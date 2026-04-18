ABC-MARTフレスポ国分店2026年4月18日（土）よりオープン

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株式会社エービーシー・マート

　　株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、鹿児島県霧島市のフレスポ国分にて「ABC-MARTフレスポ国分店」を4月18日（土）よりオープンします。





■ABC-MARTフレスポ国分店　特徴

　子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、 足元を提案するABC-MARTが、フレスポ国分に4月18日（土）よりオープンします。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースサンダルやキッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意しています。



　オープンを記念して、「ABC-MARTフレスポ国分店」にて4月18日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。



【オープン記念キャンペーン】


１.アプリポイント3倍付与


通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、


1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。



２.まとめ買い割引


2点合計


\5,000円（税込）以上お買上で\500円OFF


\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF



※一部対象外商品あり


※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可



開催期間：4/18(土)～4/27（月）




■ABC-MARTフレスポ国分店 店舗情報


店舗名　：ABC-MARTフレスポ国分店


所在地　：〒899-4321　鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1


電話番号：0995-57-9900


営業時間：平日　10：00~20：00


ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/



■ABC-MARTフレスポ国分店　注目商品

【NIKE】



商品名：AIRMAX INVIGOR


カラー：004BLACK/VOLT


サイズ：24cm~30cm（0.5cm刻み）


価格　：\12,100（税込）






【New Balance】



商品名：U574SKB(D)


カラー：BEIGE(SKB)


サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）


価格　：\13,970（税込）






【adidas】



商品名：PARK ST LITE


カラー：BRIG/SILV/DARK


サイズ：22.5cm~29cm（0.5cm刻み）


価格　：\8,250（税込）






【LEATHER CASUAL】



商品名 : MOUNT 599 LOW 2


カラー：L.GRAY


サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）


価格　：\9,790（税込）






【ABC SELECT】



商品名：PUFF HEEL LFR 3.5


カラー: BROWN


サイズ：S~XL


価格　：\6,490（税込）






【LADIES】



商品名：16-20 (H) LM PRINCESS


カラー：FROZEN


サイズ：16cm~20cm（0.5cm刻み）


価格　：\6,490（税込）






■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。


『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）