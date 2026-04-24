株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2026年4月25日(土)より母の日向けの数量限定ラスクを発売いたします。

※オンラインストアでは先行発売中です。





数量限定の母の日向け商品





“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。

母の日に合わせた数量限定商品として、3つの商品を発売します。





花束を思わせる彩り華やかなチョコレートラスクは10本すべてが今回限りの限定の味。ミルク、ホワイト、ストロベリーなどの定番以外に、紅茶チョコレートやレモンチョコレートなどバリエーション豊かなラインナップです。





また、CAFE OHZANオリジナルブレンドのコーヒー(ドリップバッグ)とのセット商品が初登場。このコーヒーは、2026年3月末より日本橋三越店にて先行発売しているもの。全店発売の前に母の日限定セットで登場しました。





オリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーです





スペシャルティコーヒーの名店タカムラコーヒー(TAKAMURA COFFEE ROASTERS/大阪府)と2年をかけて開発したオリジナルブレンドです。酸味が引き立つしっかりとした味わいが特徴。チョコレートラスクとの相性が抜群で、贅沢な贈り物におすすめです。





母の日に合わせて、感謝を伝えるメッセージを印刷した掛け紙も登場。商品箱に掛けることでより華やかな印象に。





ブーケ柄が華やかな掛け紙です





「心からの感謝を込めてこの贈り物をお届けします」「あなたの一日を明るく照らしますように」という言葉が添えられています。母の日以外の用途でも使える内容で、贈り物にぴったりです。

CAFE OHZAN直営店舗および公式オンラインストアにて、ご希望の方にお付けしております。





CAFE OHZANは、贈る時間そのものが特別な思い出となるスイーツづくりを提案し続けています。

プレゼントを贈る方と受け取る方、皆様を感謝と笑顔でつなぐ特別なギフトです。





CAFE OHZAN(カフェオウザン)公式オンラインストア

URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■カフェドママン(スティックラスク10本とコーヒーのセット)





コーヒーとチョコレートラスクのセットです





今回だけの限定ラスク10本にオリジナルブレンドのコーヒー(ドリップバッグ)5個がセットになった限定商品。

ラスクには、イチジクやオレンジなどチョコレートと相性のいいフルーツを贅沢にのせました。ドライフルーツならではの濃縮された甘みが豊かに広がり、特別な時間を印象付けます。チョコレートのコクをラスク生地の塩味が引き立てて、後を引くおいしさ。温かいコーヒーを合わせてゆっくりと味わってください。





商品名 ： カフェドママン

価格 ： 3,996円(税込)

発売日 ： オンラインストア 2026年4月20日(月)

直営店 2026年4月25日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#AS-26M









■スティックラスク5本入 マシェリママン





ギフトにおすすめの5本入





フランス語で“愛しいお母さん”を意味する名を冠した本商品は、花束を思わせる華やかな色彩と繊細なデコレーションが特徴。

それぞれミルク・ホワイト・ストロベリー・キャラメル・レモンと5種類のチョコレートでコーティング。母の日に合わせて、メレンゲでおつくりしたバラの花やハートチョコレートなど、可愛らしいトッピングを使用しました。

大人のための可愛らしさを追求したデザインになっています。母の日のための特別な5本です！





商品名 ： スティックラスク5本入 マシェリママン

価格 ： 1,512円(税込)

発売日 ： オンラインストア 2026年4月20日(月)

直営店 2026年4月25日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST5-26M









■スティックラスク10本入 マシェリママン





カラフルなチョコレートが目を引きます





10本すべてが異なる内容です。こちらには紅茶チョコレートをベースにしたラスクも入っています。

オレンジやイチジク、ラズベリーなどのドライフルーツに、スライスアーモンドやピスタチオなどのナッツが贅沢にのっています。さまざまな食感や味わいが広がるような構成で、ひと口ごとに異なる楽しさを演出しました。贈った瞬間から笑顔が広がる、母の日限定仕様のラスクです。日頃の「ありがとう」を可憐なスイーツに込めて届けます。





商品名 ： スティックラスク10本入 マシェリママン

価格 ： 2,808円(税込)

発売日 ： オンラインストア 2026年4月20日(月)

直営店 2026年4月25日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST10-26M









■直営店

・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341





・公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■一部商品取扱店

※限定商品の発売日など取り扱い状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。





・羽田空港(第1ターミナル／2か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ：03-5757-8127





2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ：03-5757-8131





・羽田空港(第2ターミナル／1か所)

2F 国内線出発ロビー3 東京食賓館 時計台1番前

お問い合わせ：03-6428-8713





・成田空港(第3ターミナル)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ：0476-34-4161





・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ：044-431-3010





・西武・そごうショップ

三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階

お問い合わせ：048-259-5577





・京王百貨店 新百合丘オーパ店

新百合丘オーパB1階

お問い合わせ：044-712-0809









■会社概要

商号 ： 株式会社珠屋櫻山

代表者： 代表取締役 町田 素直

所在地： 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683