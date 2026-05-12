系統用蓄電池ビジネスの収益性をオンラインで簡易試算。LehmanSoft Japan、蓄電所向け収益シミュレーションアプリを公開

Lehman Holdings株式会社

エリア・容量・初期投資額を入力するだけで概算収益を可視化。詳細な20年キャッシュフロー分析・個別シミュレーション相談も受付開始

LehmanSoft Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下「LehmanSoft Japan」）は、系統用蓄電所事業の収益性をオンラインで簡易試算できるWebアプリケーション「系統用蓄電所 収益シミュレーション」を公開しました。

本アプリでは、ユーザーがエリア、受電電圧、PCS出力、蓄電池容量、初期投資額、参入開始月などの基本条件を入力することで、系統用蓄電池事業における概算収益を確認できます。

また、より詳細な分析をご希望の企業向けに、20年分の月次キャッシュフロー、月次純利益・累積収支、収益・コスト構造、月次ヒートマップ、ウォーターフォール分析などを含む詳細版のデモおよび個別シミュレーション相談を受け付けています。

サービスURL

https://simulation.lehmansoft.co.jp/analysis

お問い合わせフォーム

https://lehmansoft.co.jp/contact/

公開の背景

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、日本国内では電力需給の調整力として系統用蓄電池への注目が高まっています。太陽光発電や風力発電などの変動性再生可能エネルギーが増える中で、蓄電池は電力の安定供給、需給調整、市場取引、再エネ活用の高度化において重要な役割を担うと期待されています。一方で、系統用蓄電池事業の収益性は、設置エリア、蓄電池容量、PCS出力、受電電圧、初期投資額、運用開始時期、市場価格、需給調整市場の動向、運用コストなど、複数の要素に左右されます。

そのため、事業参入を検討する企業や投資家にとって、初期段階で「この案件は投資検討に値するのか」「どの条件であれば収益性が見込めるのか」「詳細な収支モデルを作成する前に、概算で事業性を把握できるか」を確認することが大きな課題となっています。

LehmanSoft Japanは、こうした検討初期段階の課題を解決するため、基本条件を入力するだけで系統用蓄電池事業の収益性をスピーディーに確認できるシミュレーションアプリを開発しました。

基本条件を入力するだけで、蓄電池案件の概算収益を試算

本アプリでは、ユーザーが想定する蓄電池案件の基本条件を入力することで、事業収益性の初期検討に必要な情報を確認できます。

入力できる主な項目は以下の通りです。

- エリア- 受電電圧- PCS出力- 蓄電池容量- 初期投資額- 参入開始月

入力したパラメータは年次サマリーや詳細分析に反映されるため、案件ごとの条件に応じたシミュレーション結果を確認できます。これにより、従来は個別に市場データやExcelモデルを整理する必要があった蓄電池事業の初期検討を、より短時間で進めることが可能になります。

詳細版では、20年分の月次キャッシュフロー分析に対応

公開版では簡易的な試算結果を確認できますが、より詳細な収益性評価をご希望の場合は、LehmanSoft Japanへのお問い合わせにより、詳細版のデモおよび個別シミュレーションをご案内します。

詳細版では、年次サマリーには表示されない月次粒度の収支詳細に加え、「サマリー」「キャッシュフロー」「構造分析」「月次詳細」の4つの分析タブを提供します。

さらに、240ヶ月、20年分の月次純利益・累積収支を、収益・コスト構成とあわせて時系列で可視化できます。月次ヒートマップにより高収益月・低収益月を把握できるほか、ウォーターフォール分析によって年度ごとの収益源・費用項目の内訳を確認できます。

月次データは直近12ヶ月、年度別、全期間で一覧化でき、CSVエクスポートやExcel連携にも対応しています。

個別相談では、自社案件の条件に基づく詳細シミュレーションが可能

LehmanSoft Japanでは、公開版シミュレーションで確認できる概算結果に加え、企業ごとの案件条件に基づいた詳細な個別シミュレーション相談を受け付けています。

個別相談では、想定エリア、蓄電池容量、PCS出力、受電電圧、初期投資額、運用開始時期、市場前提、収益構造などをもとに、より実務に近い形で事業性を確認できます。

特に以下のようなご相談に対応可能です。

- 自社案件の条件に基づく詳細シミュレーション- 20年キャッシュフローの確認- 月次純利益・累積収支の確認 収益源・費用項目ごとの構造分析- エリア別・容量別の収益性比較- 社内稟議・投資検討資料作成前の数値確認- 事業計画・収支モデル作成に向けた前提整理- 蓄電池事業に関するデータ分析・システム導入相談

公開版で概算収益を確認したうえで、より詳細な分析をご希望の場合は、LehmanSoft Japanまでお問い合わせください。

このような検討に活用可能

本シミュレーションアプリは、系統用蓄電池事業を検討する企業において、以下のような用途での活用を想定しています。

- 系統用蓄電池事業への新規参入検討- 蓄電所開発案件の初期収益性確認- エリア別・容量別の収益性比較- 投資判断前の概算シミュレーション- 社内稟議・事業計画作成前の数値確認- 金融機関・投資家向け説明資料作成前の前提整理- EPC、O&M、アグリゲーターによる提案前の収益性確認

特に、検討初期段階において「まず概算で事業性を把握したい」「詳細な収支モデルを作る前に方向性を確認したい」というニーズに対応します。

対象ユーザー

本アプリは、以下のような企業・担当者の利用を想定しています。

今後の展望

- 系統用蓄電池事業への参入を検討している事業者- 蓄電所開発案件を検討するデベロッパー- 蓄電池案件への投資判断を行う投資家・ファンド- 再生可能エネルギー事業の収益拡張を検討している企業- 金融機関・アドバイザーとして案件評価を行う担当者- EPC・O&M・アグリゲーターとして提案資料を作成する企業- 社内稟議前に概算の収益性を把握したい事業開発担当者

LehmanSoft Japanは、エネルギー領域におけるソフトウェア開発、シミュレーションシステム開発、データ分析支援を通じて、系統用蓄電池事業の検討・導入・運用を支援してまいります。

今後も、市場データ、需給調整市場、蓄電池運用、収益構造分析などに関する機能を拡充し、事業者・投資家・開発会社がより精度高く投資判断を行える環境の提供を目指します。

無料デモ・個別シミュレーション相談を受付中

現在、LehmanSoft Japanでは、系統用蓄電所 収益シミュレーションの無料デモおよび個別シミュレーション相談を受け付けています。

公開版で概算結果を確認したうえで、より詳細な月次収支、20年キャッシュフロー、収益構造、エリア別比較などをご希望の方は、下記よりお問い合わせください。

サービスURL

https://simulation.lehmansoft.co.jp/analysis

お問い合わせフォーム

https://lehmansoft.co.jp/contact/

サービス概要

サービス名：系統用蓄電所 収益シミュレーション

提供会社：LehmanSoft Japan株式会社

サービスURL：https://simulation.lehmansoft.co.jp/analysis

対象領域：系統用蓄電池、蓄電所開発、再生可能エネルギー、電力市場分析

対象ユーザー：蓄電池事業者、再エネ事業者、投資家、デベロッパー、EPC、O&M、金融機関、アグリゲーター

主な機能：パラメータ入力、簡易収益試算、年次サマリー、詳細分析、月次キャッシュフロー、構造分析、月次ヒートマップ、ウォーターフォール分析、CSVエクスポート、Excel連携

会社概要

会社名：LehmanSoft Japan株式会社

所在地：東京都千代田区平河町2丁目4-5 VORT平河町II 5階

事業内容：アグリゲータ事業、EMSサービス、再生可能エネルギー・系統用蓄電池関連事業、エネルギー領域におけるソフトウェア開発・データ分析支援

URL：https://lehmansoft.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

LehmanSoft Japan株式会社

お問い合わせフォーム：https://lehmansoft.co.jp/contact/