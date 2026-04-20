ナハト、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」にて２部門を受賞

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、TikTok for Businessが主催する「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」において、Sales Growth部門「Rising Star Partner Award」およびStrategic Sales部門「Lead Generation Growth Award」の2つの賞を受賞いたしました。なお、Sales Growth部門での受賞は2年連続となります。

TikTok for Business Japan Agency Awards 2026とは

本アワードは、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に貢献をした広告代理店の功績を称える制度です。 進化を続けるTikTokの特性を深く理解し、売上成長・専門領域の知見・プロダクト活用・クリエイティブ戦略など、多角的な視点から優れた取り組みを行った代理店が選出されます。

受賞の背景

この度ナハトは、以下の2部門においてその実績を評価されました。

・Sales Growth部門 Scale Driver Award「Rising Star Partner Award」

前年比200％以上の売上成長を達成するなど、急成長を遂げた企業に贈られる賞です。ナハトは昨年に引き続き、2年連続での受賞となりました。

・Strategic Sales部門 Market Growth Award「Lead Generation Growth Award」

リード広告（顧客獲得）領域において、高い売上成果を実現し、中長期的な取り組みを通じて持続的なビジネスインパクトを創出した実績が評価されました。

表彰式の様子

2026年4月16日（木）、都内にて授賞式が執り行われました。

代表取締役 安達 友基 コメント

「この度は、2年連続の『Rising Star Partner Award』、そして新たに『Lead Generation Growth Award』という栄えある賞をいただき、大変光栄に存じます。今回の2つの受賞は、ナハトが掲げる『利益に繋げるマーケティング（Profitable Marketing）』を、TikTokというプラットフォームを通じて高いレベルで体現できた結果だと確信しております。今後もTikTokの持つ可能性を最大限に引き出し、クライアントの皆様の事業成長に直結するマーケティングパートナーとして、さらなる飛躍を目指してまいります。」

TikTok for Businessとは

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。（https://tiktok-for-business.co.jp/）



株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。



【受賞・選出歴】

2023年

・「Meta Business Partner」選出

・「TikTok for Business Japan Agency Awards 2023 Rising Star部門 シルバー」受賞

・「GooglePremierPartner」選出

2024年

・「Meta Agency First Awards Japan 2024『Planner of the Year』（取締役栗田）」受賞

・「X広告認定代理店」選出

2025年

・「LINEヤフーSales Partner」選出

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 11位」受賞

・「働きがいのある会社 女性ランキング 中規模企業部門 5位」受賞

・「Meta Agency First Awards Japan 2025『Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration』」受賞

2026年

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 1位」受賞

・「働きがいのある会社 女性ランキング 中規模企業部門 3位」受賞

・「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」受賞

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）(https://nahato.co.jp/)】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp