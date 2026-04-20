文書処理自動化ソリューション「LINE WORKS PaperOn」がアップデート。AI-OCRと生成AIで、非定型文書を高精度にデータ化する「”AIおまかせ”モデル」、ファイル自動仕分け機能を追加。

LINE WORKS株式会社

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、高精度AI-OCRを活用した文書処理自動化ソリューション「LINE WORKS PaperOn」のアップデートを実施し、提供を開始したことをお知らせします。

今回のアップデートでは、AI-OCRと生成AIで、非定型文書を高精度に解析・データ化する「”AIおまかせ”モデル」および、帳票・書類の内容に応じて適切なプロジェクトへ自動的に仕分けする「ファイル自動仕分け（プロジェクトの自動分類）」を新たに追加しました。そのほか、「読み取り結果の修正・変換」を自動化・省力化する複数の機能を強化しました。

また、「LINE WORKS」との連携を強化し、モバイル端末で撮影した帳票・書類（注文書、納品書など）を、トークやメールで、複数まとめて直接アップロードできるようになりました。アップロードした帳票・書類はLINE WORKS Driveへ自動保存することも可能です。

これにより、あらゆる紙書類のデータ化をさらに高精度かつスムーズに行うことが可能となることに加え、帳票・書類の受領から読み取り・データ化、後続システム（会計、販売管理、基幹システム等）へのデータ連携の工数を大幅に削減し、「紙」が存在する業務のさらなる効率化と迅速なデータ活用を実現します。

■「LINE WORKS PaperOn」について

「LINE WORKS PaperOn」は、世界最高水準の認識精度(※1)のAI-OCR技術で、あらゆる帳票や、請求書・領収書・注文書・申請書などの紙書類を読み取り、修正/データ変換・システム連携・保管までをひとつのツールで実現する文書処理自動化ソリューションです。

紙書類やFAX受信書類に加え、PDF・スマートフォン撮影画像や手書きのメモを含む多様な入力形態に対応し、あらゆる文字情報を迅速にデータ化します。データ化した情報は、会計・販売管理システムや、基幹システム等へアップロードし、後続の業務処理を行うことが可能です。

製品ページURL： https://line-works.com/paperon/

※1：ICDAR, ECCV での 2022 年 9 月 28 日時点の実績

■提供背景

生産性向上やデータ活用推進を背景にペーパーレスの取り組みが浸透するなか、取引先の事情や、業務プロセス上の制約などを理由に、いまなお多くの現場業務で紙書類が利用されています。

当社の調査(※2)では、従業員1,000名未満の中小・中堅企業の約9割が、日常業務で紙書類を利用していることが明らかとなり、依然として、紙書類は業務に欠かせないものであることがうかがえます。

なかでも、取引先や、確認項目が多岐に渡る製造・小売・卸の現場では、請求書や注文書といった帳票に加え、非定型の文書や手書きのメモなど、さまざまな形態の紙書類が多く存在します。

このような中、業務上なくすことが難しい紙書類のデータ化手段として、OCRツールを導入する企業が増加しています。

ツールの導入により、転記・入力業務の省力化や人為的ミスの削減が期待できる一方で、実運用においては、「帳票・書類の仕分け作業（どの帳票を、どの処理に振り分けるかの判断）」や「読み取り結果の確認・修正作業」、「帳票・書類ごとのOCR用テンプレート作成・追加の手間」といった、有人対応を要する、データ化の“前後工程”が新たなボトルネックとなり、期待した効率化や工数削減につながらないケースも少なくありません。当社の調査(※2)では、AI-OCRツール導入企業のうち約1割が「AI-OCRツールを過去に利用していたが、現在は利用していない」と回答しており、業務活用における難しさも浮き彫りとなりました。

当社ではこのたび、読み取りプロセスだけでなく、紙書類のデータ化における“前後工程”を一体的に最適化することで、こうした現場課題を解消すベく「LINE WORKS PaperOn」のアップデートを実施しました。

※2：出典 LINE WORKS自社調査「ペーパーレスの取り組み状況に関するインターネット調査」 2026年3月(n=965)

■アップデート詳細

1.ファイル自動仕分け（プロジェクトの自動分類）機能の追加

アップロードした帳票・書類・画像などのファイルの内容を解析し、事前に設定したキーワードに基づいて適切なプロジェクトへ自動で分類します。これにより、従来必要であった仕分け作業が不要となり、大幅な工数削減を実現します。

＜ファイル自動仕分け機能の実行イメージ＞

2.”AIおまかせ”モデルの追加

AI-OCRと生成AIを組み合わせ、従来のOCRでは難しい非定型文書を理解・解析します。取引先毎にレイアウトが異なる注文書など、フォーマットが異なる文書や自由形式の文書でも読み取るべき項目を認識・理解して読み取ります。

独自のOCRと生成AIを組み合わせることで、生成AI単体で読み取るより高い精度を実現しました。

＜画面イメージ＞

3.読み取り結果の修正/変換機能の強化

読み取り結果の確認・修正に要する工数削減を支援すべく、以下３つの機能を強化しました。

- AIによる修正提案前後の文字の関係から「単語」や「文章」として自然に感じる文字に修正します。文字単体では誤認識が起こりやすいケースにおいても、高い精度を実現します。- 過去の修正履歴を適用読み取り後のデータの間違いを一度修正した後、同じ間違いがあった場合に過去の修正履歴から修正案を提示します。繰り返し発生しがちな修正作業の手間を削減します。- マスターデータによる変換PaperOnで読み取った値や文字列を、ユーザー定義のマスターデータに基づいて自動的に補完・変換します。コード変換や表記揺れ補正、社内向けフォーマットへの整形などを自動化し、手入力によるデータ整形の手間が不要になります。

＜自動変換実行イメージ＞

4.LINE WORKSとの連携強化

- LINE WORKS Driveに、文書原本を自動保存PaperOnにアップロードされた文書の原本画像をLINE WORKS Drive内に自動で保存します。プロジェクトごとに任意の共有フォルダを指定できるため、データの管理、監査対応がスムーズになります。- 「LINE WORKS」から直接、複数データのアップロードに対応スマホ・モバイル端末で撮影したデータを「LINE WORKS」のトークやメールから複数まとめて直接アップロードすることが可能になりました。現場で作成した日報・点検表・作業報告書などを撮影して送るだけで、その場で事務作業を完了できます。

■提供対象プラン

”AIおまかせ”モデル、AIによる修正提案はスタンダードプランおよび、アドバンストプランで利用可能。

そのほかの機能は、全プラン（ライトプラン、スタンダードプラン、アドバンストプラン）で利用可能。

LINE WORKS株式会社 プロダクトセールス本部 ビジュアルソリューション営業部 部長 林将史よりコメント

多くの企業で、「紙はなくすべき」「DXならすべてデジタル化すべき」といった正論が先に立ちがちです。 しかし私たちは、その正しさだけでは現場は変わらないと考えています。フォーマットがバラバラのFAX注文書や手書きの製造日報、点検表、納品書など、紙が今なお最も自然で優れた記録・伝達手段である業務は数多く残っています。

本当に負荷になっているのは紙そのものではなく、その後に発生する転記、確認、変換といった処理業務です。ここに時間も人手も取られ、ミスが起きれば手戻りが増え、現場は本来の仕事ではなく“整える仕事”に追われ続けてしまいます。

PaperOnが目指すのは、きれいなデジタル化ではなく、毎日の業務が確実に軽くなる体験です。紙を無理になくすことではなく、紙が残る現実を前提に後工程を自動化し、現場のスピードを取り戻すことに貢献します。今後も、紙業務にかかる負荷を減らすことで、お客様の業務品質向上と人材の有効活用に貢献し、現場のスピードと意思決定を加速させるプロダクトへ進化させていきます。

■ご参考

業界別：導入効果が出やすい活用領域（例）

- 製造業購買・検収・品質関連など帳票種類が多い領域において、ファイル仕分けによる初動工数の削減と、”AIおまかせ”モデルによる帳票追加時の負荷軽減が期待できます。また、修正工数削減機能により、確認・修正の手戻りを減らし、処理リードタイム短縮に貢献します。- 小売業店舗・本部・取引先にまたがる書類処理で量が増えやすい領域において、仕分けと修正の工数削減が効きやすく、繁忙期の滞留抑制につながります。- 卸売業取引先数が多く帳票のバリエーションが増えやすい環境において、”AIおまかせ”モデルにより帳票追加・変更への対応を省力化し、AIによる修正提案・マスターデータによる変換により例外処理の負担を低減します。結果として、入力・転記・照合にかかる日々の処理負荷を抑えます。

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。