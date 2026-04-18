【茨城県小美玉市】ベリーグットマン、セカンドバッカーをはじめとする豪華アーティストが集結「FooDFooDFooD2026」出演者発表｜家族で楽しめる入場無料×大型フード×音楽フェス開催

foodfoodfood実行委員会

出演アーティスト（DAY1）

・QLQ

岩手出身のシンガーソングライター。

甘く澄んだハイトーンボイスで注目を集め、

2026年3月4日

1st Single 「さよなら僕ら」 をリリースし活動スタート



・はせとも。

シンガーソングライター“歌うたいのばすけっとぼーらー

2024年リリース「白雪の王子様」 はSNS 1000万回再生突破

2025年渋谷ストリームワンマンSOLD OUT

さらに

全国5都市 ONE MAN TOUR 完売

そして2026年春

恵比寿リキッドルーム ワンマン決定



・GANMI

2016年、ロサンゼルスで開催された世界大会

VIBE DANCE COMPETITION XXI にて日本チーム初優勝。

さらに BTS「Butter」 の振付制作にも参加するなど、国内外トップアーティストの振付を手がける実力派ダンスチーム。



・THE BEAT GARDEN

テレビ東京ドラマ9

「元科捜研の主婦」主題歌を担当。

2016年メジャーデビュー以降、SUMMER SONIC・RISING SUNなど大型フェスに多数出演。

「Start Over」配信チャート23冠、全国ツアー即完・Zeppワンマン成功などライブ・チャート両軸で実績を確立するなど今、最も勢いのある4Vo1DJグループ。



・ACE COLLECTION

SNS・サブスクを中心に火が付き、一気にシーンを駆け上がったロックバンド。

代表曲「シンデレラ」「約束のしおり」など、若年層を中心に圧倒的な支持を獲得。

YouTube・TikTokを起点に拡散され、ライブでも確かな動員力を誇る。

ストレートな歌詞とキャッチーなサウンドで、“今”の空気を体現する存在。



・セカンドバッカー

ライブハウスを中心に活動する注目のロックバンド。

熱量の高いサウンドとリアルな感情を乗せた歌詞で着実に支持を拡大。

ステージ上で放たれる圧倒的なエネルギーは一度体感すると忘れられない。

出演アーティスト（DAY2）

・Hitch Hikers

福岡出身4ピースロックバンド2023年11月結成。

ヒッチハイクで上京したことからそのままバンド名 Hitch Hikers に。

現在は東京を拠点に活動中



・QLQ

DAY1に続き2日連続出演となるQLQ。

洗練されたサウンドと存在感で会場の空気を一変させた彼らが、DAY2ではさらに完成度を高めたパフォーマンスを披露。2日目ならではの熱量と進化を体感できるステージは必見。



・はせとも。

DAY1に続き出演するはせとも。

繊細な表現力と心に残る歌声で観客を惹き込んだステージを、DAY2ではより深く、より濃密に展開。

一度観た人も、もう一度観たくなるライブ



・れん

SNS総フォロワー150万人、ストリーミング再生1.1億回突破。

今、確実に広がり続けている22歳シンガーソングライター。

「嫌いになれない」「最低」「空っぽ」など、共感を呼ぶ楽曲がバイラルヒットを記録。

Spotify「RADAR: EarlyNoise2023」にも選出。国内ツアーは全公演ソールドアウト、

さらに海外4都市でもワンマンを成功させるなどライブシーンでも急成長中。



・ベリーグッドマン

Rover・MOCA・HiDEXからなる3人組ボーカルユニット。

「ライオン」「ライトスタンド」など、背中を押す応援歌で支持を集める存在。

「アイカタ」「花束」などバイラルヒットを連発し注目を拡大。

結成5年で大阪城ホールワンマンを成功、さらに1万5千人規模のライブを実現。

阪神甲子園球場でのワンマンも完売するなど、圧倒的な動員力を誇る。



・鈴木鈴木

兄・十夢、弟・聖七による実の兄弟シンガーソングライターユニット。

自身の楽曲全てにおいて作詞作曲を担当しており、TikTok・YouTubeを起点に人気が急上昇、

SNS総フォロワー100万人を超える。

「海のリビング」「ホワイトキス」はサブスクの総再生1億回を突破し、各季節の定番ソングとなっている。

等身大の恋模様を、柔らかなハーモニーで描く唯一無二の存在。

イベント概要

■イベント名

FooDFooDFooD2026 in 小美玉

■開催日程

［2026年4月25日（DAY1）／4月26日（DAY2）］

■会場

つくば電気通信希望ヶ丘公園

茨城県小美玉市中台418番地

■入場料

無料

■内容

・全国飲食ブース

・音楽ライブステージ

■Instagram

https://www.instagram.com/foodfoodfood_official

■HP

https://foodfoodfood.jp/

■お問い合わせ

FooDFooDFooD2026実行委員会

Mail：foodfoodfood202604@gmail.com