DLEがオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を務めた『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌を歌うのはHey! Say! JUMP、ノンクレジットエンディング映像（歌詞付）を解禁！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）がオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当するTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』（原作：森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）の歌詞付きノンクレジットエンディング映像が公開されました。

■ノンクレジットエンディング映像解禁

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=42sALQ9hzKI ]

Hey! Say! JUMPが担当する主題歌「CUE CUE CUTE」にあわせ、まるで映画の名シーンのようなカットが繋がれ、さまざまな場所を旅するアシベとゴマちゃんが描かれています。

本映像では初公開となる歌詞と主題歌に合わせたダンスシーンもあり、一緒に歌って踊りたくなる映像となっております。ぜひ何度でもお楽しみください。

アーティスト ：Hey! Say! JUMP

楽曲名 ：CUE CUE CUTE

作詞・作曲・編曲 ：三島想平(cinema staff)

■ゴールデンウィーク期間は無料配信も

5月3日（日）～5月9日（土）のゴールデンウィーク期間限定で、第1～4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定しました。

放送を見逃してしまった方も、もう一度見たい方も、ぜひこの機会にお楽しみください。

期間 ：2026年5月3日（日）12:00～5月9日（土）23:59

配信話 ：1～4話

配信先 ：アニメ「小3アシベ QQゴマちゃん」公式チャンネル

（ https://www.youtube.com/@QQgomachan ）

■作品概要

＜アニメ公式＞

HP ：https://qq-gomachan.com

X ：https://x.com/qq_gomachan

YouTube ：https://www.youtube.com/@QQgomachan

TikTok ：https://www.tiktok.com/@qq_gomachan

原作：森下裕美「小３アシベ QQゴマちゃん」（双葉社「漫画アクション」連載中）

＜キャスト＞

アシベ ：松岡 美里

ゴマちゃん ：神月 柚莉愛

＜スタッフ＞

監督／キャラクターデザイン：山脇光太郎

脚本 ：福田裕子 赤尾でこ

美術監督 ：村山茉優

音楽 ：松野恭平

音響監督 ：桑原一輝

アニメーション制作 ：株式会社ディー・エル・イー

製作 ：「小3アシベ QQゴマちゃん」製作委員会

(C)︎森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京

＜放送情報＞

タイトル ：「アニもり！」

放送日時 ：2026年4月12 日(日)から毎週日曜あさ07:00～07:30

放送局 ：テレ東系6局ネット

テレビ東京,テレビ大阪,テレビ愛知,テレビ北海道,テレビせとうち,TVQ九州放送

番組公式HP ：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/animori/

＜配信情報＞

【見放題配信】

DMM TV、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、ｄアニメストア for Prime Video、Hulu、Lemino、U-NEXT/アニメ放題、アニメタイムズ、バンダイチャンネル

【レンタル配信】

バンダイチャンネル、HAPPY!動画



【見逃し配信】

Tver、YouTube

■「オルタナティブ・アニメ」事業とは

オルタナティブ・アニメ事業とは、テレビ放送や配信を目的とした30分のアニメ・シリーズ（１クール、全12話）をメインの領域として、DLEのAdobe Animateによる制作ノウハウを活かし進化させたミドルクオリティのアニメーションを通常の2Dアニメ会社よりも短期間で制作するというものです。

脚本・演技・テンポの良さを強みとして、作品の体温を失わないスピード感で企画から公開まで実現するDLEならではのアニメーションスタイルです。

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル7階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメ・

キャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に 2014 年に東証に上場。IP オーナーとして自社

コンテンツの開発・活用をはじめ、ミドルクオリティのアニメーションを短納期で実現させ

る「オルタナティブ・アニメ」事業も展開。2025 年には AI 映像スタジオ「OBETA AI

STUDIO」を開設するなど、AI と IP を組み合わせた新たなコンテンツビジネスを加速させている。