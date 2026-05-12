【5/27 ウェビナー案内】既存PLCにそのまま接続 ーEtherCATスライスI/Oで制御拡張ー

アドバンテック株式会社

アドバンテック株式会社は、2026年5月27日 (水) オンラインにて開催されるウェビナー 「既存PLCにそのまま接続 ーEtherCATスライスI/Oで制御拡張ー(https://advantech.seminarone.com/AMAX-5000_EtherCatSliceIO/event)」を開催する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

セミナー概要

製造現場では、高速化・高精度化の要求が高まる一方で、装置の改造や増設が「I/Oを数点追加したいのに、制御盤改造や全体調整に発展する」ことが少なくありません。

本ウェビナーでは、既存PLCはそのまま、EtherCATスライスI/Oを活用して“必要なところだけ”段階的に制御を拡張していくための考え方と、構成のポイントを整理してご紹介します。

また事例も交え、EtherCATが選ばれる背景として単なる通信速度だけでなく、タイミング（協調動作）が求められる現場での使われ方にも触れます。

事前登録はこちら :https://advantech.seminarone.com/AMAX-5000_EtherCatSliceIO/event

こんな方におすすめ！

〇 生産技術／設備改善

I/Oを数点追加したいのに、制御盤改造や全体調整の話に拡大し、検討が進まない方。

〇 制御システム設計

EtherCAT使用中／検討中で、既存PLCはそのまま制御を拡張（I/O増設）したい方。

〇 高精度・高速制御が必要な装置／ライン

タイミング（協調動作）を意識しながら、I/Oを増設して制御品質を高めたい方。

〇 多軸・多装置のライン構成

装置追加やライン拡張に合わせて、I/Oを段階的に増やしたい方。

〇 設備保全

配線・点検・交換の手戻りを減らし、立上げ／復旧を速くしたい方。



◇ 半導体・電子部品（精密印刷／検査など：高精度タイミングが課題の現場）

◇ 自動車（多軸・多装置のライン）

◇ 装置改造・増設（制御盤に後付けI/Oを追加）

抽選10名様に当たる！Amazonギフトカード（2,000円）

ウェビナー参加後、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼント！解決のヒントだけでなく、ギフトも手に入れるチャンス！ぜひご参加ください。

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イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73476/table/204_1_f73edec28ed8a28d3e652142f906ef4f.jpg?v=202605120151 ]

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