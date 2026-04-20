「魔法つかいプリキュア！」 10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE　～キュアップ・ラパパ！フラワーカフェへようこそ～　カフェ&グッズ情報公開！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、5月2日(土)より3都市の洒落CAFEにて、シリーズ10周年を迎える「魔法つかいプリキュア！」とのコラボカフェを開催いたします。

本コラボは、東京・原宿のハラカド店、福岡・博多の博多マルイ店に加え、4月30日(木)新規オープンとなる大阪・心斎橋BIGSTEP店でも実施。作品の世界観やキャラクターをモチーフにした、彩り豊かなオリジナルメニュー（ドリンク・スイーツ・フード）を提供いたします。

また、キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの描き下ろしビジュアルが新登場。会場とECサイト「Aniqueショップ」にて、同イラストを使用したオリジナルグッズも販売いたします。

■開催概要

イベント名： 「魔法つかいプリキュア！」 10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE

～キュアップ・ラパパ！フラワーカフェへようこそ～

開催期間： 2026/05/02(土)～05/16(土)

【東京】洒落CAFEハラカド店

東京都渋谷区神宮前6丁目31-21原宿スクエア内 東急プラザ原宿ハラカド6F

11:00～23:00（L.O. フード 22:00 / ドリンク22:30)

📍https://maps.app.goo.gl/Q255kc6P8LCcKTYQ8

※ハラカド店はフードコート方式の店舗です。

【大阪】洒落CAFE心斎橋BIGSTEP店

大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 心斎橋BIGSTEP 3F

11:00～22:00（L.O. フード 21:00 / ドリンク21:30)

📍https://maps.app.goo.gl/FZyNqwEuPrShis3NA

【福岡】洒落CAFE博多マルイ店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号博多マルイ3F

10:00～21:00（L.O. フード 20:00 / ドリンク20:30）

📍https://maps.app.goo.gl/9cqWgPHq1ugkQ3fi9

EC販売期間： 2026/05/02(土)～05/16(土)

■ご予約方法や購入制限に関しまして

後日下記詳細ページより発表いたします。

https://shop.anique.jp/blogs/news/mahopuri

【原宿】ハラカド店 X：https://x.com/share_anique

【大阪】ハラカド店心斎橋BIGSTEP店 X：https://x.com/share_bigstep

【福岡】博多マルイ店 X：https://x.com/share_fukuoka

■コラボメニュー

キャラクターや作品をイメージしたメニューをご用意しました。

★ドリンクメニューは各キャラの「アクリルチャーム」付き

※おひとり様ドリンク４点・フード2点・メロンパン１点まで

※メロンパンは1日あたりの販売数量に制限がございます

※アクリルチャームのキャラクターは固定となります。

※メニュー画像はイメージです。

※メニュー・特典はなくなり次第終了となります。

■注文特典

コラボメニューを1品ご注文ごとに、「オリジナルコースター（全4種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第配布終了となります。

■グッズ販売

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを、店頭およびECサイト「Aniqueショップ」にて同時販売いたします。

販売期間：2026/05/02(土)10:00～05/16(土)23:59

▼Aniqueショップ（通販サイト）

https://shop.anique.jp/

■グッズ購入特典

期間中、対象商品のご購入3,300円(税込)ごとに「オリジナルブロマイド（全4種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※カフェ会場とweb販売で絵柄が異なります。

※なくなり次第配布終了となります。

■「魔法つかいプリキュア！」作品紹介

公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/mahotsukai_precure/

■著作権表記

(C)東映アニメーション

■洒落CAFEとは

洒落CAFEは、Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）がプロデュースする、“ポップカルチャーと食”をクロスさせた体験型カフェです。

2022年に福岡・久留米で創業し、SNSで話題を集めた進化系あげパンを看板商品に展開してきました。

原宿店オープンに伴い、新たに創業160年の老舗・浜佐園の抹茶を使用した本格抹茶メニューや、人気アニメとのコラボメニュー＆ドリンク、ここでしか買えない限定グッズも取り揃え、訪れるたびに新たな発見と楽しさをご提供します。

■店舗概要

洒落CAFE ハラカド店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6F

営業時間：11:00-23:00（ハラカドの営業時間に準ずる）

Instagram： https://www.instagram.com/sharecafe_harakado/

X： https://x.com/share_anique

洒落CAFE 心斎橋BIGSTEP店

所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 心斎橋BIGSTEP 3F

Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_shinsaibashi/

X：https://x.com/share_bigstep

洒落CAFE 博多マルイ店

所在地：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3F

営業時間：10:00-21:00（博多マルイの営業時間に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_fukuoka_/

X：https://x.com/share_fukuoka