Amazonギフトカードが当たる公式Ｘフォロー＆引用リポストキャンペーンを実施します！

株式会社アサンテ

シロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する株式会社アサンテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮内 征）（以下アサンテ）は、2026年4月1日（水）に鹿児島県鹿児島市に九州エリア初となる「鹿児島営業所」を開設いたしました。これを記念して、4月20日（月）よりアサンテ公式Xにて、Amazonギフトカードが当たる「フォロー＆引用リポストキャンペーン」を実施します。

キャンペーン概要

【応募方法】

１. アサンテ公式Xアカウント 「シロアリ探知犬ノア@アサンテ【公式】」（＠noah_asante）をフォロー

２. 投稿されるキャンペーンポストを ＃アサンテ をつけて引用リポスト

【応募期間】

2026年4月20日（月）～4月30日（木）23：59

【プレゼント内容】

Amazonギフトカード1,000円分 50名様

【抽選・当選連絡】

キャンペーンにご応募いただいた方の中から抽選のうえ、当選者を決定いたします。当選者には公式Xアカウント（＠noah_asante）よりXのダイレクトメッセージ機能でAmazonギフトカード（コードタイプ）をお送りします。

【キャンペーン募集要項】

詳細はキャンペーンポストをご確認ください。

https://x.com/noah_asante/status/2046061299239690284?s=20

アサンテ鹿児島営業所について

アサンテは1970年の創業以来、シロアリ防除施工や地震対策をはじめとする総合ハウスメンテナンス事業を中心に、全国のお客様へサービスを提供してまいりました。近年アサンテは、西日本エリアへの事業拡大を図っており、このたび九州エリア初となる新たな拠点として鹿児島営業所を開設いたしました。

名称：株式会社アサンテ 鹿児島営業所

所在地：鹿児島県鹿児島市鷹師2丁目5番1号

アートハンズ1F

TEL：099-822-1225

FAX：099-822-1226

開設日：2026年4月1日

https://www.asante.co.jp/area/kagoshima/kagoshima-office/

住まいと暮らしを守る！アサンテのシロアリ防除プロフェッショナル「シロアリバスターズ」

シロアリバスターズは、50年以上の歴史と実績を持つアサンテが誇る、シロアリ防除のプロフェッショナル集団です。シロアリの生態や木造家屋の構造を知り尽くした高度な専門知識と、訓練を重ねた確かな技術力で、徹底した調査から施工、充実のアフターサービスまで、業界最高品質のサービスで大切なマイホームをお守りします。お客様に寄り添い、透明性の高い最適な対策をご提案することを第一に、大切な住まいをシロアリ被害からお守りします。無料の床下診断も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<株式会社アサンテについて>

アサンテは1970年に三洋消毒社として東京都府中市にて創業し、以降半世紀以上にわたってシロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する事業会社です。「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として掲げ、お客様の安全と安心、ならびに木造家屋の長寿命化を実現し、ひいては環境保全や我が国の「木の文化」を未来に繋げることを目指しています。

＜株式会社アサンテの公式サイト・公式SNS＞

公式サイト https://www.asante.co.jp/

X「シロアリ探知犬ノア@アサンテ【公式】」 https://x.com/noah_asante

公式YouTubeチャンネル「シロアリバスターズ by アサンテ」 https://www.youtube.com/@noah_asante.termite

インスタグラム「アサンテ | 安心・安全な住まいづくり」 https://www.instagram.com/noah_asante.termite/