SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月06に「SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。SMART POWER MODULEに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）の概要
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）に関する当社の調査レポートによると、SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）規模は 2035 年に約 51億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）規模は約 29 億米ドルとなっています。SMART POWER MODULE に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5,9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、スマートパワーモジュール市場のシェア拡大は、自動車の電動化という高まりつつあるトレンドや、電気自動車（EV）の導入拡大に起因するものです。自動車分野において、スマートパワーモジュールはトラクションインバーター、車載充電器、およびDC-DCコンバーターといった主要な構成要素において極めて重要な役割を果たしています。
世界各国の政府は、自動車の電動化という潮流を後押しすべく、多額の投資を行っています。例えば、インド政府はEVの導入を促進し、2030年までに少なくとも30%のEV普及率を達成することを目指し、「PM E-DRIVEスキーム（2024-2026年）」を立ち上げました。こうしたEV市場の成長が、スマートパワーモジュールを含む高効率なパワーエレクトロニクス製品に対する需要を牽引しています。
SMART POWER MODULEに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/smart-power-module-market/590642260
スマートパワーモジュールに関する市場調査によると、エネルギー効率に対する需要の高まりに加え、電力損失の低減、システム効率の向上、およびエネルギー効率に関する規制要件への対応に向けた政府の取り組みが活発化していることを背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、多額の初期投資や製造コストの高さが、中小企業（SME）における導入を抑制し、今後数年間の市場成長の足かせとなる恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349218/images/bodyimage1】
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）セグメンテーションの傾向分析
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、SMART POWER MODULE の市場調査は、定格電圧別、定格電流別、パワーデバイス別、アプリケーション別と地域に分割されています。
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）の概要
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）に関する当社の調査レポートによると、SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）規模は 2035 年に約 51億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）規模は約 29 億米ドルとなっています。SMART POWER MODULE に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5,9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、スマートパワーモジュール市場のシェア拡大は、自動車の電動化という高まりつつあるトレンドや、電気自動車（EV）の導入拡大に起因するものです。自動車分野において、スマートパワーモジュールはトラクションインバーター、車載充電器、およびDC-DCコンバーターといった主要な構成要素において極めて重要な役割を果たしています。
世界各国の政府は、自動車の電動化という潮流を後押しすべく、多額の投資を行っています。例えば、インド政府はEVの導入を促進し、2030年までに少なくとも30%のEV普及率を達成することを目指し、「PM E-DRIVEスキーム（2024-2026年）」を立ち上げました。こうしたEV市場の成長が、スマートパワーモジュールを含む高効率なパワーエレクトロニクス製品に対する需要を牽引しています。
SMART POWER MODULEに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/smart-power-module-market/590642260
スマートパワーモジュールに関する市場調査によると、エネルギー効率に対する需要の高まりに加え、電力損失の低減、システム効率の向上、およびエネルギー効率に関する規制要件への対応に向けた政府の取り組みが活発化していることを背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、多額の初期投資や製造コストの高さが、中小企業（SME）における導入を抑制し、今後数年間の市場成長の足かせとなる恐れがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349218/images/bodyimage1】
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）セグメンテーションの傾向分析
SMART POWER MODULE MARKET（スマートパワーモジュール市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、SMART POWER MODULE の市場調査は、定格電圧別、定格電流別、パワーデバイス別、アプリケーション別と地域に分割されています。