【4/24開催】2026年最新インバウンド戦略セミナー～市場動向から「売上につながる施策」まで一気に解説～

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、4月24日（金）14:00-15:00にメーカー・ブランド担当者および広告代理店向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、2026年最新の市場動向を押さえたうえで、訪日外国人の購買行動やカスタマージャーニーをもとに、売上につながるインバウンド施策の考え方を体系的に解説します。新任担当の方から、既に施策を実施している方まで、実務に活かせる内容をお届けします。

セミナーのポイント

こんな方におすすめ

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_trialjapan/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan- 2026年最新のインバウンド市場動向が整理できる- 訪日外国人の購買行動が理解できる- 売上につながるインバウンド施策の考え方がわかる- インバウンド施策をこれから担当する方（新任・兼任含む）- メーカー・ブランドで訪日外国人向け施策を検討している方- 既存施策を見直し、より売上につなげたい方- クライアントにインバウンド提案を行う広告代理店・支援会社の方

訪日ラボの川西が登壇し、メーカー・ブランド担当者や広告代理店の方が直面する「施策が売上につながらない」という課題を解決するための実践的なポイントを解説します。

第1部：2026年最新インバウンド市場動向を整理する- 訪日外客数・消費動向の最新データ- インバウンド市場の位置づけ（輸出産業としての重要性）- 2026年のトレンド（桜シーズン・国際情勢など）第2部：訪日外国人の購買行動を理解する- 「目的購入」と「衝動購入」の違い- 訪日外国人のカスタマージャーニー- 来日前～来日中の情報接触ポイント- インバウンドの口コミ活用について第3部：売上につながるインバウンド施策の考え方- 有効なプロモーション手段とは何か- 「旅マエ」施策の重要性- 最新のインフルエンサー活用手法

※内容は変更になる可能性があります。

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_trialjapan/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan

登壇者

▼ インバウンド向け外国人インフルエンサー施策なら「trial JAPAN」サービスの詳細はこちら :https://trialjapan.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan

川西 哲平

株式会社mov / 訪日ラボ 社長室

大学卒業後、新卒から通信・モバイルコンテンツ関連の業務に関わり、2014年より大手通信事業者で訪日外国人向けのWi-Fiアプリケーションの立ち上げから宣伝、販促を担当。当時未成熟市場であった訪日外国人へのプロモーションを各国で積極的に実施し累計200万ダウンロードを突破させ、当時日本で最大規模の利用者数へと成長させる。全国の自治体や官公庁へWi-Fiの接続データとGPSデータを利用したビッグデータのセミナー、広告のアライアンス・企画・販売にも従事。現在は株式会社movで大手企業や官公庁へのデジタルマーケティングやインバウンドのコンサルティングを行っている。2025年より新規事業trial JAPANを担当。観光庁「世界水準のDMO形成促進事業」における外部専門人材（2020-2023）。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_trialjapan/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_trialjapan)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235