ABC-MARTフレスポ国分店2026年4月18日（土）よりオープン
株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、鹿児島県霧島市のフレスポ国分にて「ABC-MARTフレスポ国分店」を4月18日（土）よりオープンします。
■ABC-MARTフレスポ国分店 特徴
子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、 足元を提案するABC-MARTが、フレスポ国分に4月18日（土）よりオープンします。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースサンダルやキッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意しています。
オープンを記念して、「ABC-MARTフレスポ国分店」にて4月18日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。
【オープン記念キャンペーン】
１.アプリポイント3倍付与
通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、
1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。
２.まとめ買い割引
2点合計
\5,000円（税込）以上お買上で\500円OFF
\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF
※一部対象外商品あり
※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可
開催期間：4/18(土)～4/27（月）
■ABC-MARTフレスポ国分店 店舗情報
店舗名 ：ABC-MARTフレスポ国分店
所在地 ：〒899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1
電話番号：0995-57-9900
営業時間：平日 10：00~20：00
ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/
■ABC-MARTフレスポ国分店 注目商品
【NIKE】
商品名：AIRMAX INVIGOR
カラー：004BLACK/VOLT
サイズ：24cm~30cm（0.5cm刻み）
価格 ：\12,100（税込）
【New Balance】
商品名：U574SKB(D)
カラー：BEIGE(SKB)
サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：\13,970（税込）
【adidas】
商品名：PARK ST LITE
カラー：BRIG/SILV/DARK
サイズ：22.5cm~29cm（0.5cm刻み）
価格 ：\8,250（税込）
【LEATHER CASUAL】
商品名 : MOUNT 599 LOW 2
カラー：L.GRAY
サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：\9,790（税込）
【ABC SELECT】
商品名：PUFF HEEL LFR 3.5
カラー: BROWN
サイズ：S~XL
価格 ：\6,490（税込）
【LADIES】
商品名：16-20 (H) LM PRINCESS
カラー：FROZEN
サイズ：16cm~20cm（0.5cm刻み）
価格 ：\6,490（税込）
■ABCマートとは
靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。
『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：服部喜一郎
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）