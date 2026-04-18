reGretGirl、2026年9月よりワンマンツアー「reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 ″Fall in LOVE″」を開催！

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日本コロムビア株式会社


大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが2026年9月よりワンマンツアー「reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 "Fall in LOVE"」を開催することを発表した。




2026年秋から半年間をかけて全国15箇所を巡る本ツアー。年明けに迎えるツアーファイナルは、彼らが愛する地元・大阪で開催される。昨年、結成10周年を迎え、全国を回った"for LOVERS" ツアーを経て、さらにパワーアップしたreGretGirlのパフォーマンスを会場で体感しよう。




現在、ファンクラブ有料会員を対象とした最速先行チケットを受付中。通常価格より500円お得になる特別割引を実施しているので、ぜひこの機会にチェックしてほしい。




○reGretGirl Official Fan Club "ルート26"へのご入会はこちら


https://www.regretgirl.com/feature/entry




詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックしよう。


今後も様々な活動を行っていく予定なので、彼らにぜひ注目してほしい。




【ライブ情報】







＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 "Fall in LOVE"＞




2026年9月19日(土) 愛媛　松山サロンキティ


OPEN　17:30/START 18:00




2026年9月20日(日) 香川　高松DiME


OPEN　17:00/START 17:30




2026年10月25日(日) 栃木　HEAVEN'S ROCK 宇都宮VJ-2


OPEN　17:00/START 17:30




2026年11月1日(日) 広島　広島Live space Reed


OPEN　17:00/START 17:30




2026年11月3日(祝火) 大分　大分DRUM Be-0


OPEN　17:00/START 17:30




2026年11月7日(土) 宮城　仙台Rensa


OPEN　17:15/START 18:00




2026年11月12日(木) 北海道　札幌PENNY LANE24


OPEN　17:45/START 18:30




2026年11月14日(土) 北海道　旭川CASINO DRIVE


OPEN　17:30/START 18:00




2026年11月23日(祝月) 岡山　岡山IMAGE


OPEN　17:00/START 17:30




2026年12月12日(土) 長野　長野CLUB JUNK BOX


OPEN　17:30/START 18:00




2026年12月13日(日) 石川　金沢EIGHT HALL


OPEN　16:45/START 17:30




2026年12月20日(日) 福岡　福岡DRUM LOGOS


OPEN　16:45/START 17:30




2027年2月20日(土) 東京　Spotify O-EAST


OPEN　17:00/START 18:00




2027年2月23日(祝火) 愛知　名古屋DIAMOND HALL


OPEN　16:30/START 17:30




2027年2月27日(土) 大阪　GORILLA HALL OSAKA


OPEN　17:00/START 18:00




〇チケット情報


reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 有料会員最速先行(Fanplus/ぴあ)


※特別割引あり


受付期間：4月18日(土) 19:00～4月23日(木) 23:59


URL：https://www.regretgirl.com/feature/fall_in_love_2026-2027




reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 有料会員先行： \4,300 (税込/ドリンク代別)


通常価格：\4,800 (税込/ドリンク代別)




【Release】







Digital Single


「サブマリンユース」


配信日: 2026/4/8(水)


https://rgg.lnk.to/submarine_youth


『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』オープニング主題歌



【Profile】







2015年、大阪にて結成。切なさが溢れ出す歌詞と、一度聴いたら離れないキャッチーなメロディーを武器とするセンチメンタルギターロックバンド。


バンド名は、Vo.平部が当時の恋人に振られた際、「いつか有名になって、振ったことを後悔させてやる」


と決意したことに由来する。誰もが一度は経験したことがあるような、痛いほど等身大でリアルな歌詞は、世代を超えて多くのリスナーの心に寄り添い続けている。




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