楽しむ人気商品がお得な感謝価格で登場

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、お客様への日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、 5月22日（金）～ 5月28日（木）の期間、全国のプラステ店舗およびオンラインストアにて「プラステ感謝祭」を開催いたします。

今回は「お気に入りの服で夏を迎える」をテーマとして、今年も予測される猛暑の中でも快適におしゃれを楽しめる「UVカットニット」や「プレシャスドライ」など、デザイン性・機能性・汎用性を兼ね備えた人気商品を感謝価格でご用意いたします。

また、税込20,000円以上お買い上げいただいた方には、梅雨時期や日差し対策に便利な晴雨兼用折りたたみ傘をプレゼントいたします。

感謝祭はユニクロとジーユーも同時開催いたしますので、ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

■「お気に入りの服で夏を迎える」をテーマに、豊富なラインナップを展開！

今回のプラステ感謝祭は、紫外線対策に活躍し、羽織やアンサンブルとしても着用できる「UVカットニット」や、この夏トレンドのシアー素材を使用し、一枚でレイヤードスタイルが叶う「ケープドッキングセーター」、そしてイージーケア機能付きの「プレシャスドライ」など、豊富なラインナップをご用意いたします。さらに「UVカットニット」には、5月中旬発売の新色のピンクも登場いたします。

商品のラインナップの詳細は、特集ページをご覧ください。

感謝祭特集ページ：https://www.plst.com/jp/ja/spl/feature/kanshasai

■感謝価格対象商品 （※一部抜粋）

◯新色のピンクも登場！アンサンブルでも楽しめる「UVカットニット」シリーズ

夏の定番商品である「UVカットニット」シリーズから、カーディガン・ハイネックリブセーター・タンクトップの3型が感謝価格で登場。紫外線対策はもちろん、接触冷感、マシンウォッシャブル機能を備え、おしゃれさ・手軽さ・丈夫さにこだわったラインナップです。レーヨン素材が涼しく快適な着心地をキープし、気分に合わせて選べる豊富なカラーバリエーションも魅力。5月中旬発売の爽やかなペールピンクと華やかなマゼンタピンクの新色2色も登場いたします。

※マゼンタピンクは、一部店舗およびオンラインストア限定での展開です。

UVカットレーヨンブレンド メタルボタンカーディガン （新色 ペールピンク） 感謝価格 6,990円（税込）UVカットレーヨンブレンド ハイネックリブセーター （新色 マゼンタ） 感謝価格 4,990円（税込）UVカットレーヨンブレンド 2WAYネックタンクトップ 感謝価格 3,990円（税込）

UVカットレーヨンブレンド UVカットレーヨンブレンド UVカットレーヨンブレンド

メタルボタンカーディガン ハイネックリブセーター 2WAYネックタンクトップ

（新色 ペールピンク） （新色 マゼンタ）

感謝価格 6,990円（税込） 感謝価格 4,990円（税込） 感謝価格 3,990円（税込）

◯初夏を感じさせる涼感のあるシアートップス

トレンドのシアー素材と夏らしい爽やかなカラー展開が特徴のトップスが感謝価格で登場。どちらも1枚でレイヤードスタイルが完成するアイテムで、インナーが見えにくい仕様のため、お仕事からお出かけまで、幅広いシーンで着用いただけます。

シアーコンビプルオーバー

感謝価格 5,990円（税込）

シアー素材のチュールトップスにジャージー素材のインナーをドッキング。

1枚で洗練された印象にするキレイめトップス。

ケープドッキングセーター

感謝価格 6,990円（税込）

清涼感のあるシアー素材を使ったケープとリブ編みのインナーをドッキング。

1枚でレイヤードスタイルが完成し、ケープが腕部分もカバーするため細見え効果も。

◯メンズの夏の名品。上質さと機能性を兼ね備えた「プレシャスドライ」

プラステの「プレシャスドライ」シリーズは、毎年多くのお客様に支持されている人気シリーズ。吸汗速乾や接触冷感機能に加え、ストレッチ性による動きやすさ、洗濯後もシワになりにくいイージーケアと暑い夏でも快適に過ごせる機能性が特徴です。さらに、お仕事から休日まで着回しやすいデザインと豊富なカラーバリエーションで展開しています。

プレシャスドライオープンカラーシャツ

感謝価格 5,990円（税込）

シャツの襟のおさまりが良く、前を開けてTシャツの羽織として着用してもラフになりすぎないため、仕事にも休日にも着回し抜群なデザイン。

プレシャスドライワイドパンツ

感謝価格 11,000円（税込）

十分なゆとりを持たせ、ゆったりと履ける直線的なシルエットが特徴。品の良い涼感で何にでも合わせやすいデザイン。

■梅雨時期にも夏の日差し対策にも役立つ、晴雨兼用折りたたみ傘をプレゼント！

5月22日（金）～5月28日（木）の感謝祭期間中に、店頭またはオンラインストアで税込20,000円以上ご購入いただいたお客様に、晴雨兼用折りたたみ傘をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

■感謝祭は、ユニクロとGUでも同時開催します！

プラステをはじめ、ファーストリテイリンググループのユニクロ、ジーユーの3ブランドにて感謝祭を同時開催いたします。

ユニクロでは、夏のマストアイテムを中心に80商品以上が期間限定価格となるほか、コペンハーゲン発のブランド・セシリー バンセンとのコレクションが新登場します。ジーユーでは、レイヤードファッションが手軽に楽しめる人気のソフトシアークルーネックTなど、今から夏まで楽しめるトレンドアイテムをお手頃価格でお買い求めいただけます。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

ユニクロスペシャルサイト：https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/kanshasai

ジーユー特集ページ：https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/kanshasai/all

【PLST（プラステ）について】

PLST（プラステ）は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドのひとつです。人に会う、仕事に行く、外に出かける。プラステの服は、そんなさまざまなシーンを過ごす毎日にきちんとをくれる服として、お客様の日々の生活を豊かにします。着ている人を美しく見せる工夫にあふれたエッセンシャルウェアが揃います。

公式ウェブサイト：https://www.plst.com/jp/ja/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/plst_official/