小人（4歳以上）料金が「無料」・大人（高校生以上）料金は1,000円！兵庫県にある「淡路ファームパーク　イングランドの丘」にて「いこーよスペシャルデー」を開催！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）は、2025年9月より新たな取り組みとして『ファミリーの思い出応援プロジェクト』を立ち上げました。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回は、この企画に賛同いただいた兵庫県南あわじ市の『淡路ファームパーク イングランドの丘』にて、特別割引キャンペーンを実施します。

「いこーよスペシャルデーチケット」概要- 対象期間：2026年6月1日（月）～7月17日（金）の全日程- 料金：入園料小人（4歳以上） 通常 500円 → 無料大人（高校生以上）通常 1,500円 → 1,000円※大人（高校生以上）の料金は、開催期間中こちらのチケットが最安となります。※0～3歳は入園無料- 開催場所：淡路ファームパーク イングランドの丘（兵庫県南あわじ市八木養宜上1401）- チケット購入URL：チケット購入ページ(https://iko-yo.net/facilities/1188/tickets/1870?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=england202606)■淡路ファームパーク イングランドの丘について

開園25周年を迎えた「淡路ファームパーク イングランドの丘」は、2025年いこーよ年間ランキング「関西×植物園・フラワーパーク」で第1位を獲得した、淡路島を代表する人気のおでかけスポットです。淡路島の豊かな自然に囲まれた広大な園内では、動物との出会いや乗り物体験、野菜の収穫体験、グルメなど、家族で一日中楽しめるコンテンツが充実しています。

園内では、かわいいコアラをはじめ、さまざまな動物たちとの出会いを楽しめるほか、パン作りやクラフト体験、ゴーカートなど、子どもが夢中になれる体験型アクティビティも盛りだくさん。さらに、四季折々の花々が彩るガーデンエリアでは、まるでイギリスの湖水地方のような美しい景色が広がり、非日常気分を味わえます。

また、淡路島産の新鮮な野菜や乳製品を使ったグルメも魅力のひとつ。隣接する産直市場（美菜恋来屋・みなこいこいや）では、淡路島ならではの特産品やお土産探しも楽しめます。自然・食・体験がそろった「淡路ファームパーク イングランドの丘」で、家族みんなの思い出をたくさん作ってみてくださいね。

公式HP：https://www.england-hill.com/

「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.4万件以上の口コミを掲載しています（2026年5月現在）。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)