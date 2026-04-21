【中高生限定・無料招待】次世代バンド「クレイジーウォウウォ!!」スペシャルライブ開催決定！

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

次世代シーンを牽引する大注目の4人組オルタナティブ・ポップロックバンド「クレイジーウォウウォ!!」が、2026年6月21日(日)に東京・西葛西で開催されるエンタメフェス『エンタメ西葛祭2026 ～ここがエンタメの超特区～』に出演いたします。本日より、中高生を対象とした無料招待の事前抽選申し込みを開始いたしました。

■ 私たちが「クレイジーウォウウォ!!」にオファーした理由。

詳細を見る :https://www.tsm.ac.jp/opencampus/29014/

バンドサウンドにボカロやラップを融合させ、会場を一瞬で一つにする「クレイジーウォウウォ!!」。今、次世代シーンを牽引する彼らのライブパフォーマンスは、圧倒的な熱量と一体感に溢れています。

エンターテイメントのプロを育成する本校が、今回彼らをスペシャルゲストに迎えた最大の理由は、その圧倒的な才能と本校が誇るプロ仕様のステージ環境を掛け合わせることで、究極の「没入感」を生み出せると確信したからです。

■ 次世代を担う中高生へ向けた、完全無料のプレミアムライブ！

本ライブは、TSMとFC TOKYOの合同フェス『エンタメ西葛祭2026』の目玉企画として実現しました。中高生限定・完全無料で体験できる貴重な機会となります。

【GUEST ARTIST：クレイジーウォウウォ!!】

2024年結成、平均年齢20歳の4人組オルタナティブ・ポップロックバンド。邦ロックを軸にボカロ的メロディやラップ、シティポップの要素を融合し、“踊れるダンスロック”を展開。中毒性ある楽曲と一体感のあるライブで注目を集め、次世代シーンを牽引する存在。

▽ライブ観覧・事前抽選お申し込みフォーム▽

https://www.tsm.ac.jp/opencampus/29014/

■ 『エンタメ西葛祭2026 ～ここがエンタメの超特区～』イベント概要

当日はライブだけでなく、体験レッスンやキッチンカーなども多数出店予定。ライブの前後も1日中「エンタメの世界」に没入できる祭典です。

開催日： 2026年6月21日(日) 10:00～16:00（入退場自由）

対象： 中学生・高校生（参加費無料）

会場： TSM（東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校） / FC TOKYO（東京俳優・映画＆放送専門学校）

詳細・公式HP：https://www.tsm.ac.jp/opencampus/29014/

https://www.tsm.ac.jp/opencampus/29014/