＜工務店調査2026＞シーズンイベント・体験型・ファミリー向け施策はいずれも増加傾向

株式会社ビズ・クリエイション

住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud（ケンガククラウド）」を提供する株式会社ビズ・クリエイション（本社：岡山県岡山市、代表取締役：初谷昌彦、以下「当社」）は、導入企業134社を対象に、来場者の検討行動に関する定点調査を実施しました。調査の結果、前回調査と比較して、シーズンイベントの実施や地域密着・ファミリー向け施策はいずれも増加傾向にあり、来場促進に向けた取り組みが広がっていることが明らかになりました。特に、親子で参加できる体験型コンテンツや、キッズスペースの設置・見守り対応など、家族で来場しやすい環境づくりが進んでいます。

調査サマリー

イベント施策は拡大傾向、体験型・ファミリー向けが中心に

- シーズンイベントの実施率は42.5%と前回比＋3.4ptで増加- 夏休み・お盆期間のイベントが57.9%で最多- 地域密着イベントは48.5%（前回比＋2.4pt）、ファミリー向け施策は51.5%（同＋8.5pt）といずれも伸長- 体験型コンテンツやキッズ対応の強化により、家族で来場しやすい環境づくりが進行

シーズンイベントの実施率は42.5%と、前回（2025年1月実施）調査と比較して3.4ポイント増加しました。シーズンイベントを実施している企業に対し、具体的な施策内容を複数回答で聞いたところ、前回調査に引き続き、夏休み・お盆期間のイベントが57.9%で最多となりました。

また、地域密着イベントの実施率は48.5%（前回比＋2.4pt）、ファミリー向け施策は51.5%（同＋8.5pt）と、いずれも増加しており、イベント施策は全体的に拡大傾向にあります。

実施した企業に対し、具体的な施策内容を複数回答で聞いたところ、前回調査に引き続き、夏休み・お盆期間のイベントが57.9%と最も多い結果となりました。

具体的な取り組みとしては、木工教室やお菓子づくり、ピザ作り、縁日・似顔絵など、親子で参加できる体験型イベントの実施が中心となっています。ワークショップやマルシェなど、家族で楽しめる企画も広く展開されています。

さらに、キッズスペースの設置や保育士による見守り対応、子ども向けプレゼントの用意など、来場時の安心感や満足度を高める取り組みも進んでいます。加えて、地域イベントや学校との連携、祭りへの出店など、地域に根ざした接点づくりも広がっています。

調査チームコメント

今回の調査から、工務店・住宅会社における来場促進施策は、従来の見学会中心から、体験型イベントやファミリー向け施策へと広がっていることが明らかになりました。特に、親子で参加できるコンテンツやキッズ対応の強化は、来場のハードルを下げるだけでなく、滞在時間や満足度の向上にもつながる重要な取り組みといえます。

また、GWや夏休みといったシーズンを起点に、地域イベントや体験施策を組み合わせた来場導線の設計が進んでおり、来場機会の創出においても多様化が見られます。「KengakuCloud」では、こうした多様な来場導線やイベント施策に対応し、来場予約の最適化と顧客接点の最大化を支援しています。今後も、住宅事業者の集客活動に寄り添いながら、より効果的な来場体験の実現に貢献してまいります。当社では今後も定点調査を継続し、市場の変化を捉えながら住宅事業者の皆さまに有益な情報を発信してまいります。

調査概要

調査名：住宅業界・来場＆集客動向アンケート（2026年1月版）

調査対象：住宅会社・工務店（KengakuCloud導入企業）

調査方法：オンラインアンケート（Googleフォーム）

調査時期：2026年1月19日～1月31日

回答数：134件

実施主体：株式会社ビズ・クリエイション

KengakuCloudができること

KengakuCloudは住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツールです。より確実に商談へ進む予約制集客で、地域工務店や住宅会社が抱える「集客」に関わる課題を解決します。リアルタイムで会社・担当者のスケジュールをシステム上に反映できるため、即時での来場予約確定が可能となりお客様からの来場予約を最大限受け付けることができます。2026年1月時点で導入企業1,800社、累計予約300,000件を突破しています。来場予約をした方のみに集客イベント開催地の詳細なマップを共有できる「予約承認制」や、多様な集客イベント開催を可能にする「無人見学」「オーナー邸見学」「AIアシスト機能」など、集客業務に必要な機能を搭載しています。また、必要に応じて集客業務をアウトソースできるオプションをご利用いただくことで、効率良く”会える”お客様と確実に商談できることで成約率を上げ、費用対効果を最大化=高収益経営を実現します。「KengakuCloud」公式サイト：https://kengakucloud.jp/

株式会社ビズ・クリエイションについて

「思いと想いの媒介者として」

日本の住宅業界における情報インフラを変えたいという想いから2016年、住宅見学マッチングサービス「iemiru」を公開。2017年、主力サービスとなる住宅会社の集客関連業務の全てをワンストップで完結することができる住宅業界専用の来場集客ツール「KengakuCloud」をリリース。集客活動にかかる手間を大幅に削減しながら、集客数の増加・効率化・高速化を実現します。また、イベント企画・Webプロモーションなどを含むプロモーション支援事業を通じて、住宅企業が抱える課題をワンストップで解決します。

【会社概要】

社名：株式会社ビズ・クリエイション https://biz-creation.co.jp/(https://biz-creation.co.jp/)

本社所在地：岡山県岡山市北区今3丁目16-5

代表取締役：初谷 昌彦

事業内容：住宅業界専門広告事業、KengakuCloud事業

設立：2008年2月