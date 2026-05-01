プール用ヒートポンプ式除湿機の世界市場2026年、グローバル市場規模（空気熱源型、地中熱源型、水熱源型）・分析レポートを発表
2026年5月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プール用ヒートポンプ式除湿機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、プール用ヒートポンプ式除湿機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、プール用ヒートポンプ式除湿機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1157百万ドルと評価され、2031年には2009百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は8.3%と高く、快適性向上や施設設備の高度化に伴い市場は大きく成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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プール用ヒートポンプ式除湿機は、プール施設の室内環境を快適に維持するために設計された装置です。ヒートポンプ技術と除湿機能を組み合わせることで、空気中の余分な水分を除去しつつ、空気の加熱や冷却を行うことが可能です。
この機能により、湿度管理と温度調整を同時に実現し、利用者の快適性と設備の保護に寄与します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では空気熱源型、地中熱源型、水熱源型に分かれており、用途別では商業用と住宅用に分類されています。
特に商業施設やレジャー施設における需要増加が市場成長を牽引しています。
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主要企業としては、Hayward、Pentair、Fluidra、Phnix、Fairland、Dantherm Group、Condair、AQUA、Calorex、Zodiacなどが挙げられます。さらにGRAT、Pahlen、Sustain、Campos、ZEALUX、Micoe Solar Energy、Folansi、Henan Qinzhiyuan Water Treatment、Tenesunなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州や北米ではレジャー施設の充実により市場が拡大しています。
一方でアジア太平洋地域でも生活水準の向上に伴い需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、室内環境の快適性向上ニーズ、プール施設の増加、省エネルギー技術の普及が挙げられます。一方で、設備コストや設置条件の制約が課題となっています。
また、高効率化技術や環境配慮型製品の開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も高い成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プール用ヒートポンプ式除湿機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、プール用ヒートポンプ式除湿機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、プール用ヒートポンプ式除湿機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1157百万ドルと評価され、2031年には2009百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は8.3%と高く、快適性向上や施設設備の高度化に伴い市場は大きく成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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プール用ヒートポンプ式除湿機は、プール施設の室内環境を快適に維持するために設計された装置です。ヒートポンプ技術と除湿機能を組み合わせることで、空気中の余分な水分を除去しつつ、空気の加熱や冷却を行うことが可能です。
この機能により、湿度管理と温度調整を同時に実現し、利用者の快適性と設備の保護に寄与します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では空気熱源型、地中熱源型、水熱源型に分かれており、用途別では商業用と住宅用に分類されています。
特に商業施設やレジャー施設における需要増加が市場成長を牽引しています。
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主要企業としては、Hayward、Pentair、Fluidra、Phnix、Fairland、Dantherm Group、Condair、AQUA、Calorex、Zodiacなどが挙げられます。さらにGRAT、Pahlen、Sustain、Campos、ZEALUX、Micoe Solar Energy、Folansi、Henan Qinzhiyuan Water Treatment、Tenesunなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州や北米ではレジャー施設の充実により市場が拡大しています。
一方でアジア太平洋地域でも生活水準の向上に伴い需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、室内環境の快適性向上ニーズ、プール施設の増加、省エネルギー技術の普及が挙げられます。一方で、設備コストや設置条件の制約が課題となっています。
また、高効率化技術や環境配慮型製品の開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も高い成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。