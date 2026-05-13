ＪリーグオールスターDAZNカップ開催記念！試合チケットやオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ＪリーグオールスターDAZNカップ ドコモキャンペーン」（以下、本施策）を2026年5月13日(水)から、順次開催します。

本施策では、2026年6月13日（土）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されるＪリーグオールスターDAZNカップ(以下、本大会)への招待チケットプレゼントなど、6つのキャンペーンを実施します。

また、dポイントや「d払い(R)」アプリの券面を、応援するＪリーグクラブチームのデザインに設定※1し、dポイントを貯めることでクラブに応援金として還元する「推しＪ」や追加料金0円でDAZNが見放題※2となる「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の「特別な体験価値」などを通し、ファン・サポーターのみなさまのスタイルに合わせた、より豊かな応援に貢献します。なお、本施策および本大会における取組みは、ドコモが本大会のプラチナパートナーとして実施するものです。

本施策は、本大会の試合観戦チケットが当たるキャンペーンのほか、試合会場でご参加いただける抽選会など、全部で6つのキャンペーンを実施します。

＜本施策の主なキャンペーン＞

1. ＪリーグオールスターDAZNカップご招待キャンペーン

(1) 推しＪにきせかえ！ＪリーグオールスターDAZNカップご招待キャンペーン

2026年5月13日（水）正午から2026年5月25日（月）午後11時59分までの期間で開催します。

キャンペーン期間中に、dポイントクラブアプリ、またはd払いアプリをＪリーグデザインにきせ

かえ設定※1し、キャンペーンにエントリーいただいた方の中から、抽選で68組136名さまを本

大会へご招待します。キャンペーンはＡ賞からＤ賞に親子賞を加えた全5種類の賞品から選んでエ

ントリーいただけます。Ａ賞ではスイートルーム※3、Ｂ賞ではラウンジ利用券付きプレミアムシ

ート※4など、特別な観戦席をご用意しています。また、dポイントや、試合当日に選手と一緒に

入場できるエスコートキッズ体験※5が付いた親子向け観戦チケットなど、さまざまな賞をご用意

しています。

(2) 「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご契約者限定 特別な体験価値 5月特典

2026年5月13日（水）午後3時00分から2026年5月25日（月）午後11時59分までの期間、 「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」契約者限定の「特別な体験価値」の1つとして開催しま

す。

キャンペーン期間中の応募※6※7および、応募期間終了時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ

活 MAX」を契約※6されている方のうち、抽選で90組180名さまを本大会へご招待※8します。

1. グッズプレゼント優勝予想キャンペーン

（1） 推しＪにきせかえ!ＪリーグオールスターDAZNカップ優勝予想キャンペーン

2026年5月13日（水）正午から2026年6月13日（土）午後4時00分までの期間で開催します。

キャンペーン期間中に、dポイントクラブアプリ、またはd払いアプリをＪリーグデザインにき

せかえ設定※1し、キャンペーンページから優勝チームを予想いただいた方のうち、予想が的中

した方を対象に、抽選で8名さまに試合球やユニフォームなどのＪリーググッズ、またはdポイ

ント1,000ポイントを100名さまに特典として進呈※8します。

その他、本大会当日に会場であるMUFGスタジアム（国立競技場）で実施する抽選会や、SNSでのリポストキャンペーンなど、本大会を盛り上げるさまざまなキャンペーンを実施予定です。詳細は別紙およびドコモ公式スポーツ関連アカウント「ドコスポ！(@docomo_sports)」をご確認ください。

本大会は、Ｊリーグ全60クラブを代表する選手が集結し、ファン・サポーター投票および明治安田Ｊリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出された選手が、1日限り・全7試合のトーナメントで競う、ファン・サポーター、クラブ、選手、地域が一体となって創り上げる、通常の試合形式とは異なる特別なサッカーの祭典です。

本大会においてドコモは、プラチナパートナーとして大会全体の体験価値を高めるとともに、Ｊリーグとの協業ビジョン「チームになろう。」※9のもと、ファン・サポーターのみなさまとクラブ、選手、地域がチームになり、サッカーの未来を一緒に作っていく架け橋となることをめざします。

(C)J.LEAGUE

※1 きせかえ方法はこちら。（【dポイントクラブ】アプリ限定カードきせかえ機能 - dポイントクラブアプリ(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/howto_dpoint/app/card_kisekae/index.html)）

※2 追加有料コンテンツはご覧いただけません。

※3 スイートルームの詳細はこちら（LIMINAL SUITE | MUFGスタジアム公式サイト(https://jns-e.com/liminal-suite/)）をご参照ください。

※4 プレミアムシート＆ラウンジの詳細はこちら（【公式】特別な空間でオールスターを ホスピタリティシート：Ｊリーグ

オールスターDAZNカップ：Ｊリーグ.jp(https://www.jleague.jp/jleagueallstar/dazncup/ticket/hospitality/)）をご参照ください。

※5 エスコートキッズの体験は、小学生のお子さまを対象とした特典です。

※6 応募と「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のご契約、またはお申込みのタイミングの順序は問いません。

※7 本特典への応募は「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の1契約あたり、1回限り有効です

※8 特典へご応募の際は、特典規約等の詳細を必ずご確認ください。

※9 詳しくはＪリーグとの協業プロジェクト「チームになろう。」のwebページ（チームになろう。 | NTTドコモ(https://www.docomo.ne.jp/special_contents/teamninarou/)）をご参照

ください。

* 「ｄ払い(R)」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

別紙1



「ＪリーグオールスターDAZNカップ ドコモキャンペーン」の概要



＜キャンペーン１.概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/819_1_ef270e49cc356a5d2395ee4a3cf555c7.jpg?v=202605130452 ]



＜キャンペーン２.概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/819_2_f8ff1033baf0c80283e279fa57f8eebf.jpg?v=202605130452 ]

＜キャンペーン３.概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/819_3_59d77474ea77847abf97a9fa44e1efda.jpg?v=202605130452 ]



＜キャンペーン４.概要＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/819_4_0a88c86f77263ef4f784845c073f3d2a.jpg?v=202605130452 ]



＜キャンペーン５.概要＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/819_5_14f31607d38faeb07ffe2d094d458835.jpg?v=202605130452 ]



＜キャンペーン６.概要＞

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/819_6_8ddb04306473efbae08533961ff28f2f.jpg?v=202605130452 ]

※1 きせかえ方法はこちら。（【dポイントクラブ】アプリ限定カードきせかえ機能 - dポイントクラブアプリ(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/howto_dpoint/app/card_kisekae/index.html)）

※2 スイートルームの詳細はこちら（LIMINAL SUITE | MUFGスタジアム公式サイト(https://jns-e.com/liminal-suite/)）をご参照ください。

※3 プレミアムシート＆ラウンジの詳細はこちら（【公式】特別な空間でオールスターを ホスピタリティシート：Ｊリーグ

オールスターDAZNカップ：Ｊリーグ.jp(https://www.jleague.jp/jleagueallstar/dazncup/ticket/hospitality/)）をご参照ください。

※4 エスコートキッズの体験は、小学生のお子さまを対象とした特典です。

※5 本特典へご応募の際は、特典規約等の詳細を必ずご確認ください。

※6 本特典への応募は「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の 1 契約あたり、1 回限り有効です。

※7 本抽選会は、おひとりさまあたり最大2回までご参加いただけます。

特典を第三者に譲渡すること（転売・オークション出品を含む）は禁止です。

本抽選会は、特典が無くなり次第終了となります。

応募受付状況や抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

本抽選会の内容は、当社が適切と判断する方法により周知をすることによって変更する場合がございます。

当社は、応募者が各抽選会に応募したこと、または当選したことに起因する損害・不利益については責任を負いません。

本抽選会に関し当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、当社に故意または重大な過失があるとき

を除き、通常生ずべき直接かつ現実の損害（逸失利益を除きます）に限られるものとします。

当社は、各抽選会の適切な運営を妨げる事由が生じた場合またはこれに類する状況が生じた場合又は国内外で生じた不可

抗力な事情等、各抽選会を実施し難い事由が生じた場合、各抽選会を中止し、または延期する場合がございます。

※8 MUFGスタジアム場内飲食エリア「スタナカ」（一部店舗除く）は6月13日（土）のみキャンペーン実施対象となります。

また、スタナカでのモバイルオーダーでのお支払いはキャンペーン対象外となります。

* 「ｄ払い(R)」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

参考



ＪリーグオールスターDAZNカップ 概要



1. 大会名称

ＪリーグオールスターDAZNカップ

2. 開催日

2026年6月13日（土）

・開門：午前10時00分

・オープニングセレモニー：正午

・キックオフ：午後1時00分

3. 会場

MUFGスタジアム（国立競技場）

4. 詳細

ＪリーグオールスターDAZNカップは、J1、J2、J3の全60クラブ所属の選手の中※1からファン・

サポーターによる投票と、明治安田Ｊリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出された選手

※2が、地域別に編成された6チームに分かれて、1日限り・全7試合のトーナメント方式で競う、通

常のリーグ戦とは異なる特別な大会です。



５. 公式HP

【公式】ＪリーグオールスターDAZNカップ：Ｊリーグ.jp(https://www.jleague.jp/jleagueallstar/dazncup/)

※1 FIFA World Cup 2026 TM に招集された選手、負傷した選手などは参加できません

※2 ファン・サポーター投票、表彰選考委員会、ポジションバランスなどを考慮して、Ｊリーグ推薦での追加選出も予定して

います