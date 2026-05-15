株式会社indent

65万人を超える作家と60レーベルを超える企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、『俺だけレベルアップな件』を制作したレッドアイススタジオのグループ企業である株式会社レッドセブン（本社：東京都新宿区、代表：李泫錫、以下レッドセブン）と、2025年3月1日より戦略的パートナーシップ提携（以下、「本提携 ※2」）に合意しておりましたが、その取り組みの一環として、このたび、両社の強みを掛け合わせたグローバルヒットwebtoon配信を目指す共同レーベル「iN_7」（イン_セブン）を創刊いたします。

2026年5月15日（金）より、第1作品目となるwebtoon作品『特殊主婦～世界最強ですが、旦那様に守られてます～』を、電子コミック配信サービス「めちゃコミック」で連載開始いたしますことをお知らせいたします。なお、連載開始を記念し、1～5話を、2026年7月15日（水）まで無料で配信いたします。

■第一弾webtoon作品『特殊主婦～世界最強ですが、旦那様に守られてます～』について

【indent×レッドセブン】 共同webtoonレーベル、「iN_7」（イン_セブン）を創刊！

タイトル：特殊主婦～世界最強ですが、旦那様に守られてます～

作画/脚色/原作：牧

配信先：電子コミック配信サービス「めちゃコミック」（https://mechacomic.com/）

＜あらすじ＞

夫は私を、守るべき“か弱い妻”だと思っている。

――だけど本当は、元・世界最強傭兵。

桜井美咲は、サラリーマンの夫に一目惚れし、過去を隠したまま平凡な主婦に。

優しい夫と息子に囲まれた日々……そこへ突如、児童誘拐事件の潜入調査を依頼されてしまう。

待ち受けていたのはセレブの確執、ママ友トラブル、果ては不倫と泥沼の人間関係――それでも夫にだけは絶対に知られたくない！

前代未聞のタワマン×ロマンス×コメディ！

作品を読む :https://mechacomic.jp/books/265800

■新レーベル「iN_7」について

indentとレッドセブンは、両社の強みを掛け合わせた共同webtoonレーベル「iN_7（イン_セブン）」を、2026年5月15日（金）より創刊いたします。2025年の業務提携以来、私たちは物語の創出基盤とハイクオリティな作画制作体制の連携を深めてまいりました。本レーベルは、webtoonの制作にとどまらず、将来的にアニメ化等のメディアミックスを見据えた「世界基準のオリジナルIP」の創出を目指してまいります。

なお、レーベルロゴや作品ラインナップ等の詳細は、順次公開を予定しています。

＜Brand Concept＞

indentとNolaをしめす「iN」、レッドセブンをしめす「7」。

両社の間を繋ぐのは、かつて言葉を際立たせるためにタイプライティングされ、現代のデジタル空間では「次の物語の入力」を待つカーソルを意味する「_（アンダースコア）」です。

Nolaから生まれた原石を、鮮烈なwebtoonに。新たなる世界へ、作家とともにーー。

2026.05.15 「iN_7」創刊

■本提携について（※2）

日本および韓国を中心とした世界におけるwebtoon市場のさらなる発展と活性化に寄与するため、世界累計143億PV超えの『俺だけレベルアップな件』や『全知的な読者の視点から』など良質なグローバルヒットwebtoonを制作したレッドアイススタジオのグループ企業であるレッドセブンが持つ制作ノウハウと、indentが運営する「Nola」の作家原作基盤を活かして、作家の商業機会の拡大と企業のIP創出を支援することを目的とした戦略的業務提携です。

両社は本提携により、オリジナルIPの創出を目指す企業の皆さまの事業発展に寄与するとともに、グローバルにおけるwebtoon業界が抱える課題の解決を促進し、エンタメ・クリエイティブ産業が持続的に成長できる循環の構築に貢献してまいります。

オリジナルIPの創出を目指す企業の皆さま、および、良質なwebtoon作品のメディアミックス展開にご興味のある企業の皆さま、ぜひお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先 :https://indent.co.jp/contact

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、進行管理、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

詳細を見る :https://www.wantedly.com/companies/indent

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細を見る :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。