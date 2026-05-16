晋遊舎『LDK the Beauty』韓国リップ比較検証にてtiptoe「グロウイットソルベティント106 ワンバイトフィグ」がA評価を獲得。

スターデザインコスメティックス株式会社

スターデザインコスメティックス株式会社（所在地：東京都）は、取り扱いブランド tiptoe（ティップトウ）の「グロウイットソルベティント／106 ワンバイトフィグ」が、株式会社晋遊舎が運営する商品比較Webサイト「360LiFE（サンロクマル）」の『LDK the Beauty』コーナーにおける韓国リップ比較検証企画において、A評価（とても良い）を獲得したことをお知らせします。

■ 評価概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/27_1_404a86bb478c3e5e7bca1f440c478410.jpg?v=202605161251 ]

■ 掲載媒体について

今回の掲載は、株式会社晋遊舎が運営する商品比較Webサイト「360LiFE（サンロクマル）」上の『LDK the Beauty』コーナーです。同サイトは『LDK』『LDK the Beauty』『家電批評』『MONOQLO』など晋遊舎の各テスト誌のコンテンツをWeb展開するメディアで、編集部と専門家・社内検証機関「LAB.360」が実際に商品テストを行い、広告・忖度なしで評価を発信しています。

今回の検証では、ヘア＆メイクアップアーティストのNANA氏を監修に迎え、「仕上がり」「落ちにくさ」「使用感」の3項目で韓国リップ14製品を比較。楽天マガジン美容部門で3年連続1位（2025年）を獲得するなど、信頼性・影響力ともに高いメディアです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/27_2_169a4184c639bbb4fbba9a33cb7df35b.jpg?v=202605161251 ]

■ 製品詳細

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/27_3_8253f3668241c185e3c94e64ddaae73e.jpg?v=202605161251 ]

■ 販売情報

ハンズ各店にて販売中

※一部店舗を除く

■ 担当者コメント

今回、日本を代表するコスメ評価メディア『LDK the Beauty』様の厳正な検証にて、tiptoe「グロウイットソルベティント 106 ワンバイトフィグ」がA評価をいただき、大変光栄に思います。本製品の高い処方力を客観的に評価していただいた結果と受け止めております。引き続き、日本のお客様にtiptoeの魅力をお届けできるよう努めてまいります。

スターデザインコスメティックス株式会社

■ SNS・お問い合わせ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/27_4_9be6e776579e6136eb921c0b5a2b19b5.jpg?v=202605161251 ]

【本件に関するお問い合わせ】

スターデザインコスメティックス株式会社（日本総代理店）

〒169-0072 東京都新宿区大久保1-3-14

メール：info@star-cosme.net