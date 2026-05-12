【5/27 ウェビナー案内】既存PLCにそのまま接続 ーEtherCATスライスI/Oで制御拡張ー
アドバンテック株式会社は、2026年5月27日 (水) オンラインにて開催されるウェビナー 「既存PLCにそのまま接続 ーEtherCATスライスI/Oで制御拡張ー(https://advantech.seminarone.com/AMAX-5000_EtherCatSliceIO/event)」を開催する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。
セミナー概要
製造現場では、高速化・高精度化の要求が高まる一方で、装置の改造や増設が「I/Oを数点追加したいのに、制御盤改造や全体調整に発展する」ことが少なくありません。
本ウェビナーでは、既存PLCはそのまま、EtherCATスライスI/Oを活用して“必要なところだけ”段階的に制御を拡張していくための考え方と、構成のポイントを整理してご紹介します。
また事例も交え、EtherCATが選ばれる背景として単なる通信速度だけでなく、タイミング（協調動作）が求められる現場での使われ方にも触れます。
事前登録はこちら :
https://advantech.seminarone.com/AMAX-5000_EtherCatSliceIO/event
こんな方におすすめ！
〇 生産技術／設備改善
I/Oを数点追加したいのに、制御盤改造や全体調整の話に拡大し、検討が進まない方。
〇 制御システム設計
EtherCAT使用中／検討中で、既存PLCはそのまま制御を拡張（I/O増設）したい方。
〇 高精度・高速制御が必要な装置／ライン
タイミング（協調動作）を意識しながら、I/Oを増設して制御品質を高めたい方。
〇 多軸・多装置のライン構成
装置追加やライン拡張に合わせて、I/Oを段階的に増やしたい方。
〇 設備保全
配線・点検・交換の手戻りを減らし、立上げ／復旧を速くしたい方。
◇ 半導体・電子部品（精密印刷／検査など：高精度タイミングが課題の現場）
◇ 自動車（多軸・多装置のライン）
◇ 装置改造・増設（制御盤に後付けI/Oを追加）
抽選10名様に当たる！Amazonギフトカード（2,000円）
ウェビナー参加後、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼント！解決のヒントだけでなく、ギフトも手に入れるチャンス！ぜひご参加ください。
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イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73476/table/204_1_f73edec28ed8a28d3e652142f906ef4f.jpg?v=202605120151 ]
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