望月春希「これは、私がやらなきゃ！」はるな愛の半生を演じた覚悟と、心を動かした台本の一行

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タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）4月13日(月)～4月17日(金)のゲストとして、俳優の望月春希が出演。Netflix映画『This is I』への想いや、はるな愛との交流について語った。

大沢あかね・望月春希

望月は、2024年のドラマ『恋をするなら二度目が上等』で主人公の高校時代を熱演し、翌2025年には舞台『ライチ☆光クラブ』に出演。現在配信中のNetflix映画『This is I』では多数の応募者の中から主役に大抜擢され、その演技力と存在感で大きな注目を集めている。

『This is I』はタレント・はるな愛の半生を原案とした作品。大沢は作品を鑑賞し「愛ちゃんの若い頃からの葛藤を初めて知った。いろんな人間ドラマが描かれていて、素敵な映画」と語り、「この人に会いたい！」と望月をゲストに招いたという。

オーディションで台本を手にした望月が強く心を動かされたのは、冒頭にあった「あたしの神様はもっとかっこ悪い」というセリフ（※本編ではカット）だった。「当時高校2年で、みんな同じ白いシャツを着て教室にいるけど、中に透けて見えるものはみんな違う。『自分の気持ちって何なんだろう』と考えていた時期に、このセリフを見て、私の神様は私じゃなきゃいけないし、『これはやらなきゃ。私がやらなきゃ！』ってすごく思った」と使命感を語った。

撮影前には、はるな愛本人と対面。「『私の真似しなくていいからね、春ちゃんが思うアイをやればいいのよ』と言われて、この方の人間力ってすごいと感じ、これがヒントだと思った」と振り返った。声やしゃべり方を模倣するのではなく「どうしてこういう選択をしたんだろう」「どうしてこんな優しい言葉が言えるのかというバックボーンを研究する」と役作りについて語った。「分かった気にならない、想像では演じない、絶対に自分の現実のものにする」を大切にし、実際にはるな愛が見た景色を自ら見に行くなど、自分の中に思い出を作ることを重視したと明かした。

大沢は「望月春希さん、実はこの番組がラジオ初出演ということで、全力でたくさんお話ししてくれました。映画さながら、はるな愛ちゃんそのものでしたね」と言い、番組を締めた。

望月春希がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、4月13日(月)～4月17日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky