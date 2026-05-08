ワールド・モード・ホールディングス、mizuiro indの台湾市場での展開を支援

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

ワールド・モード・ホールディングス株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 加福真介）は、台湾拠点・WORLD MODE TAIWANを通じて、Motherʼs Industry 株式会社（本社:大阪府大阪市西区、代表:笹野 信明）が運営するブランド 「mizuiro ind（ミズイロインド）」の台湾におけるPR展開を多角的に支援。メディア露出からTAIPEI FASHION WEEK 2026AWでの通訳対応まで、ブランドの認知拡大に向けた取り組みを一体的にサポートしました。引き続き、台湾市場におけるブランドの成長を支えていきます。

海外進出で求められる、現地市場に即したPR展開への支援

TAIPEI FASHION WEEK 2026AWでのmizuiro indのランウェイショー

台湾は、親日的な市場環境と高い情報感度を併せ持ち、日本のファッションブランドにとって有望な進出先の一つとして注目されています。その挑戦を実現し継続的な成功へと繋げていくためには、ブランドの認知形成や拡大を持続的に図る、現地市場に即したPR戦略が不可欠です。一方で、現地メディアやインフルエンサーとの関係構築、言語や商習慣の違いがある中での取材対応や調整など、PRと実務が一体となった対応が求められる場面も多く、日本のブランドにとってハードルとなることも少なくありません。

こうした日本ブランドが直面する課題に対応するため、WORLD MODE TAIWANは、現地のPR事情に精通するパートナーと連携し、双方のノウハウと知見を融合したローカルPR支援体制を構築しています。PR戦略の立案から施策実施、通訳を含む現場対応までを一貫して支援し、進出後のブランドの定着や事業展開を見据え、台湾市場の特性を踏まえた実践的なサポートを行っています。

そしてこのたび、日本発ブランドmizuiro indの台湾進出に際し、FASHION WEEKをはじめとする様々なフェーズにおいて、現地での情報発信から実務対応まで多岐に渡るローカルPR展開を支援しました。

mizuiro indの台湾市場でのPR展開を、WORLD MODE TAIWANがサポート

mizuiro indは、「シンプル」「エイジレス」「タイムレス」をコンセプトに、着る人の個性やライフスタイルに自然に寄り添う服づくりを追求する、日本発のファッションブランド。ミニマルなデザインと、素材やシルエットにこだわり、日常の中で長く愛される存在であることを目指しています。トレンドに左右されない普遍性と、静かな存在感を併せ持つコレクションは、世代やシーンを問わず幅広い支持を集めています。https://mizuiroind.jp/

日本を中心に展開しながら、近年は展示会への参加などを通じて海外での存在感も高めており、2026年1月より台湾への進出を段階的に本格化しました。ポップアップストアの出店やECのスタートを経て、2月には旗艦店をオープン。さらに3月26日から29日に開催された TAIPEI FASHION WEEK 2026 AWでは、初の国際枠として日本から参加し、ランウェイショーを開催しました。

mizuiro indの台湾市場での挑戦に伴走し、WORLD MODE TAIWANは、戦略立案から施策実施、現地での情報発信、メディアや関係者への対応まで、多角的な支援を行いました。これらの取り組みは取材獲得や記事化、インフルエンサーによるSNS投稿などのPR成果を創出し、台湾におけるブランドの認知拡大と理解促進に寄与しました。

【具体的な支援内容】- 情報発信およびメディアアプローチ各フェーズに応じたローカル向けプレスリリースの企画・作成および配信を実施。主要メディアを含む、ファッション、ライフスタイル、ビジネス分野にわたる独自のメディアリストを活用し情報発信を行うとともに、トピックに適した信頼性の高いメディアを厳選し、個別アプローチを行いました。- PR施策の実施台湾において信頼性の高いビジネス誌でのタイアップ企画を提案・実施し、ブランドのストーリーや取り組みをより深く訴求。あわせて、台湾市場の特性を踏まえたインフルエンサー施策を展開し、SNSを通じた情報拡散を促進しました。- コミュニケーションサポートイベントなどにおけるメディアおよびインフルエンサー対応に加え、取材時やイベント進行時に通訳対応を行い、円滑なコミュニケーションをサポートしました。- ファッションウィークにおけるサポートTAIPEI FASHION WEEK 2026AWへの参加に向けた準備段階からランウェイショーにいたるまで、メディア対応および通訳対応を行い、円滑な進行や対応をサポートしました。

WORLD MODE TAIWANは、今後も引き続き、現地市場に即したPRをはじめとする支援を通じて、ブランドの成長をサポートしていきます。

担当者メッセージ

Motherʼs Industry 株式会社mizuiro ind

WORLD MODE TAIWANの皆様の多大なご支援とご協力のもと、店舗オープンからFASHION WEEKでのショー開催までを実現することができました。初の海外出店にあたり「なぜ台湾を選んだのか？」と何度もご質問をいただくことがありましたが、「ファッションで人を笑顔にする」という理念のもと、人と人とのつながりが深く、あたたかさにあふれる台湾に魅力を感じ、出店を決めました。mizuiro indが大切にしているお客様へのおもてなしを、海外でも変わらず届けたいという想いがあったからです。店舗スタッフの皆様もその想いを深く理解し日々実践してくださっています。今後も台湾店舗をともに盛り上げていけることを楽しみにしております。

WORLD MODE TAIWAN

ジェネラルマネージャー 安武慎悟

Mother’s Industry 様とは昨年6月頃からmizuiro indの台湾出店に向けた打合せを進めてきました。台湾での店舗運営のお話から始まりましたが、台湾法人の設立支援や現地店舗内装業者の選定・調整を行い、予定通りの出店を実現することが出来ました。また今回は提携するNinjin社（寧浄国際有限会社）との協力により、PR業務を含めた全面的なサポートの提供が可能となりました。引き続きmizuiro indのさらなる事業成長を支えていきたいと考えています。

WORLD MODE TAIWANは今後も、台湾へ出店をご検討中のブランド様に、全方位からのサポートを提供してまいります。

寧浄国際有限会社 創立者 荘寧（チュアン・ニン）

当社は、日台のファッションおよびアート・ライフスタイル分野に特化したPRエージェンシーです。メンバーは大手広告代理店やPR業界出身の精鋭で構成され、日本文化とトレンドに対する深い造詣と高い感度を強みとしています。台湾国内の主要メディアやKOL、業界関係者との強固なネットワークと専門性を活かし、WORLD MODE TAIWANと連携して台湾市場に挑戦する日本ブランドへの支援を提供する中で、今回、mizuiro indの認知拡大に向けたPR施策を、戦略立案から実行までサポートさせていただきました。

今後も、日本のファッションブランドと台湾の消費者を結ぶ「重要な架け橋」として、ブランド価値を最大化する最適なソリューションを提供いたします。

ワールド・モード・ホールディングス株式会社（WMH）について https://worldmode.com/jp/(https://worldmode.com/jp/)

ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の7 社の国内事業会社および シンガポールのWMH ASIA PACIFICが統括する海外拠点（マレーシア、シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム）を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、お客様の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供しています。

シンガポールに地域統括本部WMH ASIA PACIFICを設け、海外拠点の事業を統括しています。各市場に精通したプロフェッショナルたちの知見を集約し、市場参入から、輸入代行、ブランド事業運営、経営支援まで、海外展開を全面的にサポートしています。また、現地拠点との連携により、言語や商習慣など海外進出に伴う様々な課題にも対応。進出を検討する顧客の不安を解消し、成長著しいAPACでの事業展開を支えています。

※WMH ASIA PACIFICについてのお問い合わせ

ワールドモードホールディングス グループ事業推進部 国際事業推進課

https://worldmode.com/jp/contact/(https://worldmode.com/jp/contact/)