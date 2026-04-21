創業以来の“安さへのこだわり”で1缶138円のビールが誕生！　カインズのオリジナルビール「黄金ラガービール」新発売

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、オリジナル商品「黄金（こがね）」シリーズ初となるビール「黄金ラガービール」を、2026年4月下旬から全国のカインズ店舗とオンラインショップで順次販売開始します。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

商品紹介ページ：http://www.cainz.co.jp/online/qr/?id=9900000000370

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。

物価高が続き、生活者の節約志向が高まる中でも、日々のくらしの中に小さな楽しみや新しい発見を取り入れたいーそうしたささやかな願いは、くらしの満足度を左右する要素の一つです。2026年10月の酒税法改正を控え、ビール類を取り巻く環境が変化する今、カインズは「安さ」と「品質」の両立を軸に、日常のくらしに寄り添う新たな選択肢として「黄金ラガービール」を提案します。

■酒税法改正を背景に、「ビールをより身近に」

近年、酒類市場は人口動態の変化や価値観の多様化を背景に、全体としては緩やかな縮小傾向が見られます。一方で、「毎日のくらしの中で、気負わず楽しめる一杯」へのニーズは根強く、カインズにおいても価格と品質のバランスに優れた商品は一定の支持を得続けています。

こうした中、2026年10月に予定されている酒税法改正により、ビール類の税率が一本化される見通しとなり、価格構造や市場環境は大きな転換点を迎えています。カインズでは、この環境変化を「ビールをより気軽に楽しめる時代への入り口」と捉え、生活者の選択肢を広げる商品開発に取り組んできました。

■「黄金」シリーズ初のビールとして開発

「黄金（こがね）」シリーズは、創業以来大切にしてきた“安さへのこだわり”を体現するオリジナルの新ジャンルビールとして2010年に発売。手に取りやすい価格でありながら味わいも深い点を評価いただき、幅広くシリーズを拡大してきました。

今回発売する「黄金ラガービール」は、その「黄金」シリーズ初となるビールです。ドイツ産ホップ、ベルギー産モルトを使用し、キレのある飲み口とすっきりとしたのどごしを実現しながら、飲みごたえも感じられる味わいに仕上げました。

カインズでは、お酒を嗜好品としてだけでなく、人と人をつなぎ、日常の時間に寄り添う存在として捉えてきました。時代とともに楽しみ方は変化していますが、「ハレの日」だけでなく、いつもの日常の中で楽しめるお酒の提案を重視しています。



「黄金ラガービール」も、そうした考え方のもと、ビールをより気軽に楽しめる存在として開発されました。創業以来の安さへのこだわりを貫き、手に取りやすい価格で仕事終わりの一杯や食事と合わせる日常のビールとして、くらしに溶け込む存在になることを目指しています。

■4月21日 報道発表について

発売に先立ち2026年4月21日に都内会場にて「黄金ラガービール」の報道関係者向け発表会を実施しました。当日は、商品開発の背景や酒税法改正を見据えた酒類戦略について説明したほか、実際に「黄金ラガービール」を試飲いただく機会を設け、多くの報道関係者が来場しました。

会場では、くらしに「黄金ラガービール」が溶け込むシーンを演出のもと、「特別な日のためのビールではなく、日常のくらしに自然に寄り添う一杯」という商品コンセプトを紹介しました。

発表会に登壇した、商品開発の最高責任者である吉井 純人（CPO※兼 商品統括本部長）は、「カインズは創業以来、くらしに寄り添う安さを大切にした商品開発を続けてきました。『黄金ラガービール』も、いつでも気軽に楽しんでいただけるよう税込み138円という値頃感にこだわり、日常の食卓やくらしの楽しみに寄与できることを期待しています。」とコメントし、価格と品質の両立にこだわった本商品の開発背景や、今後の展開への意気込みを語りました。

※CPO=チーフプロダクトオフィサー

■黄金ラガー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/645_1_b5bc6477832bbeeb07402a2113a04b16.jpg?v=202604210351 ]

※２０歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

カインズは今後も、変化する社会環境の中で、くらしを支える生活必需品と価値ある商品をお値打ち価格で提供し、皆さまのくらしを支えてまいります。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に265店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/645_2_714d847c4cdf6f0fc18f7c018cb6bde1.jpg?v=202604210351 ]