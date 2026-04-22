【元ソフトバンク社長室長が伝授】英語学習に生成AIをどう組み込むか？ビジネス英語のプロが教える「AI活用術」ウェビナーを5/30開催
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が運営する英語コーチングスクール「TORAIZ（以下、トライズ）」は、英語学習に役立つ無料英語セミナー「AI 時代に日本人が最速で英語を話せるようになる方法」を5月30日にオンラインにて開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347675/images/bodyimage1】
■本セミナー開催の背景
「英語を話せるようになりたいけど、何から始めればいいのか分からない」「生成AIは知っているが、具体的な英語学習への使い方が見えていない」など、今年こそ英語を話せるようになりたい、そしてこれまでの学習に限界を感じている方のための特別ウェビナーを開催します。本セミナーでは、単なる知識の習得ではなく、「AIと人が融合することで、日本人が最短最速で英語を話せるようになる仕組み」を徹底解説します。元ソフトバンク社長室長として数々のプロジェクトを成功させてきた三木雄信が、自らの経験に基づいた「英語学習の常識を変えるメソッド」を直接お伝えします。
■こんな方におすすめ
・今の自分の英語の学習法に不安を感じている
・AIを使って効率よく学びたいが、やり方がわからない
・今年こそ、仕事で使える英語力を身につけたい
・英語コーチングに興味があるが、まずは話を聞いてみたい
・コミュニケーションに直結する学習法を知りたい
※同業他社（英語コーチング等）の方のご参加はご遠慮ください
■開催概要
開催日時：2026年5月30日（土）11:00～12:00
対象者：AIを活用して効率的に英語を習得したいビジネスパーソン
定員：100名 （先着順）
参加費：無料
登壇者：トライズ株式会社 代表取締役社長 三木 雄信
申込方法：以下のフォームから5月19日（火）23時59分までにお申込みください。
URL：https://forms.gle/HB2nMDu1QHfKVvck9
■登壇者プロフィール
代表取締役社長 三木 雄信（みき たけのぶ）
「学ぶことを通じて人と組織の可能性を拓く」を経営理念に英語教育事業を展開するトライズ株式会社創業者。2015年より１年でビジネスレベルの英語が話せるようになる英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営。開校以来約17,000名がトライズのプログラムを受講。日本の英語教育を抜本的に変え、グローバルな活躍ができる人材の育成を目指している。地元・福岡の久留米大学附設中学・高校ではソフトバンク孫正義氏の実弟の孫泰蔵氏およびホリエモンこと堀江貴文氏と同級生。東京大学経済学部卒業後、三菱地所を経て1998年にソフトバンクに入社。2000年ソフトバンク社長室長就任。孫社長にたたきこまれたソフトバンク式仕事術などの著書多数。
主なキャリア：ソフトバンク・テクノロジー株式会社（ソフトバンク・グループ・東証一部）監査役
株式会社アドウェイズ（東証マザーズ）取締役、株式会社サイジニア監査役
厚生労働省 システム開発委員・年金記録回復委員会委員 日本年金機構（旧社会保険庁）理事
内閣府 原子力災害対策本部 廃炉・汚染水対策チーム プロジェクトマネジメント・アドバイザー
厚生労働省大臣政策室政策官 東北学院大学経営研究所客員研究員 国際ビジネス研究学会会員
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347675/images/bodyimage2】
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347675/images/bodyimage1】
「英語を話せるようになりたいけど、何から始めればいいのか分からない」「生成AIは知っているが、具体的な英語学習への使い方が見えていない」など、今年こそ英語を話せるようになりたい、そしてこれまでの学習に限界を感じている方のための特別ウェビナーを開催します。本セミナーでは、単なる知識の習得ではなく、「AIと人が融合することで、日本人が最短最速で英語を話せるようになる仕組み」を徹底解説します。元ソフトバンク社長室長として数々のプロジェクトを成功させてきた三木雄信が、自らの経験に基づいた「英語学習の常識を変えるメソッド」を直接お伝えします。
■こんな方におすすめ
・今の自分の英語の学習法に不安を感じている
・AIを使って効率よく学びたいが、やり方がわからない
・今年こそ、仕事で使える英語力を身につけたい
・英語コーチングに興味があるが、まずは話を聞いてみたい
・コミュニケーションに直結する学習法を知りたい
※同業他社（英語コーチング等）の方のご参加はご遠慮ください
■開催概要
開催日時：2026年5月30日（土）11:00～12:00
対象者：AIを活用して効率的に英語を習得したいビジネスパーソン
定員：100名 （先着順）
参加費：無料
登壇者：トライズ株式会社 代表取締役社長 三木 雄信
申込方法：以下のフォームから5月19日（火）23時59分までにお申込みください。
URL：https://forms.gle/HB2nMDu1QHfKVvck9
■登壇者プロフィール
代表取締役社長 三木 雄信（みき たけのぶ）
「学ぶことを通じて人と組織の可能性を拓く」を経営理念に英語教育事業を展開するトライズ株式会社創業者。2015年より１年でビジネスレベルの英語が話せるようになる英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営。開校以来約17,000名がトライズのプログラムを受講。日本の英語教育を抜本的に変え、グローバルな活躍ができる人材の育成を目指している。地元・福岡の久留米大学附設中学・高校ではソフトバンク孫正義氏の実弟の孫泰蔵氏およびホリエモンこと堀江貴文氏と同級生。東京大学経済学部卒業後、三菱地所を経て1998年にソフトバンクに入社。2000年ソフトバンク社長室長就任。孫社長にたたきこまれたソフトバンク式仕事術などの著書多数。
主なキャリア：ソフトバンク・テクノロジー株式会社（ソフトバンク・グループ・東証一部）監査役
株式会社アドウェイズ（東証マザーズ）取締役、株式会社サイジニア監査役
厚生労働省 システム開発委員・年金記録回復委員会委員 日本年金機構（旧社会保険庁）理事
内閣府 原子力災害対策本部 廃炉・汚染水対策チーム プロジェクトマネジメント・アドバイザー
厚生労働省大臣政策室政策官 東北学院大学経営研究所客員研究員 国際ビジネス研究学会会員
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347675/images/bodyimage2】
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
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