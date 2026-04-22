創業45周年を迎える結婚相談所サンマリエ(運営：株式会社サンマリエ、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小平 佳洋)は、サービス品質のさらなる向上とブランドイメージの一新を目的に、公式サイト( https://www.sunmarie.co.jp/ )を2026年4月22日(水)に全面リニューアルいたしました。データや効率を超えた「ハンドメイド紹介」で、成婚後の人生まで見据えた納得感のある婚活を支援します。





結婚相談所サンマリエの公式サイトTOP画面。新コンセプト「結婚までも、その後の人生も、トータルサポートの結婚相談所サンマリエ」を掲げたリニューアル。









■ リニューアルの背景： 効率の先にある「納得感」への回帰

昨今の婚活市場では、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視した効率的な短期成婚や、マッチングアプリのような「出会いの数」を競う傾向が強まっています。しかし、結婚はゴールではなく、その後の長い人生のスタートです。





サンマリエは2026年4月22日のリニューアルに合わせ、画一的なデータマッチングだけでは測れない「納得して結婚できる状態」の提供こそが結婚相談所の本質的価値であると再定義。新ブランドコンセプトとして「結婚までも、その後の人生も、トータルサポートの結婚相談所サンマリエ」を掲げ、Webサイトの構成・デザインを刷新いたしました。









■ 新公式サイトで紹介する「サンマリエが提供する3つの価値」今回のリニューアルでは、サンマリエが提供する手厚いサポート体制をより具体的に可視化しました。





1. プロの婚活カウンセラーによる「ハンドメイド紹介」で、データ以上の成婚率と納得感を。

条件検索(年収・年齢等)だけでは見えてこない価値観や将来像を汲み取るため、婚活カウンセラーが会員様と対話を重ね、何時間もかけて手作業でお相手を探す「ハンドメイド紹介」にこだわっています。タイパ重視の時代だからこそ、あえて「人の手」でじっくりと向き合う。データ以上の「納得できる出会い」を叶える仕組みを詳しく公開しました。





【リニューアルページ】

・入会から成婚までのサポートの流れ： https://www.sunmarie.co.jp/about/

・サンマリエで叶える8つの出会い方 ： https://www.sunmarie.co.jp/matching/

・サンマリエの婚活カウンセラー紹介： https://www.sunmarie.co.jp/staff/





2. 結婚後の人生も見据えた自分磨き「マリカレ」

出会いの質を高める「自分磨き」に加え、自身の結婚観を具体化する材料探しとしても活用できる、会員限定セミナーを強化しました。多ジャンルの「婚活エキスパート」による講義を通じ、自分らしい結婚生活のイメージを深めることができます。講師陣やセミナー内容を、新ページにてより具体的に紹介しています。





【リニューアルページ】

・会員限定セミナー「マリカレ」： https://www.sunmarie.co.jp/seminar/





3. 追加費用の不安をなくす「一気通貫のセットコース」

質の高いプロフィール写真撮影、マリカレの受講、回数無制限のカウンセラー面談などを、別料金ではなく、サンマリエ内で完結できる「お得なセットコース」として体系化しました。結婚に向けた自己投資への心理的ハードルを下げ、活動に専念できる環境を一気通貫でご提供。新しい料金体系について新ページで分かりやすく掲載しています。





【リニューアルページ】

・料金コースのご案内： https://www.sunmarie.co.jp/price/





サンマリエの婚活カウンセラーによる個別面談。成婚までハンドメイド紹介で手厚くサポート。





サンマリエ会員限定セミナー「マリカレ」の様子。婚活エキスパートによる自分磨きや結婚後のライフプランについてレクチャー。









■ 公式サイトURL

結婚相談所サンマリエ 公式サイト

https://www.sunmarie.co.jp/





今回のリニューアルにより、初めて婚活を検討される方にも、サンマリエが大切にする「手厚いサポート」を直感的に感じていただける構成となっております。









■ 期間限定キャンペーン/来店予約のご案内

リニューアルを記念し、期間限定の「入会金3万円OFF」特典(※)をご用意しております。

出会いの質を高める自分磨きから成婚まで。プロの視点で、あなたの魅力を最大限に引き出す『婚活トータルプロデュース』を体験してください。





【来店予約・無料カウンセリングはこちら】

https://www.sunmarie.co.jp/visit-reservation-post/





(※)他のキャンペーンとの併用はできません









■ 株式会社サンマリエについて

「世の中により多くの幸せのシーンをつくる。」という想いのもと、1981年の創業以来、45年にわたり、会員様一人ひとりに寄り添う婚活カウンセラーの専任担当制を導入。効率だけを求めない、手作業による「ハンドメイド紹介」にこだわり続けています。





・会社名 ： 株式会社サンマリエ(IBJグループ)

・代表者 ： 代表取締役 小平 佳洋

・本社所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー40F

・設立 ： 1981年5月

・公式サイトURL： https://www.sunmarie.co.jp/

・事業内容 ： 会員制による結婚相手の紹介、相談。

パーティーの開催、その他付帯する事業。





創業45周年 結婚相談所サンマリエ