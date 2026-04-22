同志社大学 合唱サークル「グリークラブ」は、アメリカの名門・ガスタバス合唱団の来日公演に際し、日米親善演奏会を開催します。

ガスタバス合唱団は、アメリカの大学合唱界で高い評価を受ける名門団体であり、今回が初の来日公演となります。本公演では、その共演パートナーとして、全国大会での金賞受賞歴や海外団体との共演実績を有する本学グリークラブが選ばれました。

当日は、両団体それぞれの演奏に加え、合同ステージも実施予定です。日本の童謡から重厚な合唱曲まで、バラエティー豊かなプログラムでお届けします。

広くご周知いただくとともに、当日の取材を賜りますようお願い申しあげます。

◆日時 2026年5月13日(水) 18:15 ～ 19:45

◆会場 同志社大学 今出川校地 寒梅館ハーディーホール

◆当日のプログラム 18:15 開場 18:30 開演「ガスタバス合唱団と同志社グリークラブ日米親善演奏会」 ・同志社グリークラブ演奏（約25分） ・演奏後休憩（約10分） ・ガスタバス合唱団演奏（約40分） ・合同演奏「赤とんぼ」「糸」（約10分） 19:45 終了予定

◆その他 申込不要、入場無料、全席自由

※演奏終了後、グリークラブ 学生指揮者 川口零生さん および ガスタバス合唱団 指揮者 ブランドン・ディーン氏への取材をお受けいたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

同志社大学 今出川校地 学生支援課 Tel 075-251-3217 Mail ji-gakse@mail.doshisha.ac.jp

同志社大学 学長室総合企画部 広報課 TEL：075-251-3120 FAX：075-251-3080 e-mail: ji-koho@mail.doshisha.ac.jp