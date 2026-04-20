【滑り止め要らず】野球界のトップインフルエンサーや日本一の強豪チームが続々導入。打撃を革新する日本発グリップテープメーカー 『バッターズ』が始動！

バッターズジャパン合同会社

バッターズジャパン合同会社（代表：高野勇太、本社：神奈川県横浜市）は、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始いたしました。「滑り止めは要らない」 驚異のグリップ力を実現。野球界のトップインフルエンサーや日本一の強豪チームが続々導入。滑り止め（スプレー等）の使用に制限が多い学生野球や、雨天時の過酷な環境下でも、変わらないグリップ力を提供します。

VATTERS（バッターズ）は 2026年4月に始動した、打撃のパフォーマンスを支える『グリップ力』を追求する日本発のグリップテープ専門ブランドです。

クラウドファンディングURL：https://www.makuake.com/project/vatters2026spring/

■ グリップ力から「打撃の本質」を見つめ直す

VATTERS （バッターズ）が届けたいのは、単なる「高性能なグリップテープ」ではありません。

創業者・高野がこの事業を始めた背景には、「最先端のバットを使えばヒットが打てるのか？」という問いがあります。もちろん、道具の進化は打撃を助けます。しかし、ヒットを生む真の主役は、選手自身の磨き抜かれた技術と、迷いのない力強いスイングです。そのポテンシャルを100%引き出すための「土台」こそが、グリップ力であると私たちは信じています。古くから日本の野球文化では、グローブの手入れは道具を大切にする象徴として重んじられてきました。その一方で、バットと選手を繋ぐ唯一の接点である「グリップ」の状態は見落とされがちだったのも事実です。私たちは、この見落とされがちだった「グリップ」という要素に光を当て、日本の野球文化に新たな打撃の本質を伝えるべく、グリップテープ専門ブランドとして歩み始めました。

(写真) バッターズジャパン高野

[略歴] バッターズジャパン代表：高野勇太

1994年生まれ、千葉県木更津市出身。2012年、木更津総合高校の4番として夏の甲子園に出場。初戦の大阪桐蔭高校戦にて、後にプロで活躍する藤浪晋太郎投手からバックスクリーンへの本塁打を放つ。大学、独立リーグでのプレーを経て、2020年に現役引退。

引退後、米国電気自動車大手テスラモーターズにてビジネスキャリアを積み、グローバルビジネスを学ぶ。2026年春、自身の原点である野球界へ「打撃の革新」を届けるべく、グリップテープ専門ブランド『VATTERS』を始動。

■ どんな環境でも「振り切れる」自信を

本製品は、元プロ選手やアマチュアトップ選手の知見をもとに、徹底的にスイングの安定性を追求して開発されました。創業者・高野自身も甲子園で本塁打を放った経験を持つ野球人であり、「強く振り切れる状態を常につくること」の重要性を誰よりも理解しています。 特に雨天や多湿な環境でも滑りにくいよう設計された特殊コーティングは、水分の侵入を抑え、安定した摩擦力を維持。どんなコンディションでも、選手が迷いなくスイングできる環境を支えます。

(動画) 特殊コーティングにより、雨にも強いグリップを実現

■ プレースタイルで選べる2つのラインナップ

選手の繊細な感覚に応えるため、硬度の異なる2タイプを展開いたします。

（写真上）バッターズのベースモデル▶バッターズ【ソフトモデル】

柔軟なナイロンと高耐久樹脂のハイブリッド構造に、特殊ポリウレタンコーティングを施したバッターズのベースモデル。手に馴染む柔らかさと、指先の感覚を損なわない究極のフィット感を両立した、バッターズベースモデルです。

[素材構成]

素材：ナイロン＋ PET樹脂素材

仕上げ：ポリウレタンコーティング

（写真上）耐久性特化の限定モデル▶バッターズ【ハードモデル】

「練習量に耐えうる、タフなグリップが欲しい」そんな声に応えるべく、生まれたのがハードモデルです。耐摩耗性に優れた樹脂素材にナノレジンコーティングを採用。レザーのような質感を追求し、練習量の多い選手やタフな環境下でグリップ力を維持する耐久性特化の限定モデルです。

[素材構成]

素材：ポリウレタン＋ PET樹脂素材

仕上げ：レジンコーティング

■ 【野球界のトップインフルエンサーによる実戦評価】

本製品の展開にあたり、野球系YouTubeチャンネルとして絶大な影響力を誇る「トクサンTV」野球チーム天晴様でも使用いただいております。実際にグリップ力を実戦形式で検証いただきました。トップレベルの技術を持つプレーヤーの視点からも、その高い操作性と安心感が評価されています。

トクサンTV紹介動画リンク：https://youtu.be/BfCc-cRyjoY?si=MzcpxLlgVlSL57Qz

■ プロジェクト概要

プロジェクト：【元プロ野球選手監修】雨でも滑りにくい、硬度を選べる高機能グリップ｜バッターズ

公開URL： https://www.makuake.com/project/vatters2026spring/

先行販売期間： 2026年4月1日～5月30日

サポーター限定特典： 今回のMakuakeプロジェクトでの購入者には、「バッターズ公式サイトにて1年間15%OFF」で商品を購入できる特別メンバーカードを付与いたします。

■ 会社概要

会社：バッターズジャパン合同会社

本社：神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番地1クロスゲート7階

代表者：高野 勇太

事業内容：野球用品の企画・製造販売、ブランド運営

URL：https://vatters.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/vatters.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

バッターズジャパン合同会社

https://vatters.com/

MAIL：info@vatters.com