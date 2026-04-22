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デロイト トーマツ調査：経営・事業の幹部採用基準に変化〜約 8 割が「生成 AI 活用スキル」が影響を及ぼすと回答
「幹部採用に影響を及ぼす」と回答した約 96%が事例・経験・知識を確認、未確認は 3.8%にとどまり、幹部採用における生成 AI 活用スキルの見極めが標準化していることが浮彫に
デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ ヒューマンリソース株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高瀬 栄子、以下「デロイト トーマツ」）は、国内企業における生成 AI の活用状況とそれに関連する幹部採用の傾向を分析した調査「AI 時代の判断と責任 ― 幹部採用の新基準」を公開しました。本調査は、2026 年 1 月に生成 AI を業務で活用している国内企業の経営層、採用に携わる役職者・担当者を対象に行ったもので、有効回答数 1,004 人の結果を分析しています。なお、本調査における「幹部」とは、部長・事業責任者などのマネージャークラスを中心とした、経営判断や事業運営に関わるポジションと定義しています。
「AI 時代の判断と責任 ― 幹部採用の新基準」の調査全文版https://www.deloitte.com/jp/ja/services/consulting/research/decisions-responsibilities-age-ai.html
本調査では、大企業を中心に生成AIが日常的な会議から、リスク・コンプライアンス、経営・事業戦略などの判断・ 意思決定の中枢領域にまで浸透し、業務効率や生産性向上といった実利を生み出している実態が明らかになりました。一方で、「誤情報の利用」や「責任所在の不明瞭化」といったリスクも顕在化していることがわかりました。そういった中で、企業の幹部にはデータの妥当性を見極める力に加え、判断スピードの向上と意思決定のプロセスの再設計を主導する力が求められる傾向が見られました。こうした状況を背景に、約8割が「生成 AI 活用スキルは幹部採用に影響を及ぼす」と回答しており、経営幹部採用基準が変化しつつある実態が浮き彫りとなりました。
主な調査結果
意思決定の中枢へ生成 AI が浸透
「生成 AI を活用した意思決定が、特に重要だと感じる場面」については、「会議・ミーティングでの意思決定（37.8％）」、「リスク・コンプライアンスに関する判断（33.5％）」、「経営・事業戦略に関する意思決定（33.1％）」が上位となりました。生成 AI の活用は日常業務にとどまらず、経営判断そのものに広がっており、意思決定プロセスの変化が進んでいることがうかがえます。
生成 AI 活用が進む一方、「誤情報」、「責任所在」のリスクが顕在化。
「生成 AI を活用した意思決定やマネジメントにおけるリスクやデメリット」については、「生成 AIの提案・回答に対する妥当性判断がつかず、誤情報を利用してしまう（35.2％）」が最多で、次いで「生成 AI 依存により、意思決定時の責任所在が不明瞭になる（33.8％）」、「生成 AI 依存により、意思決定のロジックが不透明になる （25.6％）」が上位に挙がりました。重要な場面での生成AI 活用が進む一方、運用面でのこうしたリスクへの懸念が一定の広がりを持って共有されていることが読み取れます。
約 80％が「生成 AI 活用スキル」は幹部採用に影響を及ぼすと回答、生成 AI 活用スキルは幹部採用の標準要件に
幹部採用において、生成 AI 活用スキルが「影響あり」と回答した人は「非常に影響する」と「ある程度は影響する」を合わせると79.7％となりました。さらに「影響あり」と回答した人のうち、生成 AI 活用スキルを「確認しない」と回答した人は 3.8％にとどまり、約96％が実務事例、プロジェクト関与経験、知識や理解度などを確認していると回答しています。単なる知識の有無にとどまらず、実務で生成AI を活用し成果につなげた経験値が、幹部採用における重要な判断材料になりつつある傾向が見られました。生成 AI は驚異的なスピードで進化を続け、個別業務の効率化を超えて企業経営にも影響を及ぼす存在となりつつあります。その存在感の高まりとともに、生成 AI 活用スキルとリスク管理能力は、幹部人材に求められる「標準要件」に移行していくものと考えられます。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260422.html
【調査レポート】AI 時代の判断と責任 ― 幹部採用の新基準
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/consulting/research/decisions-responsibilities-age-ai.html
デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ ヒューマンリソース株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高瀬 栄子、以下「デロイト トーマツ」）は、国内企業における生成 AI の活用状況とそれに関連する幹部採用の傾向を分析した調査「AI 時代の判断と責任 ― 幹部採用の新基準」を公開しました。本調査は、2026 年 1 月に生成 AI を業務で活用している国内企業の経営層、採用に携わる役職者・担当者を対象に行ったもので、有効回答数 1,004 人の結果を分析しています。なお、本調査における「幹部」とは、部長・事業責任者などのマネージャークラスを中心とした、経営判断や事業運営に関わるポジションと定義しています。
本調査では、大企業を中心に生成AIが日常的な会議から、リスク・コンプライアンス、経営・事業戦略などの判断・ 意思決定の中枢領域にまで浸透し、業務効率や生産性向上といった実利を生み出している実態が明らかになりました。一方で、「誤情報の利用」や「責任所在の不明瞭化」といったリスクも顕在化していることがわかりました。そういった中で、企業の幹部にはデータの妥当性を見極める力に加え、判断スピードの向上と意思決定のプロセスの再設計を主導する力が求められる傾向が見られました。こうした状況を背景に、約8割が「生成 AI 活用スキルは幹部採用に影響を及ぼす」と回答しており、経営幹部採用基準が変化しつつある実態が浮き彫りとなりました。
主な調査結果
意思決定の中枢へ生成 AI が浸透
「生成 AI を活用した意思決定が、特に重要だと感じる場面」については、「会議・ミーティングでの意思決定（37.8％）」、「リスク・コンプライアンスに関する判断（33.5％）」、「経営・事業戦略に関する意思決定（33.1％）」が上位となりました。生成 AI の活用は日常業務にとどまらず、経営判断そのものに広がっており、意思決定プロセスの変化が進んでいることがうかがえます。
生成 AI 活用が進む一方、「誤情報」、「責任所在」のリスクが顕在化。
「生成 AI を活用した意思決定やマネジメントにおけるリスクやデメリット」については、「生成 AIの提案・回答に対する妥当性判断がつかず、誤情報を利用してしまう（35.2％）」が最多で、次いで「生成 AI 依存により、意思決定時の責任所在が不明瞭になる（33.8％）」、「生成 AI 依存により、意思決定のロジックが不透明になる （25.6％）」が上位に挙がりました。重要な場面での生成AI 活用が進む一方、運用面でのこうしたリスクへの懸念が一定の広がりを持って共有されていることが読み取れます。
約 80％が「生成 AI 活用スキル」は幹部採用に影響を及ぼすと回答、生成 AI 活用スキルは幹部採用の標準要件に
幹部採用において、生成 AI 活用スキルが「影響あり」と回答した人は「非常に影響する」と「ある程度は影響する」を合わせると79.7％となりました。さらに「影響あり」と回答した人のうち、生成 AI 活用スキルを「確認しない」と回答した人は 3.8％にとどまり、約96％が実務事例、プロジェクト関与経験、知識や理解度などを確認していると回答しています。単なる知識の有無にとどまらず、実務で生成AI を活用し成果につなげた経験値が、幹部採用における重要な判断材料になりつつある傾向が見られました。生成 AI は驚異的なスピードで進化を続け、個別業務の効率化を超えて企業経営にも影響を及ぼす存在となりつつあります。その存在感の高まりとともに、生成 AI 活用スキルとリスク管理能力は、幹部人材に求められる「標準要件」に移行していくものと考えられます。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260422.html
【調査レポート】AI 時代の判断と責任 ― 幹部採用の新基準
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/consulting/research/decisions-responsibilities-age-ai.html