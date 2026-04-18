reGretGirl、2026年9月よりワンマンツアー「reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 ″Fall in LOVE″」を開催！
大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが2026年9月よりワンマンツアー「reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 "Fall in LOVE"」を開催することを発表した。
2026年秋から半年間をかけて全国15箇所を巡る本ツアー。年明けに迎えるツアーファイナルは、彼らが愛する地元・大阪で開催される。昨年、結成10周年を迎え、全国を回った"for LOVERS" ツアーを経て、さらにパワーアップしたreGretGirlのパフォーマンスを会場で体感しよう。
現在、ファンクラブ有料会員を対象とした最速先行チケットを受付中。通常価格より500円お得になる特別割引を実施しているので、ぜひこの機会にチェックしてほしい。
○reGretGirl Official Fan Club "ルート26"へのご入会はこちら
https://www.regretgirl.com/feature/entry
詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックしよう。
今後も様々な活動を行っていく予定なので、彼らにぜひ注目してほしい。
【ライブ情報】
＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 "Fall in LOVE"＞
2026年9月19日(土) 愛媛 松山サロンキティ
OPEN 17:30/START 18:00
2026年9月20日(日) 香川 高松DiME
OPEN 17:00/START 17:30
2026年10月25日(日) 栃木 HEAVEN'S ROCK 宇都宮VJ-2
OPEN 17:00/START 17:30
2026年11月1日(日) 広島 広島Live space Reed
OPEN 17:00/START 17:30
2026年11月3日(祝火) 大分 大分DRUM Be-0
OPEN 17:00/START 17:30
2026年11月7日(土) 宮城 仙台Rensa
OPEN 17:15/START 18:00
2026年11月12日(木) 北海道 札幌PENNY LANE24
OPEN 17:45/START 18:30
2026年11月14日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE
OPEN 17:30/START 18:00
2026年11月23日(祝月) 岡山 岡山IMAGE
OPEN 17:00/START 17:30
2026年12月12日(土) 長野 長野CLUB JUNK BOX
OPEN 17:30/START 18:00
2026年12月13日(日) 石川 金沢EIGHT HALL
OPEN 16:45/START 17:30
2026年12月20日(日) 福岡 福岡DRUM LOGOS
OPEN 16:45/START 17:30
2027年2月20日(土) 東京 Spotify O-EAST
OPEN 17:00/START 18:00
2027年2月23日(祝火) 愛知 名古屋DIAMOND HALL
OPEN 16:30/START 17:30
2027年2月27日(土) 大阪 GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:00/START 18:00
〇チケット情報
reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 有料会員最速先行(Fanplus/ぴあ)
※特別割引あり
受付期間：4月18日(土) 19:00～4月23日(木) 23:59
URL：https://www.regretgirl.com/feature/fall_in_love_2026-2027
reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 有料会員先行： \4,300 (税込/ドリンク代別)
通常価格：\4,800 (税込/ドリンク代別)
【Release】
Digital Single
「サブマリンユース」
配信日: 2026/4/8(水)
https://rgg.lnk.to/submarine_youth
『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』オープニング主題歌
【Profile】
2015年、大阪にて結成。切なさが溢れ出す歌詞と、一度聴いたら離れないキャッチーなメロディーを武器とするセンチメンタルギターロックバンド。
バンド名は、Vo.平部が当時の恋人に振られた際、「いつか有名になって、振ったことを後悔させてやる」
と決意したことに由来する。誰もが一度は経験したことがあるような、痛いほど等身大でリアルな歌詞は、世代を超えて多くのリスナーの心に寄り添い続けている。
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