MSG × UMBROのスペシャルアイテムを4月24日(金)より発売

株式会社SEETHELIGHT

複数のファッションブランドを展開する株式会社SEETHELIGHT(本社：東京都杉並区/代表取締役社長 : 矢沢 志朗)は、ZOZOTOWNを中心に展開するストリート系ブランド『MSG』にて、『UMBRO』とのコラボレーションアイテムを2026年4月24日(金)より発売。

今回のコレクションでは、MSGの人気アイテムにUMBROのスポーティなエッセンスを融合し、Wネームならではの存在感を際立たせた全3型を展開。

夏のスタイリングに新たなアクセントをもたらすアイテムを提案します

【アイテム詳細】

MSG × UMBRO Game Sweat T-shirt \9,900(税込)

MSG × UMBRO Game Sweat Pants \12,650(税込)

MSG × UMBRO Emblem Logo Cap \7,700(税込)

【発売日】

2026年4月24日(金) 12時

【オンライン販売】

■ZOZOTOWN

URL:https://zozo.jp/shop/msg/

最新情報はMSG公式SNSアカウントからもご確認いただけます。

Instagram：https://www.instagram.com/msg___official/

Tiktok：https://www.tiktok.com/@msg__official

■MSG

MSGは『ストリートファッション』を中心にトレンドを落とし込んだユニセックスブランド。

2025年4月には、恋愛リアリティショー出身の人気タレント『平松想乃』をメインビジュアルに起用し話題に。10代～20代の若者に向けたヒトクセあるアイテムを提案します。

■株式会社SEETHELIGHT

SEETHELIGHTは、アパレルを事業領域としECストアの運営を中心に行っています。複数ブランドを展開しSNS時代のブランドづくりに挑戦しています。

コーポレートサイト：https://seethelight.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

SEETHELIGHT PR

E-mail：ogoshi@seethelight.jp