紅葉坂舞台塾を開講し、塾生を募集します

１ 紅葉坂舞台塾の概要

神奈川県神奈川県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグネット・カルチャー（マグカル）の取組を推進しています。 この取組の一環として、青少年が舞台芸術に関する様々な分野を複合的に学ぶことで、コミュニケーション力、表現力、社会性を持つ人材を育成する「紅葉坂舞台塾」を昨年度に引き続き、開講します。

（１） 目的

舞台上にとどまらないコミュニケーション力、表現力、社会性を持つ人材の育成を目的とし、ダンスや演技等の舞台芸術に関する様々な分野を複合的に学ぶことができ、青少年が舞台芸術の世界に入るきっかけをつくります。令和８年６月から神奈川県立青少年センターでレッスンを行い、８月に同センタースタジオ HIKARI で成果発表公演を開催します。

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/momijizakastage.html

（２） 講師

講師はダンスカンパニー「CHAiroiPLIN(チャイロイプリン)」のメンバーが務めます。

【CHAiroiPLIN】

スズキ拓郎を中心に結成されたダンスカンパニー。

キャストを個性溢れる演劇人とダンサーで構成し、台詞・歌・オノマトペなどをふんだんに取り入れながら〈ダンス×演劇〉というコンセプトの下、エンターテイメント性の高い、老若男女が楽しめる舞台の実現という目標を掲げ、表現の多様性・豊かさ・既成概念にとらわれないパフォーマンスの模索、新たな舞台芸術の可能性を強く打ち出す公演を平成19年（2007年）より続けている。

撮影：HARU

【スズキ拓朗】

ダンスカンパニーCHAiroiPLIN（チャイロイプリン）主宰。ダンスカンパニーコンドルズ所属。

蜷川幸雄が学長を務める桐朋学園芸術短期大学に入学し、演劇・パントマイム・ダンスの基礎を学ぶ。

NHK「みいつけた!」振付・出演。『刀剣乱舞』、『文豪ストレイドックス』、ケラリーノ・サンドロヴィッ

チ作品、花園神社野外劇、日生劇場、博多座公演など多数振付。紅白歌合戦、FNS歌謡祭出演

ほか、フィリップ・ドゥクフレなど客演。これまでに、令和元年度文化庁芸術祭新人賞受賞、横浜DanceCollectionEX奨励賞、トヨタコレオグラフィーアワードファイナリスト、第46回舞踊批評家協会新人賞、若手演出家コンクール2013最優秀賞など受賞多数。

令和６年（2024年）に上演した、おどるシェイクスピア『PLAY!!!!!～夏の夜の夢～』では、第75回芸術選奨舞踊部門文部科学大臣新人賞を受賞。桐朋学園芸術短期大学非常勤講師、公益財団法人セゾン文化財団シニア・フェロー。平成27年度東アジア文化交流使。

奇抜なファッションとチャップリンを好む。

２ 塾生の募集について

（１）応募資格

・ 令和８年４月１日時点で 15 歳以上 29 歳以下の方

・ 舞台芸術の世界に興味があり、原則全てのレッスンに参加できる方

（レッスン日程はホームページを御覧ください。）

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/momijizakastage.html

（２）募集期間

令和８年４月 17 日（金曜日）から４月30日(木曜日)

（３）募集人数

20 名程度

（４）応募方法

Ｗｅｂ上の応募フォームにより募集します。

URL：https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=122699

【募集チラシ】

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1502-c66dc3d7ecd6f5f81bc7f59b81ddfd76.pdf

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局

文化課文化創造グループ 電話 045-285-0219