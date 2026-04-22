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「ハードロックカフェ 東京」 世界的音楽オークション「MUSIC ICONS」 開催に先駆け、貴重なメモラビリアを期間限定展示
開催日 ： 2026年4月27日（月）〜5月3日（日）
様々な音楽を楽しみながらお食事をお楽しみいただけるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の東京店（六本木）では、世界有数のオークションハウスであるジュリアンズ・オークションズ（Julien’s Auctions）とのパートナーシップのもと、音楽史に残る貴重なメモラビリア※を集めた「MUSIC ICONS」オークションのハイライト展示を、4月27日（月）から5月3日（日）の期間限定で実施します。
※メモラビリア…ハードロックカフェならではの店内壁面を飾る、ミュージシャンの衣装やギターなどを指します。
本展示は、ロンドン・東京・ニューヨークを巡回するワールドツアーの一環として実施されるもので、ロック界を代表するアーティストが実際に使用した楽器や衣装など、極めて希少価値の高いアイテムを一般公開します。
中でも注目は、エース・フレーリー（KISS）が1974年から使用していたGibson Les Paulです。当品は1977年4月に日本武道館で開催、長年保持されていたThe Beatlesの動員記録を塗り替えたKISSの東京初公演を記念して選定されました。ほか、ヘヴィメタルの持つ不朽の影響力を称えた12品が展示されます。
音楽ファンはもちろん、幅広いお客様に、世界的にも貴重な楽器や衣装を間近で体感できる機会となっています。
ハードロックカフェ 東京
「MUSIC ICONS」出品メモラビリア 店内展示 実施概要
◇ 展示期間：
2026年4月27日（月）〜5月3日（日）
◇ 内容：
「MUSIC ICONS」オークションに出品されるアイテムの中から、特に注目度の高いものをピックアップし、店内にて展示。
◇ 展示会場：
ハードロックカフェ 東京
東京都港区六本木5-4-20／TEL.03-3408-7018
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
展示内容（主なハイライト）
今回展示されるアイテムには、以下のような世界的に価値の高いメモラビリアが含まれます。
◇ エース・フレーリー（KISS）
1974年製 Gibson Les Paul／推定落札価格：40万〜60万ドル
◇ スティーヴィー・レイ・ヴォーン
1969年製 Guild F-412 ※1990年 MTV Unpluggedで使用／推定落札価格：30万〜50万ドル
◇ カーク・ハメット（Metallica）
初代“Ouija” ESPカスタムギター ※サイン入り／推定落札価格：25万〜35万ドル
◇ イジー・ストラドリン（Guns N’ Roses）
1987年製 Gibson HR Fusion 1／推定落札価格：3万〜5万ドル
◇ ビリー・ダフィー（The Cult）
1976年製 Gibson Les Paul Custom／推定落札価格：2万〜3万ドル
このほか、ブラック・サバスのビル・ワードが使用したゴングや、数多くのロックレジェンドによるステージ使用アイテムも展示されます。
「MUSIC ICONS」オークション 開催概要
◇ 開催期間
2026年5月29日（金）〜30日（土）
◇ 開催会場：
ハードロックカフェ ニューヨーク
◇ 開催形式
ライブおよびオンライン入札
◇ 入札開始：
2026年4月27日
〜入札登録について〜
本オークションに参加するには登録が必要です。
登録は、当日会場にて、または事前のオンライン登録が可能です。
お問い合わせ： info@juliensauctions.coｍ ／ TEL.+1-310-836-1818
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
様々な音楽を楽しみながらお食事をお楽しみいただけるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の東京店（六本木）では、世界有数のオークションハウスであるジュリアンズ・オークションズ（Julien’s Auctions）とのパートナーシップのもと、音楽史に残る貴重なメモラビリア※を集めた「MUSIC ICONS」オークションのハイライト展示を、4月27日（月）から5月3日（日）の期間限定で実施します。
本展示は、ロンドン・東京・ニューヨークを巡回するワールドツアーの一環として実施されるもので、ロック界を代表するアーティストが実際に使用した楽器や衣装など、極めて希少価値の高いアイテムを一般公開します。
中でも注目は、エース・フレーリー（KISS）が1974年から使用していたGibson Les Paulです。当品は1977年4月に日本武道館で開催、長年保持されていたThe Beatlesの動員記録を塗り替えたKISSの東京初公演を記念して選定されました。ほか、ヘヴィメタルの持つ不朽の影響力を称えた12品が展示されます。
音楽ファンはもちろん、幅広いお客様に、世界的にも貴重な楽器や衣装を間近で体感できる機会となっています。
ハードロックカフェ 東京
「MUSIC ICONS」出品メモラビリア 店内展示 実施概要
◇ 展示期間：
2026年4月27日（月）〜5月3日（日）
◇ 内容：
「MUSIC ICONS」オークションに出品されるアイテムの中から、特に注目度の高いものをピックアップし、店内にて展示。
◇ 展示会場：
ハードロックカフェ 東京
東京都港区六本木5-4-20／TEL.03-3408-7018
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
展示内容（主なハイライト）
今回展示されるアイテムには、以下のような世界的に価値の高いメモラビリアが含まれます。
◇ エース・フレーリー（KISS）
1974年製 Gibson Les Paul／推定落札価格：40万〜60万ドル
◇ スティーヴィー・レイ・ヴォーン
1969年製 Guild F-412 ※1990年 MTV Unpluggedで使用／推定落札価格：30万〜50万ドル
◇ カーク・ハメット（Metallica）
初代“Ouija” ESPカスタムギター ※サイン入り／推定落札価格：25万〜35万ドル
◇ イジー・ストラドリン（Guns N’ Roses）
1987年製 Gibson HR Fusion 1／推定落札価格：3万〜5万ドル
◇ ビリー・ダフィー（The Cult）
1976年製 Gibson Les Paul Custom／推定落札価格：2万〜3万ドル
このほか、ブラック・サバスのビル・ワードが使用したゴングや、数多くのロックレジェンドによるステージ使用アイテムも展示されます。
「MUSIC ICONS」オークション 開催概要
◇ 開催期間
2026年5月29日（金）〜30日（土）
◇ 開催会場：
ハードロックカフェ ニューヨーク
◇ 開催形式
ライブおよびオンライン入札
◇ 入札開始：
2026年4月27日
〜入札登録について〜
本オークションに参加するには登録が必要です。
登録は、当日会場にて、または事前のオンライン登録が可能です。
お問い合わせ： info@juliensauctions.coｍ ／ TEL.+1-310-836-1818
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
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