母の日向けの限定ラスクが4月25日に数量限定発売 クロワッサンラスクで有名なCAFE OHZAN(カフェオウザン)
株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2026年4月25日(土)より母の日向けの数量限定ラスクを発売いたします。
※オンラインストアでは先行発売中です。
数量限定の母の日向け商品
“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。
母の日に合わせた数量限定商品として、3つの商品を発売します。
花束を思わせる彩り華やかなチョコレートラスクは10本すべてが今回限りの限定の味。ミルク、ホワイト、ストロベリーなどの定番以外に、紅茶チョコレートやレモンチョコレートなどバリエーション豊かなラインナップです。
また、CAFE OHZANオリジナルブレンドのコーヒー(ドリップバッグ)とのセット商品が初登場。このコーヒーは、2026年3月末より日本橋三越店にて先行発売しているもの。全店発売の前に母の日限定セットで登場しました。
オリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーです
スペシャルティコーヒーの名店タカムラコーヒー(TAKAMURA COFFEE ROASTERS/大阪府)と2年をかけて開発したオリジナルブレンドです。酸味が引き立つしっかりとした味わいが特徴。チョコレートラスクとの相性が抜群で、贅沢な贈り物におすすめです。
母の日に合わせて、感謝を伝えるメッセージを印刷した掛け紙も登場。商品箱に掛けることでより華やかな印象に。
ブーケ柄が華やかな掛け紙です
「心からの感謝を込めてこの贈り物をお届けします」「あなたの一日を明るく照らしますように」という言葉が添えられています。母の日以外の用途でも使える内容で、贈り物にぴったりです。
CAFE OHZAN直営店舗および公式オンラインストアにて、ご希望の方にお付けしております。
CAFE OHZANは、贈る時間そのものが特別な思い出となるスイーツづくりを提案し続けています。
プレゼントを贈る方と受け取る方、皆様を感謝と笑顔でつなぐ特別なギフトです。
CAFE OHZAN(カフェオウザン)公式オンラインストア
URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com
■カフェドママン(スティックラスク10本とコーヒーのセット)
コーヒーとチョコレートラスクのセットです
今回だけの限定ラスク10本にオリジナルブレンドのコーヒー(ドリップバッグ)5個がセットになった限定商品。
ラスクには、イチジクやオレンジなどチョコレートと相性のいいフルーツを贅沢にのせました。ドライフルーツならではの濃縮された甘みが豊かに広がり、特別な時間を印象付けます。チョコレートのコクをラスク生地の塩味が引き立てて、後を引くおいしさ。温かいコーヒーを合わせてゆっくりと味わってください。
商品名 ： カフェドママン
価格 ： 3,996円(税込)
発売日 ： オンラインストア 2026年4月20日(月)
直営店 2026年4月25日(土)
販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#AS-26M
■スティックラスク5本入 マシェリママン
ギフトにおすすめの5本入
フランス語で“愛しいお母さん”を意味する名を冠した本商品は、花束を思わせる華やかな色彩と繊細なデコレーションが特徴。
それぞれミルク・ホワイト・ストロベリー・キャラメル・レモンと5種類のチョコレートでコーティング。母の日に合わせて、メレンゲでおつくりしたバラの花やハートチョコレートなど、可愛らしいトッピングを使用しました。
大人のための可愛らしさを追求したデザインになっています。母の日のための特別な5本です！
商品名 ： スティックラスク5本入 マシェリママン
価格 ： 1,512円(税込)
発売日 ： オンラインストア 2026年4月20日(月)
直営店 2026年4月25日(土)
販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST5-26M
■スティックラスク10本入 マシェリママン
カラフルなチョコレートが目を引きます
10本すべてが異なる内容です。こちらには紅茶チョコレートをベースにしたラスクも入っています。
オレンジやイチジク、ラズベリーなどのドライフルーツに、スライスアーモンドやピスタチオなどのナッツが贅沢にのっています。さまざまな食感や味わいが広がるような構成で、ひと口ごとに異なる楽しさを演出しました。贈った瞬間から笑顔が広がる、母の日限定仕様のラスクです。日頃の「ありがとう」を可憐なスイーツに込めて届けます。
商品名 ： スティックラスク10本入 マシェリママン
価格 ： 2,808円(税込)
発売日 ： オンラインストア 2026年4月20日(月)
直営店 2026年4月25日(土)
販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST10-26M
■直営店
・銀座三越店
お問い合わせ：03-3535-1817
・日本橋三越店
お問い合わせ：03-3274-8230
・東武池袋店
お問い合わせ：03-5396-6456
・二子玉川東急フードショー店
お問い合わせ：03-6805-7341
・公式オンラインストア
お問い合わせ：0120-129-683
https://onlineshop.cafe-ohzan.com
■一部商品取扱店
※限定商品の発売日など取り扱い状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。
・羽田空港(第1ターミナル／2か所)
2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館
お問い合わせ：03-5757-8127
2F出発ロビー2 PIER1
お問い合わせ：03-5757-8131
・羽田空港(第2ターミナル／1か所)
2F 国内線出発ロビー3 東京食賓館 時計台1番前
お問い合わせ：03-6428-8713
・成田空港(第3ターミナル)
2F保安検査前 東京食賓館
お問い合わせ：0476-34-4161
・西武武蔵小杉ショップ
グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア
お問い合わせ：044-431-3010
・西武・そごうショップ
三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階
お問い合わせ：048-259-5577
・京王百貨店 新百合丘オーパ店
新百合丘オーパB1階
お問い合わせ：044-712-0809
■会社概要
商号 ： 株式会社珠屋櫻山
代表者： 代表取締役 町田 素直
所在地： 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F
■ブランド概要
株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。
良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。
濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。
硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。
形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。
【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社珠屋櫻山
Tel：0120-129-683