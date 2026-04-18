【TAC公務員（経験者採用）】4/21（火）オンラインで開催「元公務員が講師！経験者採用向けガイダンス」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員への転職を検討されている方へ向けて「元公務員が講師！経験者採用向けガイダンス」を、オンラインで開催します。

2026年4月21日（火）19:00 ～20:15 元公務員で採用担当の経験もある原野講師が登壇します！予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#006

TAC公務員（経験者採用）講座では、2026年4月21日（火）19：00～、元公務員で採用担当も経験のある原野講師によるオンラインガイダンスを開催します。

オンラインガイダンスでは、実際に民間から公務員へ転職した講師が経験者採用区分の試験制度のほかに、民間（または公務員）から公務員へ転職するメリット、公務員の仕事内容や向いている人の特徴など、お話します。

当日はQ&Aタイムを設け、講師に経験者試験や公務員に関する様々な質問をすることができます。参加者のご質問に最後まで丁寧にお答えします。

※オンラインガイダンスは、参加者の顔や氏名が他に映ることはなく、入退室も自由です。

■対象

概ね20代後半以降の、民間企業等で一定年数の職務経験をお持ちの方



■内容

まず知っておきたい『社会人が受験できる公務員試験』を皮切りに、『公務員の試験制度の違い』『主な社会人枠試験』へと説明は続きます。最近の公務員試験の傾向を交えながら、ゼロからでもわかるようにご案内していきます。一次試験の基礎学力を測る教養択一試験の出題科目や、経験者区分のキーとなる職務経験論文や職務経験面接といった経験者区分特有の対策についての説明もいたします。



■講師

原野 哲也 講師(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/koushi/harano.html)



■日時／場所

2026年4月21日（火）19：00～20：15

※オンラインで開催します

予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#006

- 担 当 講 師民間企業から公務員へ転職し、採用担当も経験！

TAC公務員講座経験者コース担任 原野 哲也 講師(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/koushi/harano.html)

民間企業から特別区に入区。

福祉、教育、政策企画、人事、施設管理、産業振興と表舞台から裏方まで区民、職員を支える業務を網羅。

20年以上の管理職経験はもとより、副区長として区の行政全般をけん引。

第一線で活躍し続けたまさに公務員キャリア！



原野講師から、これから公務員を目指す方へ一言

まず印象として「明るく・元気・素直・爽やか」この４つは重要です。こういう人なら誰でも一緒に働きいたいと思いますし、人からも好感を持たれるでしょう。次に、何事にも積極的に取り組む人です。仕事においても常に「なぜこの方法をとっているのか。もっと良い方法はないか。」と費用対効果を意識し、改善点を考えている人がいいですね。公務員に対して「与えられた職務をきちんとこなす人」というイメージを持つ人もいると思いますが、それは基本の一つに過ぎません。今は改革・変化の時代です。常に住民のことを念頭に、課題に正面から立ち向かう姿勢が求められています。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#006

＜秋試験経験者区分＞人物試験特化型本科生が開講！

【対象者】論文、面接の対策をしたい経験者区分受験者詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/komuin_crs_minkan_saiyo_jinbutsu.html択一対策は不要！今、あなたが磨くべきは「伝える力」です。

択一試験がない自治体を受験する方、論文と面接に不安な方にオススメの、人物試験対策に焦点を当てたコースです。“自分の言葉で伝える”ことを重視し、構成や表現方法をおさえ合格を目指します。

１.【注目！】担当講師は“公務員”としてのキャリアが違う！

ＴＡＣの強みは「講師（指導者）」のクオリティです。公務員への転職活動を「誰に相談するか？？」という視点が極めて重要となってくると考えてます。当コースの担当講師は、公務員としての専門知識と実務経験を豊富に持っています。公務員としてのキャリアパスを歩んできた講師が、 受験生に実際の現場での知識と経験を伝えることができます。

２．職務経験論文[論文ありコース]・面接指導も本科生なら何度でもOK

対策が難しい人物試験、論文もTACなら安心！論文添削・面接練習を何度でも利用することができます。公務員になるための心構え、求められる人物像を知った、元公務員の講師が担当しますので、あらゆる観点から自分の回答を追究し、練習を重ね、自信をもって本試験に臨みましょう。

３．公務員の仕事を理解する、行政の基礎知識

最低限知っておきたい行政に関する知識や実務の視点から行政の仕事理解、求められる人材を学び、 志望動機形成につながる講義を装備。公務員への理解を深める準備を万全です。

４．選べる『論文あり／なし』

技術系や専門職区分など論文試験のない自治体を受験する方や、論文も含めて対策したい方の ニーズに応え、論文対策の有無はご自身の志望先に応じて選べます。

５．経歴書や面接カードの添削も対応

TAC WEB SCHOOLから質問メールを利用し、職務経歴書や面接カードの添削もサポート！ 自治体や官公庁でキャリアを重ねた元公務員講師が、採用する側の視点で添削します。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/komuin_crs_minkan_saiyo_jinbutsu.html

学習内容・カリキュラム

公務員になるための 行政基礎知識（全8回）

公務員試験を受験するに当たって、最低限知っておきたい行政に関する知識を身につける1講義約30分の講義です。

教材：レジュメ（発送なし、講義pdfにて提供）

行政実務の視点から学ぶ｜特別講義（全3回）

元公務員幹部職員の講師が行う、行政実務の視点から行政の仕事理解、求められる人材を学び、志望動機形成につながる約60分の講義です。

教材：レジュメ（発送なし、講義pdfにて提供）

論文対策講義（全3回）／論文対策演習（全2回）【論文ありコース】

論文練習・試験の経験が少ないか、遠ざかっている社会人受講生に向けてまずは基本・準備練習として、一般枠の課題を扱い、講義で構成の練り方や評価ポイントを学びます。

教材：論文対策テキスト（2冊）、演習冊子（２冊）、答案用紙（10枚）

職務経験論文講義（全1回）【論文ありコース】

職務経験を駆使して論ずること意識し、公務員として必要な文章を書ける基本能力を培います。論文推奨課題からトレーニングしていただくものになります。

教材：レジュメ（発送なし、講義pdfにて提供）、職務経験論文専用答案用紙（10枚）

※職務経験論文対策講義には、模範解答などの提供はございません。

職務経験面接講義（全1回）

社会人での経験を公務にどのように活かせるか、公務員のあり方 に対する考え方 、基本姿勢を学ぶ約90分の講義です。

教材：レジュメ（発送なし、講義pdfにて提供）

模擬面接（1回+α）

模擬面接では、志望動機や自己PR はもちろん、様々な質問に対する対応方法を、実践を通じて磨くことができます。オンラインでのカウンセリング時も相談の他、面接練習ができます。

※模擬面接は2026年10月頃実施予定です。それ以外につきましては、カウンセリングをご利用ください。

※本コースの各種サービスの有効期限、講義視聴は2026年12月25日となります。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keiken_komuin/komuin_crs_minkan_saiyo_jinbutsu.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html