株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社である株式会社ミツウロコクリエイティブソリューションズ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：児島 和洋、以下「ミツウロコクリエイティブソリューションズ」）は、多様な人材がその能力を発揮できる社会の実現を目指し、「ブラインドeスポーツ（音などの感覚を活用することで、視覚に障がいを持った方が高い競技性を発揮できるeスポーツ）」を軸とした取り組みを、2026年4月1日より開始いたしました。

「豊かなくらしのにないて」を経営理念に掲げるミツウロコグループの一員として、障がいを理由に「他の人と同じようにはできない」と選択肢から外され、あるいは諦められてきた可能性に対して、実は「できる」「挑戦できる」という具体的な「楽しみ」や「社会との繋がり」を提示したいと考えております。

ミツウロコクリエイティブソリューションズはこれまで、デジタル技術を活用した業務変革や新規事業の創出に取り組む中で、「個々の特性を価値に変えること」が企業の持続的成長に不可欠であると考えてきました。

その延長線上にある取り組みとして、音や触覚といった感覚を活用するブラインドeスポーツの可能性に着目し、同社に所属する全盲の従業員をはじめ、さまざまな特性を持つ従業員と共に、本活動にも取り組んでまいります。

ブラインドeスポーツは、視覚情報に依存しないインターフェースやルール設計により、視覚障がいのある方が高い競技性と創造性を発揮できる分野です。

同社では、この分野を

●当事者の専門性・経験が活きる業務領域

●社会との接点を生み出すコミュニケーション手段

●新たな価値創出につながる事業活動

として位置づけ、競技・研究・情報発信など以下に挙げる通り多面的な取り組みを進めていきます。

１.全盲の従業員がeスポーツ大会に出場し、その取り組みにて可能性を社会と共有

※2026年5月、日本最大級のeスポーツ大会（障がいの有無による区分無し）出場

２.視覚障がいのある方へ「ブラインドeスポーツ」講習を通じた楽しみの提供

３.全盲の従業員の監修により、上記２.に使う教材コンテンツを作成

４.コンテンツ作成を通じて、視覚障がいのある方に伝わる方法の研究

５.一般の方を対象としたeスポーツ対戦会や講演登壇を通じ、障がいの有無に関わらず、個々の特性が価値として発揮される社会への理解を促す活動

※5月に大学生対象の講演登壇と対戦会へのplayer参加を予定

本取り組みは、いわゆる「雇用の枠組み」に留まらず、多様な人材とともに新しい仕事や文化をつくるための共創プロジェクトです。今後もミツウロコクリエイティブソリューションズは、個々の違いを前提とした社会において、テクノロジーと創意工夫により人と社会をつなぐ挑戦を続けてまいります。

株式会社ミツウロコグループホールディングス

コーポレートアフェアーズ

電話03-3275-6300