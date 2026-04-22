Hisense、FIFA World Cup 2026™へのカウントダウンを開始、次世代ホームエンターテインメントとスマートライフを披露

中国・青島、2026年4月21日/PRNewswire/ -- 世界の家電およびコンシューマーエレクトロニクス分野におけるリーディングブランドであるHisenseは本日、グローバルキャンペーンを開始し、FIFA World Cup 2026™の開幕50日前を迎えたことをお知らせします。Hisenseは、2018年に初めてFIFAと提携し、2022年も含めて3度にわたりFIFA World Cupの公式スポンサーを務めてきました。今回も世界最大のスポーツの舞台を活用し、ファンの皆さまの観戦、生活、そしてつながりをより豊かにするために設計された、新世代のフラッグシップ製品群を紹介します。





究極のマッチデーを実現するRGB MiniLEDのブレークスルー

Hisenseのワールドカップ向け製品ラインアップの中心となるのは、フラッグシップモデルのUR9シリーズとプレミアムモデルのUX に代表される、最新のディスプレイ技術である RGB MiniLEDです。RGB MiniLEDバックライトシステムとHi-View AI Engine RGBプロセッサーを搭載したUR9シリーズは、卓越した精度と鮮やかさでBT.2020の色域を100％カバーします。また、ネイティブで180Hzのリフレッシュレート、Devialetがチューニングを担当した4.1.2マルチチャンネルオーディオシステム、そして地域ごとに最適化されたパネル（欧州・オーストラリアなど向けの「アンチリフレクション＆グレアフリー」、米州向けの「オブシディアンパネル」）を搭載しており、スタジアム級の映像と音響をそのままリビングルームにお届けします。

先日チューリッヒのHome of FIFAで開催されたイベントで、Hisenseは新しい2026 RGB MiniLED TVシリーズを発表し、米国、カナダ、メキシコで開催されるFIFA World Cup 2026™の公式かつ独占的なビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）レビューTVプロバイダーとしての役割も確認しました。Hisenseは、FIFA World Cupのビデオオペレーションルーム（VORルーム）内の表示機器をHisenseのRGB MiniLED TVにアップグレードしました。このテレビは超広色域と正確な色再現を実現しており、ビデオ・アシスタント・レフェリーが試合のライブ映像を鮮明かつ忠実に映し出すことを可能にします。

プレミアムディスプレイの可能性を広げる

Hisenseは、XR10とL9Qを筆頭とする最先端のレーザーディスプレイ製品群により、ホームエンターテインメントを再定義し、リビングスペースを試合観戦のための没入感あふれるプライベートスタジアムへと変えます。

レーザープロジェクターXR10は、明るさ6,000ルーメン、コントラスト比60,000：1を実現する次世代プロセッシングを導入しており、さらに最大300インチまでのインテリジェント投影にも対応しています。これにより、テンポの速いサッカー展開のあらゆるスリリングな瞬間において、動きの鮮明さとコントラストが向上します。一方、CES 2026のHisenseブースを訪れたFIFA会長のGianni Infantino氏を魅了したL9Q Laser TVは、超短焦点投影と鮮やかな色彩で、最大200インチのシネマグレードの美しいスクリーンを創り出します。このプレミアムなレーザーエコシステム全体がシームレスに統合されることで、どのご家庭も活気にあふれたスタジアムのような空間へと変わり、FIFA World Cup 2026™の興奮と臨場感を視聴者のリビングルームに直接お届けします。

よりスマートな生活、シームレスなつながり

Hisenseの家電製品ラインアップは、エンターテインメントの枠を超えて、よりスマートでつながった生活を通じて、試合観戦の総合的な体験を向上させます。Red Dot Award（レッド・ドット賞）を受賞したU8エアコンは、洗練されたデザインと効率的な空調制御を両立させています。また、ConnectLifeプラットフォームを搭載したPureFlat Smart Series冷蔵庫は、デバイス間のシームレスな連携を可能にし、食事の計画、コンテンツの共有、家庭内でのコミュニケーションをサポートすることで、よりソーシャルでつながりのあるキッチンというコンセプトを提案します。

どこにいても、ファンの皆さまとの距離を縮めて

FIFA World Cup 2026™へのカウントダウンが加速する中、Hisenseは最先端のテクノロジーと世界のスポーツへの情熱を結びつけ、没入感あふれる視聴体験、つながりを実感できる体験、そしてよりスマートな生活ソリューションを提供することで、人々を試合へ、そして互いへとより近づけています。Hisenseは、ホームエンターテインメントと家電製品の両分野における継続的な革新を通じて、「Innovating a Brighter Life」（より明るい未来を革新する）というビジョンに取り組んでいます。それは、日常のひとときを、世界最大の舞台での共有される特別な体験へと変えることです。

Hisenseについて

1969年に設立されたHisenseは、160か国以上で事業を展開する家電およびコンシューマーエレクトロニクス分野の世界的リーダーであり、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントITソリューションの提供を得意としています。 Omdiaの調査によると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において、2023年から2025年にかけて世界第1位にランクされています。RGB MiniLEDの先駆者として、Hisenseは次世代のRGB MiniLED技術の革新をリードし続けています。 FIFA World Cup 2026™の公式スポンサーとして、Hisenseは世界中の視聴者とつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップを大切にしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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